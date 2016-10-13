Массимо Каррера: Общаюсь с Федуном по телефону
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» рассказал о состоянии нападающего Квинси Промеса и поделился, как у него строится общение с владельцем клуба Леонидом Федуном.
– Промес не сыграет в субботу, у него проблема с ногой, – сказал Каррера. – Еще дней десять он не сможет тренироваться. Что касается Глушакова, то он просто приболел, и мы решили оставить его в раздевалке.
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«Спартак»
проиграл три матча подряд и в двух из
них жаловался на судейство.
– Я судейство почти никогда не обсуждаю. Мне платят деньги не за это, а за то, чтобы команда побеждала.
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Высказывалось
мнение, что «Спартак» в Санкт-Петербурге
сыграл достаточно здорово, чтобы победить
«Ростов». Согласны?
– Нет, потому что мы проиграли. Мы слишком много ошибались, пропустили четыре мяча. Надеюсь, мы в субботу выступим намного лучше.
– Смотрели ли вы игру сборной России, за
которую выступали Кутепов и Зобнин?
– Да, я видел матч, ребята хорошо себя проявили, играли на своих позициях, Хотя, например, Зобнина я использую по-другому. Оба вернулись в команду в хорошем состоянии.
– Впервые за долгое время в строю все
защитники. Будут ли в связи с этим
перестановки в составе по сравнению с
матчем против «Зенита»?
– Рассматриваю разные варианты. У меня еще есть время подумать.
– Слышали ли вы до приезда в Россию о
Курбане Бердыеве и футбольном клубе
«Ростов»?
– Нет, не слышал, так как не следил пристально за российским футболом. Но сейчас я знаю, что Бердыев отличный тренер, который вывел «Ростов» в Лигу чемпионов.
–
Можно
ли сказать, что «Ростов» неудобная
для вас команда, ведь играет она в схожей
манере?
– Они хорошо защищаются. Будем стараться, чтобы найти свободные зоны.
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Бывший
главный тренер «Спартака» Дмитрий
Аленичев критиковал нападающего Дениса
Давыдова за отношение к делу. Вы как
относитесь к нападающему?
– Не могу жаловаться – он хорошо себя ведет, тренируется. У него есть хорошие качества, которые могут быть нам полезны.
– Известно, что трансферы – долгая история.
Строит ли клуб планы на зимний дозаявочный
период и обсуждаются ли эти планы с
вами?
– Да, мы обсуждаем усиление в зимний период. Но сейчас главное – завершить на первом месте первую часть чемпионата.
– Общаетесь ли вы с президентом клуба
Леонидом Федуном. Поддерживает ли он
вас до или после матчей?
– Да, конечно. Когда он приезжает на матчи на стадион, то заходит в раздевалку. Мы общаемся и по телефону.
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция