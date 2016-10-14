Важный вопрос. Правда ли что бег и велосипед «сожгут» мышцы?

Ярослав Лаушкин Источник: ВКонтакте

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: правда ли, что если бегать, плавать, кататься на велосипеде или заниматься любой другой аэробной нагрузкой, то мышцы уйдут?

Отвечает Ярослав Лаушкин, фитнес-тренер и диетолог:

- Вопрос о том, как влияет аэробная нагрузка на мышцы и в каких пропорциях нужно ее применять, чтобы не было ущерба мышцам , не изучен до конца. Существует масса исследований на этот счет, но их результаты прямо противоположны. Это говорит только о том, что все строго индивидуально: как среагирует именно ваше тело на аэробную нагрузку, «сожжет» ли она мышцы – зависит от вашего типа телосложения, от гормонов, от образа жизни.

Если человек – эктоморф, худощавый, тонкокостный и набирает вес с большим трудом, то ему, вероятно, следует совсем отказаться от бега на этапе набора мышц. Человеку, который набирает вес легче, а вместе с мышцами склонен и к набору жира – т.н. «грязной массы», аэробная нагрузка, кардио, будет только на пользу: она поможет избавиться от излишков жира.

Другой важный вопрос: какие стрессы испытывает человек в течение дня? Я задаю его всем своим клиентам, чтобы понять, насколько целесообразно грузить их кардио-нагрузками в дополнение к силовому тренингу.

Важно все: как человек высыпается, что он ест, испытывает ли стресс на работе и дома. Если, например, это студент, который спит, не работает, не очень сильно напрягается в своем вузе – то 20 минут кардио после силовой тренировки не сыграют какой-то критической роли. Напротив, если человек спит по 6 часов в день, питается кое-как, приходит на тренировку, измученный работой, то кардио ему абсолютно не нужно. Это его добьет: нагрузка будет слишком велика, и о любом росте мышц можно забыть. Скорее даже, мышц будет становиться меньше. Организму нужно будет откуда-то черпать ресурсы для продолжения жизнедеятельности, и он запустит катаболические процессы, разрушающие мышцы. Это как строить дом на плохом фундаменте – дом просто развалится.

Если же говорить, не персонализируя, то дело выглядит так. Среднему человеку, который нормально ест, получает необходимое количество белков, углеводов, питательных веществ, и достаточно спит (не менее 8 часов в день) – 20-30 минут бега или велосипеда перед тренировкой пойдут только на пользу. Мышцы не пострадают, а сердечно-сосудистая система получит пользу. Больше 40 минут делать кардио не советую – за этой условной линией организму уже потребуются дополнительные ресурсы.

Можно делать кардио в день силовой тренировки (лучше после нее, чтобы начать занятия с отягощениями свежим). А можно – если позволяет время – развести их на разные дни. Если чувствуете, что стресса в вашей жизни стало больше, что вы устаете, нервничаете на работе и не высыпаетесь – смело убирайте аэробную нагрузку из своего тренинг-плана.