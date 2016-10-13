Даниил Винник: Война до боя неэффективна, растрачивать запал надо в ринге

29 октября в Краснодаре в рамках турнира TECH-KREP FC: PRIME-4 трехкратный чемпион мира по кикбоксингу краснодарец Даниил Винник проведет матч-реванш с чемпионом России по К-1, чемпионом мира по тайскому боксу нижегородцем Евгением Воронцовым. На кону встречи помимо пояса чемпиона России по К-1 будет стоять профессиональный престиж. О своих ошибках в предыдущей встрече, отношении к трештокингу, особенностях подготовки Даниил рассказал в предматчевом интервью.

- Что случилось в последнем бою против Воронцова?

- Поиски причины - это удел слабых. Но так как до нашего реванша осталось совсем немного времени, то готов расставить все на свои места и поделится своим мнением на причину моего поражения в предыдущей встрече с Воронцовым. Результат стал таким по совокупности причин: за неделю до боя я заболел острой респираторной вирусной инфекцией. Это было именно тогда, когда нужно было еще оттачивать свою форму. Отлежаться мне не удалось. Во время болезни я набрал воды, и в день взвешивания я потратил немало сил на сгонку в теплой одежде. Для ослабленного организма - это большой стресс. Результат сказался в бою, - я очень сильно потерял в выносливости и силе удара. Также во втором раунде неудачно проведенный мною удар с разворота рукой привел к перелому правого локтевого сустава. Сначала думал, что пройдет, и чтобы не бездействовать начал наносить удары коленом в прыжке, чтобы не выдать свою травму. Но выиграть нужно было любой ценой и я стал снова включать эту руку. Если бы я этого не сделал, то потом бы корил себя всю жизнь. К сожалению, травма и ослабленное состояние организма сильно уменьшили «тоннажность» моего удара. Еще одна причина, которой хотелось бы поделиться, это то грозное оружие, которого я лишился. Я говорю об ударах ногами. Мой угол просто заливал меня водой, которая постоянно стекала с моих шорт, где бы я ни стоял становилось скользко. Хочу сказать, что тогда я хорошо был настроен на бой, и не раз болезнь встречала меня, когда я готовился к поединкам. Но логично, что во время больших нагрузок организм ослабевает и иммунитет падает. Это нормально, так случается. Я воспринимаю все эти вещи как проверку судьбы, пройдя которую, мы становимся гораздо сильнее.

- Кто-то после назвал исход боя случайным. Ваша команда была инициатором реванша. Что для вас значит он означает, и есть ли личная злость?

- Я согласен полностью с утверждением, что исход был случайным. По поводу реванша, в тот же день сразу после боя я поздравил Женю в Инстаграм, сказал, что он большой молодец, очень красивый пояс он выиграл сегодня.. и я бы хотел, чтобы он не откладывал его далеко на полку... На следующий день его тренер дал согласие на реванш, за что я очень благодарен ему и его команде, так как сразу же после объявления результата я был уверен, что они уже никогда не согласятся на повторную встречу. Что значит для меня этот реванш? Для меня много значит этот пояс. Я хочу, чтобы он был моим. Злости нет. Его команда и он, наверное, решили, что залезут ко мне в голову, зацепив меня своими роликами и комментариями его тренера в соцсетях? Хотят, чтобы я вышел и с первых минут бросился на него, а он поперекрывается и потом сыграет на моей усталости. Если так, то они не угадали!

- Промоутер турнира Алексей Яценко назвал реванш «психологической войной». Ваш соперник выложил провоцирующее видео в инстраграм. Ваше отношение к трештогингу?

- Целей у трештокинга может быть несколько. Первая - это залезть в голову соперника, убить его морально до боя, чтобы человек перестал мыслить в бою и был одержим злостью. Вторая цель - это раскрутить себя, сделать свое имя более узнаваемым и продаваемым. Примеров удачно сложившейся пиар-кампаний, построенных на трештогинге, мы знаем немало и зачастую - не у самых сильных бойцов. Женя внезапно для всех начал снимать ролики со своим участием, где он бьет меня в колпаке повара и потом спрашивает не пересолил ли? (смеется) Я думаю, что он, как многие сейчас, копируют западных звезд. Воронцов берет пример с короля трештокинга Конана Макгрегора. Бездумное подражание ведет зачастую к аморальным выходкам. Кто знает, во что дальше перерастёт это подражание, и каким следующим будет шаг Воронцова на пути к своей известности...Может как Конан Макгрегор сделает фотосессию в обнаженном виде и выскажется в поддержку однополых отношений. Это же модно.

- Не хочется ответить?

- Мое поколение спортсменов выросло на боях Федора Емельяненко и Александра Карелина. Они для нас всегда были примером совокупности интеллекта, силы, мужества и чести! Не важно, выигрывали они или проигрывали, брали чемпионские пояса, олимпийское золото или терпели неудачу, но всегда оставались сильной духом личностью, а нам никогда не было стыдно за то, что они представляют нашу большую и сильную страну! Сейчас я абсолютно спокоен и адекватно оцениваю происходящее. Я готовлюсь хладнокровно. Война до боя неэффективна, растрачивать запал надо в ринге.

- Есть ли особенности подготовки к этому бою, какие навыки усилили?

- Я поменял многое в подготовке. К сожалению, у меня никуда не получилось поехать на сборы, а может быть и к счастью. В прошлый раз была длительная подготовка, она возможно и забрала много сил, что было причиной моей болезни перед боем. В прошлый раз сделал ставку на технику тайского бокса, понял, что это было не нужно. В этот раз все поменял, не будем раскрывать секретов до 29 октября.

- Какие слабые места у Воронцова?

- Слабое место Воронцова - это школа. Ему недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги. Он самобытный боец, неплохой, очень терпеливый, считаю, что он будет продолжать драться, если его «ронять» несколько раз подряд. Упорство - это его преимущество.

- Журнал «Собака» недавно отметил ваши спортивные заслуги премией. Такое внимание не отвлекает от подготовки?

- Не журнал отметил меня, как там было написано, включив в 25 самых известных людей Краснодара, а, скорее всего, это сделали люди, кто голосовал за меня. Это все те, кто не остается равнодушным к тому, чем мы занимаемся. Так что это абсолютно не отвлекает от подготовки, я всего лишь один раз сходил на премию.

- Что пожелаете Воронцову перед боем?

- Жене хочу пожелать провести этот бой достойно и сохранить здоровье. Когда я хожу в церковь и заказываю молебен во здравие, то его имя тоже там указываю на всем протяжении подготовки. Поэтому это спорт, а не какая-то открытая война. Единственное, что нам есть делить - это нашу победу и этот пояс. Желаю Жене здоровья, но и хорошо подготовиться к этому бою!