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Профессиональный кикбоксинг W5 в Москве: Казанцев Vs. Стевелманс

Профессиональный кикбоксинг W5 в Москве: Казанцев Vs. Стевелманс

Только закрыв двери после грандиозного события в Праге, Мировая версия W5 уже переместилась в Москву, где проведёт бойцовское шоу 21 октября.

Главным боем вечера станет встреча Стаса Казанцева (Укранина, Россия) и Варрена Стевелманса (Нидерланды), которая пройдёт в весе до 71 кг.

«Казанцев выглядит очень перспективно, я вполне могу сравнить его потенциал бойца – средневеса с потенциалом Энрико Гогохии, который этим летом принял решение перейти в профессиональный бокс. Стас может добиться не меньших высот в кикбоксе и мы решили провести его через некоторых соперников, с которыми ранее встречался «Гудан». - Комментирует предстоящий поединок Дмитрий Иванов.

Станислав Казанцев, родившийся в России и выросший в Одессе, начал заниматься тайским боксом и кикбкоксингом только в18 лет. Однако, несмотря на поздний старт, он имеет в своём послужном списке встречи со многими именитыми соперниками. Среди них и грозный Александр Суржко, которого Казанцев победил техническим нокаутом в апреле 2015 года на W5 Гран-при КИТЭК, став лучшим в четверке бойцов до 71 кг. Станислав многократный победитель и призёр чемпионатов и Кубков Украины по Тайскому боксу.

Сейчас Казанцев тренируется в Москве, представляя цвета «Клуба единоборств №1», хотя в своё время успел набраться опыта в знаменитом на весь мир голландском «Mike’s Gym» Майка Пассеньера, где его одноклубниками были сильнейшие бойцы Европы.

Варрен Стевелманс, южноафриканский голландец из амстердамского клуба Vos Gym - боец, который не нуждается в особых представлениях для всех истинных ценителей кикбоксинга. Он уже давно заслужил себе надежное место в когорте топовых бойцов класса «A», имея на своем счету успешные для него поединки с такими выдающимися атлетами, как Джабар Аскеров, с которым встречался дважды, один раз одержав верх, а второй раз - сведя бой к ничьей, Алвиаром Лимой, Крисом Нгимби и Марко Пике. Также он провел конкурентные бои с легендарными Джорджио Петросяном, Альбертом Краусом, Майком Замбидисом и знаменитым представителем России Бату Хасиковым.

Стевелманс обладает всеми качествами бойца, для которого даже череда поражений никогда не становится существенным препятствием для дальнейшего развития. Он легко может вернуться на самую вершину, удивив оппонента любого уровня подготовки в самом плотном и сложном поединке.

И Казанцев, и Стевелманс – бойцы, которые не привыкли застаиваться и вести позиционную войну. Оба склонны рисковать, идти вперёд и демонстрировать зрелищные поединки. Оба обладают способностью нокаутировать. Это будет опасная встреча и самый настоящий, захватывающий боевик.

Интернациональный турнир W5 под слоганом «Выбери путь чемпиона» пройдёт 21 октября в Москве на площадке УСК «Крылья советов».


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