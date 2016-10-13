Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург0 : 1Барыс
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Металлург Нк
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Винник: Война до боя неэффективна, растрачивать запал надо в ринге

Даниил Винник: Война до боя неэффективна, растрачивать запал надо в ринге

29 октября в Краснодаре в рамках турнира TECH-KREP FC: PRIME-4 трехкратный чемпион мира по кикбоксингу краснодарец Даниил Винник проведет матч-реванш с чемпионом России по К-1, чемпионом мира по тайскому боксу нижегородцем Евгением Воронцовым. На кону встречи помимо пояса чемпиона России по К-1 будет стоять профессиональный престиж. О своих ошибках в предыдущей встрече, отношении к трештокингу, особенностях подготовки Даниил рассказал в предматчевом интервью.

- Что случилось в последнем бою против Воронцова?
- Поиски причины - это удел слабых. Но так как до нашего реванша осталось совсем немного времени, то готов расставить все на свои места и поделится своим мнением на причину моего поражения в предыдущей встрече с Воронцовым. Результат стал таким по совокупности причин: за неделю до боя я заболел острой респираторной вирусной инфекцией. Это было именно тогда, когда нужно было еще оттачивать свою форму. Отлежаться мне не удалось. Во время болезни я набрал воды, и в день взвешивания я потратил немало сил на сгонку в теплой одежде. Для ослабленного организма - это большой стресс. Результат сказался в бою, - я очень сильно потерял в выносливости и силе удара. Также во втором раунде неудачно проведенный мною удар с разворота рукой привел к перелому правого локтевого сустава. Сначала думал, что пройдет, и чтобы не бездействовать начал наносить удары коленом в прыжке, чтобы не выдать свою травму. Но выиграть нужно было любой ценой и я стал снова включать эту руку. Если бы я этого не сделал, то потом бы корил себя всю жизнь. К сожалению, травма и ослабленное состояние организма сильно уменьшили «тоннажность» моего удара. Еще одна причина, которой хотелось бы поделиться, это то грозное оружие, которого я лишился. Я говорю об ударах ногами. Мой угол просто заливал меня водой, которая постоянно стекала с моих шорт, где бы я ни стоял становилось скользко. Хочу сказать, что тогда я хорошо был настроен на бой, и не раз болезнь встречала меня, когда я готовился к поединкам. Но логично, что во время больших нагрузок организм ослабевает и иммунитет падает. Это нормально, так случается. Я воспринимаю все эти вещи как проверку судьбы, пройдя которую, мы становимся гораздо сильнее.

- Кто-то после назвал исход боя случайным. Ваша команда была инициатором реванша. Что для вас значит он означает, и есть ли личная злость?
- Я согласен полностью с утверждением, что исход был случайным. По поводу реванша, в тот же день сразу после боя я поздравил Женю в Инстаграм, сказал, что он большой молодец, очень красивый пояс он выиграл сегодня.. и я бы хотел, чтобы он не откладывал его далеко на полку... На следующий день его тренер дал согласие на реванш, за что я очень благодарен ему и его команде, так как сразу же после объявления результата я был уверен, что они уже никогда не согласятся на повторную встречу. Что значит для меня этот реванш? Для меня много значит этот пояс. Я хочу, чтобы он был моим. Злости нет. Его команда и он, наверное, решили, что залезут ко мне в голову, зацепив меня своими роликами и комментариями его тренера в соцсетях? Хотят, чтобы я вышел и с первых минут бросился на него, а он поперекрывается и потом сыграет на моей усталости. Если так, то они не угадали! 

- Промоутер турнира Алексей Яценко назвал реванш «психологической войной». Ваш соперник выложил провоцирующее видео в инстраграм. Ваше отношение к трештогингу? 
- Целей у трештокинга может быть несколько. Первая - это залезть в голову соперника, убить его морально до боя, чтобы человек перестал мыслить в бою и был одержим злостью. Вторая цель - это раскрутить себя, сделать свое имя более узнаваемым и продаваемым. Примеров удачно сложившейся пиар-кампаний, построенных на трештогинге, мы знаем немало и зачастую - не у самых сильных бойцов. Женя внезапно для всех начал снимать ролики со своим участием, где он бьет меня в колпаке повара и потом спрашивает не пересолил ли? (смеется) Я думаю, что он, как многие сейчас, копируют западных звезд. Воронцов берет пример с короля трештокинга Конана Макгрегора. Бездумное подражание ведет зачастую к аморальным выходкам.  Кто знает, во что дальше перерастёт это подражание, и каким следующим будет шаг Воронцова на пути к своей известности...Может как Конан Макгрегор сделает фотосессию в обнаженном виде и выскажется в поддержку однополых отношений. Это же модно.

- Не хочется ответить? 
- Мое поколение спортсменов выросло на боях Федора Емельяненко и Александра Карелина. Они для нас всегда были примером совокупности интеллекта, силы, мужества и чести! Не важно, выигрывали они или проигрывали, брали чемпионские пояса, олимпийское золото или терпели неудачу, но всегда оставались сильной духом личностью, а нам никогда не было стыдно за то, что они представляют нашу большую и сильную страну! Сейчас я абсолютно спокоен и адекватно оцениваю происходящее. Я готовлюсь хладнокровно. Война до боя неэффективна, растрачивать запал надо в ринге.

- Есть ли особенности подготовки к этому бою, какие навыки усилили?
- Я поменял многое в подготовке. К сожалению, у меня никуда не получилось поехать на сборы, а может быть и к счастью. В прошлый раз была длительная подготовка, она возможно и забрала много сил, что было причиной моей болезни перед боем. В прошлый раз сделал ставку на технику тайского бокса, понял, что это было не нужно. В этот раз все поменял, не будем раскрывать секретов до 29 октября.

- Какие слабые места у Воронцова?
- Слабое место Воронцова - это школа. Ему недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги. Он самобытный боец, неплохой, очень терпеливый, считаю, что он будет продолжать драться, если его «ронять» несколько раз подряд. Упорство - это его преимущество.

- Журнал «Собака» недавно отметил ваши спортивные заслуги премией. Такое внимание не отвлекает от подготовки?  
- Не журнал отметил меня, как там было написано, включив в 25 самых известных людей Краснодара, а, скорее всего, это сделали люди, кто голосовал за меня. Это все те, кто не остается равнодушным к тому, чем мы занимаемся. Так что это абсолютно не отвлекает от подготовки, я всего лишь один раз сходил на премию. 

