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Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальше

Юлия Жемалева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Леонид Тягачев
Леонид ТягачевИсточник: Sovsport.ru

Почетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.

 «МЫ ПОПАЛИ В ГРЯЗНУЮ ЯМУ»

- Последние обвинения в адрес России связаны с хакерами из Fancy Bears, которые атаковали сайт ВАДА. Какой должна быть позиция ОКР?

- Мое мнение по этому поводу и вообще руководителей высокого уровня однозначное: на такие вещи мы просто не должны реагировать. Мы должны быть в курсе дела, но выстраивать свою дальнейшую политику на основе этого, не стоит. Кто стимулирует этих людей, кто проплачивает все эти штучки?  Если это молодые ребята, то им проплатили. Если в результате своей акции их сайт получил 200 тысяч просмотров, то они сами заработали хорошие деньги. 

История с Fancy Bears это одна сторона медали. Другое дело,  что мы попали в эту грязную яму, и нас будут атаковать еще очень и очень долго. Например, будет очень сильная атака  в преддверие Олимпиады 2018 года в корейском Пхенчхане. Будут выбирать, кого из спортсменов допускать, а кого-то не допускать. Было объявлено Маклареном, что начнутся новые пробы по сочинской Олимпиаде, потому что Родченков доказал, что нашим спортсменам подменили пробирки. Это уже заявление официальное, и все ждут, когда последует второе и третье.

А еще к нам имеет место быть предвзятое и жесткое отношение в связи с тем, что Министерство спорта РФ не справилось со своей задачей: уволили Юрия Нагорных, который фактически выполнял все ключевые задачи и задания министра. Есть «стрелки» в адрес Томаса Баха за то, что он поддержал нашу делегацию перед Рио, хоть он и направил все в международные федерации по видам спорта. Очень правильное решение было принято нашим президентом, когда старейшего члена МОК Виталия Смирнова сделали председателем Комиссии по антидопинговым разбирательствам. За два дня до начала Олимпиады это сыграло определенную роль. Стало понятно, что на уровне президента страны идет четкое разбирательство в отношении того, что происходит в медицине, работающей в интересах нашего российского спорта.

Прибавьте к этому озадачивающее письмо, которое мы получили с информацией о том, что министр спорта был отстранен от Олимпиады в Рио и вместе с тем, выдвинут на пост президента федерации футбола, хотя футбол является олимпийским видом спорта. То есть, нас пытаются обвинить в демонстрации неуважения нашей страны к президенту МОК. Поэтому, как будут обстоять дела дальше, мы не знаем. Конечно, Виталию Мутко надо было бы собрать всех нас - в прошлом президентов ОКР, министров спорта, выдающихся руководителей - чтобы спросить, что нам делать дальше, как ему быть, потому что весь народ возбужден, в футболе плохо, с Олимпиадой плохо и нужно строить другие взаимоотношения с МОК. Это целая проблема, которая сегодня висит над нами.

«ОТСТРАНЕНИЕ ШАРАПОВОЙ БЫЛО ВРЕМЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ»

- Тем не менее, есть и положительные моменты…
-Вы имеете в виду то, что наши юристы борются? Да, я искренне рад, что допустили Шарапову, и она скоро будет участвовать в международных турнирах. Слава Богу, ее отстранение было временным явлением. Жаль, что Григорий Родченков стал настоящим американским и канадским агентом, все секреты увез за границу. И, конечно, это его заслуга, что паралимпийцев не допустили к Олимпиаде, потому что у него, как у первого руководителя, который присутствовал на всех встречах с участием Виталия Мутко, была секретная информация. Сегодня МОК выступает за чистоту, он ратует за то, чтобы пришли новые руководители, чтобы олимпийское движение было без участия государственных органов, доступным и чистым. То есть, эта тема очень всеобъемлющая, по ней можно целую книгу написать.

- В допинговый список попал и наш российский боксер Миша Алоян. Тренерский штаб говорит о том, что Михаил не знал о том, что принимал допинг.
- Я сам присутствовал на Олимпиаде, ходил на боксерские поединки и знаю, что Михаил Алоян получил официальное разрешение. Он имеет право пользоваться теми или иными медикаментами, которые способствуют работе жизненно важных органов. Но случай  с Мишей на самом деле очень показательный. Как мы знаем, десятки атлетов из США и Великобритании пользовались этим прикрытием. И многие задают вопрос, а почему же члены МОК спали все это время?  Почему не писали письма 20 лет назад, что нужно нашим спортсменам в легкой атлетике, в лыжных гонках и в биатлоне? Кому-то не хватает кислорода, астма у всех? А все потому, что системы медицины в нашем спорте давным-давно уже не было.

Будучи президентом ОКР, я строил программу сначала с Ильей  Клебановым, он возглавлял тогда закрытое Министерство машиностроения, потом с Володей Уйба, ему подчиняются 20 000 врачей. Между прочим, он Указом президента был назначен, но Виталий Леонтьевич его не подпустил к работе. То есть, много вопросов, которыми должно было заниматься государство раньше. Естественно, что ни у Мамиашвили, ни у Горшкова, ни у Винер нет своих медицинских возможностей. Да, они имеют  определенные финансовые средства, но это должно быть выстроено в целенаправленную работу в медицине, как это было в советское время. Китайцы имеют свой собственный огромный университет медико-биологических проблем, который безотказно работает, очищает спортсменов, выпускает лекарства для народа. Нам надо следовать этому примеру.

- Как вы оцениваете итоги Игр в связи с последними допинговыми скандалами?
- Олимпиада бразильцам удалась. Обстановка была ровная, не сильно праздничная, но ровная, наши основные виды спорта, такие как художественная гимнастика, синхронное плавание проявили себя на высочайшем уровне. Плюс бокс добавил,  борьба. 5 медалей высочайшего уровня - это очень здорово. Добавили как никогда наши фехтовальщики. Штанги не было. Легкой атлетики не было. Гимнастки молодцы, несмотря на то, что немного золотых, но команда показала, что мы гимнастику не потеряли, и у нас есть хороший потенциал. И конечно, впервые наши девочки гандболистки показали себя. Те люди, которые были на Олимпиаде, выложились полностью. Кричать, что мы великие, пока не можем. Сегодня ко мне поступает много обращений, суть которых сводится к следующему: в нашей стране такое количество физиков, химиков, известных академиков, привлекайте их к работе над антидопинговыми проблемами!  Надо собраться и работать, создавая строгую программу, в которой медицина занимала бы не последнюю роль. 

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