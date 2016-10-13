Готов ли ты к Epicenter: Moscow? Тест Sovsport.ru

Организаторы турнира дисквалифицировали команду Elite Wolves из Перу после победы в открытой квалификации.

Команда Elite Wolves дисквалифицирована с Dota Pit S5 после победы в квалификации

Команда Elite Wolves дисквалифицирована с Dota Pit S5 после победы в квалификации Организаторы турнира дисквалифицировали команду Elite Wolves из Перу после победы в открытой квалификации.

На eSPORTconf Russia 2016 выступит исполнительный директор Wonderworld VR В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Саймон Романус – C.E.O. компании Wonderworld VR.

Французский медиаконгломерат Vivendi заключил соглашение с организацией ESL, занимающейся организацией профессиональных лиг и чемпионатов по киберспорту.

Vivendi станет транслировать киберспортивные матчи во Франции Французский медиаконгломерат Vivendi заключил соглашение с организацией ESL, занимающейся организацией профессиональных лиг и чемпионатов по киберспорту.

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» откроет тренировочный лагерь для игроков по League of Legends.

ФК «Шальке 04» откроет тренировочный лагерь для игроков League оf Legends Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» откроет тренировочный лагерь для игроков по League of Legends.

Virtus.pro и Natus Vincere сыграют в одной группе отборочных к Dota Pit S5

Virtus.pro и Natus Vincere сыграют в одной группе отборочных к Dota Pit S5 Организаторы Dota Pit объявили группы региональных квалификаций к пятому сезону лиги.