Массимо Каррера: Общаюсь с Федуном по телефону

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» рассказал о состоянии нападающего Квинси Промеса и поделился, как у него строится общение с владельцем клуба Леонидом Федуном.

– Промес не сыграет в субботу, у него проблема с ногой, – сказал Каррера. – Еще дней десять он не сможет тренироваться. Что касается Глушакова, то он просто приболел, и мы решили оставить его в раздевалке.

– «Спартак» проиграл три матча подряд и в двух из них жаловался на судейство.

– Я судейство почти никогда не обсуждаю. Мне платят деньги не за это, а за то, чтобы команда побеждала.

– Высказывалось мнение, что «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл достаточно здорово, чтобы победить «Ростов». Согласны?

– Нет, потому что мы проиграли. Мы слишком много ошибались, пропустили четыре мяча. Надеюсь, мы в субботу выступим намного лучше.

– Смотрели ли вы игру сборной России, за которую выступали Кутепов и Зобнин?

– Да, я видел матч, ребята хорошо себя проявили, играли на своих позициях, Хотя, например, Зобнина я использую по-другому. Оба вернулись в команду в хорошем состоянии.

– Впервые за долгое время в строю все защитники. Будут ли в связи с этим перестановки в составе по сравнению с матчем против «Зенита»?

– Рассматриваю разные варианты. У меня еще есть время подумать.

– Слышали ли вы до приезда в Россию о Курбане Бердыеве и футбольном клубе «Ростов»?

– Нет, не слышал, так как не следил пристально за российским футболом. Но сейчас я знаю, что Бердыев отличный тренер, который вывел «Ростов» в Лигу чемпионов.

– Можно ли сказать, что «Ростов» неудобная для вас команда, ведь играет она в схожей манере?

– Они хорошо защищаются. Будем стараться, чтобы найти свободные зоны.

– Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев критиковал нападающего Дениса Давыдова за отношение к делу. Вы как относитесь к нападающему?

– Не могу жаловаться – он хорошо себя ведет, тренируется. У него есть хорошие качества, которые могут быть нам полезны.

– Известно, что трансферы – долгая история. Строит ли клуб планы на зимний дозаявочный период и обсуждаются ли эти планы с вами?

– Да, мы обсуждаем усиление в зимний период. Но сейчас главное – завершить на первом месте первую часть чемпионата.

– Общаетесь ли вы с президентом клуба Леонидом Федуном. Поддерживает ли он вас до или после матчей?

– Да, конечно. Когда он приезжает на матчи на стадион, то заходит в раздевалку. Мы общаемся и по телефону.