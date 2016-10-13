Я явки нашей люблю громадье. Мнение Василия Уткина

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о скором гиперскачке посещаемости, анонсированном РФПЛ.



Поперек батьки в пекло

Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин (только не путайте с ведущим шоу «Культ Тура», это разные симпатяги) выступал вчера перед студентами МГИМО. Высказывания Евгения попали в ленты информагентств и тем самым стали программным заявлением. В течение пяти лет, в частности, среднюю посещаемость матчей чемпионата России планируется увеличить до 25 тысяч человек (последние 3 сезона 10-11 тыс.); потенциальная аудитория футбола в России оценивается в 40 миллионов человек; важнейшими инструментами этих преобразований должны стать обновление бренда, рост комфорта и безопасности на матчах, а ещё - качественно другая подача и визуализация.

Боже, храни меня от того, чтобы иронизировать над этими словами. Позавчера о направлении развития спорта в стране говорил президент России, вчера Виталий Мутко, статус которого проясняется в эти минуты, сегодня об этом говорит один из директоров РФПЛ. Так и должно быть, это логичный раскат волны вдохновения, которое, безусловно, вселяется в души всех ответственных от верхней ступени и вниз. Это как катится по организму глоток живительной влаги вместе с тщательно выбранной закуской. Это естественно и правильно.

Я даже думаю, что Евгению Савину влетит, потому что он, сам того не желая, выступил не то чтобы невпопад, но как-то не в очередь. Отсутствует пара звеньев - например, президент РФПЛ Сергей Прядкин и кто-нибудь вроде депутата Госдумы Валерия Газзаева. Причём они могли бы говорить о посещаемости и подаче, о визуализации - точно нет. Но очередь есть очередь, хоть это и была просто встреча со студентами.

И мне б хотелось, чтобы Евгению Савину не влетало, да. Потому что все слова правильные. Включая даже ребрендинг. Конечно, не помешает! Тем более что бренд чемпионата России - это ужасно неконкретное понятие. Кто-то может моментально вспомнить, например, его эмблему? Сомневаюсь. Я, кстати, тоже не могу, но это ведь говорит не об отсутствии интереса, нет. О необходимости ребрендинга.

Что ж, закажут новый логотип. Эмблему. Официальный рисунок, чертёж и схему. Уже бывали разные ребрендинги, самый запоминающийся, конечно, это Аленький Цветочек в поддержку сборной России на Евро-2012. Писались песни - между прочим, одну целый спикер Госдумы написал и, кажется, спел.

Я не иронизирую. Я даже не визуализирую. Может быть, немножко агонизирую, но сейчас возьму себя в руки.

Планы первых пятилеток

Мы имеем дело, если немного упростить термины, с потребительским рынком. Который в данный момент по причинам, не нуждающимся в повторении, падает. В рекламном измерении он падает, в телерейтинговом измерении интереса к спорту он падает. В доходах от платного телевидения, правда, падение замедлилось. Но это потому, что нулю снижаться некуда.

О платном телевидении я здесь вспоминаю лишь потому, что последняя программа коммерческого развития российского футбола (не помню, было ли у неё название) де-факто сформировалась летом 2012 года, к моменту продажи телеправ на чемпионат России «НТВ-Плюс». Тогда телеканал «Наш Футбол» переходил в собственность футбольной Лиги и она же брала продажи в свои руки. Цифры прогнозировались бодрящие и - ну, правда же - выглядели они реалистично.

Концепция платного спортивного телевидения никогда не нравилась так чтобы всем. И она не является единственно возможной. Как она, дельно придуманная, реализовывалась - ничего нового не скажу вам. Но правда лежит между басней про лебедя, рака, щуку и пословицей «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». А внутри этого отрезка находится полное собрание сочинений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрин а, ещё полсотни басен Крылова и сборник матерных анекдотов.

Имеет значение только одно.

Она стартовала при всеобщей поддержке четыре года назад. И? Нету ничего. Самое время рождать ПЯТИЛЕТНИЙ план роста посещаемости.

А в этом году календаря реального сколько времени не было? По турам расписание имелось, а по дням и времени суток - фактически нет. То есть люди не могли планировать свой поход на стадион, выезд в другой город - билеты, гостиницу... Между прочим, все это - посещаемость.

Выделят, освоят, бренданут

Есть, конечно, особенные обстоятельства в развитии росфутбола. Тут даже неважно, исхитрится ли ползучее зло отобрать у нас чемпионат мира - ведь в любом случае будут достроены стадионы. И пусть нам ничем не поможет арена в Калининграде, и пусть под стадион в Сочи ещё не придумана команда, и пусть во фразе Евгения Савина «санкт-петербург ский «Зенит» на новом стадионе ожидает среднюю посещаемость в размере 30-35 тысяч болельщиков» скрыто столько сарказма, что содрогнётся Роскомнадзор, - у нас ведь есть совсем недавний опыт.

Опыт сочинской Олимпиады. Когда по всем прогнозам, настоящим, выверенным, научным должен был произойти рост интереса к спорту в стране. Рост, как это принято говорить, ядерной спортивной аудитории.

Его не произошло.

Вполне возможно, вас будут в этом переубеждать. Не верьте. Со времени Олимпиады половина спортивных СМИ умерла, другая сменила собственников, а для оценки телевизионного переформатирован ия есть рейтинг. Вот цена этим надеждам как таковым.

И ведь эта информация идеально подана, предельно визуализирована и всецело безопасна. Правда, не очень комфортна.

Четыре года назад тем не менее деньги предполагалось зарабатывать. Сейчас (вспомните «дебаты» не кого-то там, а кандидатов в президенты РФС!!) - выделять.

Не уверен, что новую аудиторию футболу удастся завоевать. Но допускаю, что эту аудиторию ему... Выделят? Освоят? Что ещё - бренданут?

Назначат, может быть.