Издательский дом «Советский спорт» провел панельную стратегическую сессию «Новые медиа и спорт» в рамках международного форума «Россия – спортивная держава».



По итогам дискуссии спикеры пришли к мнению, что новые медиа по сравнению с традиционными СМИ являются сегодня безусловным лидером. Особенно эта тенденция заметна в сфере спорта, где аудитория более активна и заинтересована оперативно получать точную информацию. Традиционным СМИ приходится подстраиваться под ее потребности, поэтому конверсия в новые медиа в этой сфере происходит быстрее.

Игорь Столяров, заместитель генерального директора ИД «Советский спорт», высказал мнение, что медиаправа на спортивные трансляции будут дешеветь в долгосрочной перспективе. Сегодня доступны десятки способов получения уникального контента: сайты, социальные сети, ролики на youtube, прямые трансляции, организованные зрителями со стадионов. Наблюдается нарастающая тенденция коммодитизации медийных прав.

Как заметили участники дискуссии, новые медиа развиваются и в сторону индивидуализации. Пользователь может непрерывно общаться со своей аудиторией через доступные ему онлайн-каналы. Традиционные СМИ, как посредники в доставке информации до аудитории, уходят на второй план. Пользователи создают аккаунты в социальных сетях не для общения, а чтобы донести общественно-полезный контент до своей аудитории.

Издательские дома мигрируют в сторону IT-компаний, создавая уникальный контент, в том числе на базе пользовательского контента. Аудитория спортивных мероприятий генерирует огромное количество уникального контента, поэтому важно предоставить ей площадку для обмена информацией.

Андрей Митьков, основатель агентства «Весь спорт»: «Обычные медиа сейчас не могут быть надежными партнерами за редким исключением. И мы выбрали социальные сети - аккаунт Ефимовой, мой аккаунт. Личные аккаунты реально эффективны, но здесь важно наличие фактуры. Например, в снимке, когда Юля плачет. В итоге нам успешно удалось донести то, что мы хотели».





Руководитель направления Digital ИД «Советский спорт» Алексей Морозов: «Мы планируем в ближайшее запустить стрингерскую сеть, где каждый наш читатель сможет поделиться интересным и эксклюзивным контентом».