- Что пожелаете Воронцову перед боем?
- Жене хочу пожелать провести этот бой достойно и сохранить здоровье. Когда я хожу в церковь и заказываю молебен во здравие, то его имя тоже там указываю на всем протяжении подготовки. Поэтому это спорт, а не какая-то открытая война. Единственное, что нам есть делить - это нашу победу и этот пояс. Желаю Жене здоровья, но и хорошо подготовиться к этому бою!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Профессиональный кикбоксинг W5 в Москве: Казанцев Vs. СтевелмансПрофессиональный кикбоксинг W5 в Москве: Казанцев Vs. СтевелмансТолько закрыв двери после грандиозного события в Праге, Мировая версия W5 уже переместилась в МосквуВасилевский готовится покорить «Беркут». Топ-5 дебютантов лиги АСВВасилевский готовится покорить «Беркут». Топ-5 дебютантов лиги АСВ22 октября в Москве состоится очередной турнир по смешанным единоборствам ACB 48, на котором дебютирует перспективный боец Максим Футин.Ронда идет в «клетку». Интересные факты из жизни спортсменки, изменившей ММАРонда идет в «клетку». Интересные факты из жизни спортсменки, изменившей ММА«Советский спорт» вспоминает самые интересные факты из жизни 29-летней спортсменки, которая подняла женский ММА на новый уровень.Роузи проведет бой против Нуньес на турнире UFC 207Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Ронда Роузи возвращается в ММА. По словам президента UFC, спортсменка проведет поединок на турнире UFC 207 против нынешней обладательницы титула Аманды Нуньес.Рамазан Эмеев: Мне очень важна победа над Токовым и я сделаю все, чтобы ее одержатьДействующий чемпион M-1 Challenge в среднем весе, один из лучших бойцов нашей страны, Рамазан Эмеев дал комментарии о предстоящем бое против экс-чемпиона ACB Анатолия Токова на турнире M-1 Challenge 73, который пройдет 9 декабря в Республике Ингушетия.Тони Фергюсон: Хабиб, сваливай из легкого веса UFC. Тебе тут не местоТони Фергюсон: Хабиб, сваливай из легкого веса UFC. Тебе тут не местоАмериканский боец ММА высмеял заявление Хабиба Нурмагомедова покинуть UFC, если ему не дадут бой за титул чемпиона организации.Пресс-служба МВД: У нас нет информации о дочери Федора ЕмельяненкоПресс-служба МВД не подтвердила информацию о нападении на дочь известного бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.Майкл Джонсон: Нурмагомедов – один из самых серьезных соперников в моей карьереАмериканский боец смешанного стиля Майкл Джонсон высоко оценил своего следующего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова, с которым он сразится на турнире UFC 205 (12 ноября) в Нью-Йорке.Минспорт рассмотрит ситуацию с детскими боями в Грозном 18 октябряМинспортом создана рабочая группа, которая разберет ситуацию с детскими боями ММА в Грозном. Об этом сообщил заместитель министра спорта Павел Колобков.Еще один ветеран Pride завершил карьеру. Дэн Хендерсон провел последний бойЕще один ветеран Pride завершил карьеру. Дэн Хендерсон провел последний бой«Советский спорт» приводит хронологию выступлений Хендерсона в смешанных единоборствах.Монсон победил Ритча в Невинномысске в поединке по правилам грэпплингаАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон победил своего соотечественника Шеннона Ритча болевым приемом на турнире «A-Fight», который в воскресенье прошел в Невинномысске.Милана Дудиева: Общественность уделяет слишком много внимания турниру в Грозном, где выступали детиевушка-боец ММА Милана Дудиева считает, что обсуждению выступления детей на турнире WFCA в Грозном уделяют слишком много внимания.На O2 Arena состоялся вечер боев W5 «Легенды в Праге»Алим Набиев, Влад Туйнов и Космо Алешандре завоевали новые титулы. Краткие результаты турнира в Праге.Самбисты России и Европы поддержали ЕмельяненкоПрезидент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев выступил в защиту президента Союза смешанных единоборств (ММА) России, известного бойца Федора Емельяненко в конфликте с представителями спортивного клуба «Ахмат».«Девчонки у нас вырастают сильными, а мальчишек мы воспитываем неправильно»«Девчонки у нас вырастают сильными, а мальчишек мы воспитываем неправильно»Юлия Березикова – о выступлении детей на турнире по ММА в Грозном.Сергей Доренко: Критика Емельяненко? Если жители Чечни довольны, то и слава БогуРоссийский журналист Сергей Доренко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее раскритиковал организаторов турнира по смешанным единоборствам в городе Грозный за проведение боев между детьми.Рамзан Кадыров: Прошу не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство ЕмельяненкоГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал всех спортсменов, которые остались недовольными критикой Федора Емельяненко, прекратить оскорбления в адрес известного бойца, отметив, что последний уже признал свою ошибку.Сергей Овчинников: В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – тоже самое как моська лает на слонаТренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.Абдул-Керим Эдилов принял вызов Крылова, вступившегося за ЕмельяненкоЧеченский боец Абдул-Керим Эдилов принял вызов на бой украинца Никиты Крылова.Мохнаткин ворвался в топ-50 тяжеловесов, Емельяненко – 32-й. Рейтинг бойцов ММАМохнаткин ворвался в топ-50 тяжеловесов, Емельяненко – 32-й. Рейтинг бойцов ММАSovsport.ru представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В октябрьском рейтинге по версии Fightmatrix произошло немало изменений.

Cпецпредложение