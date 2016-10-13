Готов ли ты к Epicenter: Moscow? Тест Sovsport.ru
Для того, чтобы получить два билета, дающих право посетить оба дня грандиозного финала нужно:
1) Правильно ответить на 10 вопросов теста;
2) Поделиться результатом в социальной сети Вконтакте с тегом #GoEpicenter (пример на скриншоте и здесь);
3) Ждать результатов розыгрыша, который мы проведем за три до начала турнира в среду, 19 октября.
Важно. В розыгрыше смогут принять участие только люди, выполнившие все условия.
Отметим, что турнир будет проходить 22-23 октября на арене «ВТБ Ледовый Дворец», где лучшие команды мира по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive сразятся за призовой фонд в $500 000.
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