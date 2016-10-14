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«В «Днепре» Жулиано был намного сильнее других». Экс-партнер бразильца в «Урале»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Денис Кулаков
Денис КулаковИсточник: ФК «Урал»

Украинский полузащитник «Урала» Денис Кулаков в интервью Spb.Sovsport.ru – о разборчивом Шевченко, добром Павлюченко и сильном Жулиано.

«Верю, что могу вернуться в сборную Украины»

– Часто пауза на матчи сборных идет на пользу команде. С «Уралом» такая же история?
– Смогу ответить на этот вопрос только после матчей с «Зенитом» и «Спартаком». Футболисты и тренеры любят говорить, что такая пауза дает отдых и возможность добавить физические кондиции. Это действительно так, но результаты скажут лучше всего.

– Вы наверняка следили за матчами сборной Украины.
– Само собой! Очень рад, что спокойно обыграли Косово, чего все и ожидали. Сейчас у нас нормальная позиция в турнирной таблице. Конечно, немного обидно, что потеряли очки с Турцией и Исландией. Но не нужно гневить бога, результаты пока положительные.

– В прошлом сезоне Богдан Бутко, играя за пермский «Амкар», получил вызов в сборную. Для вас это пример?
– Богдан – большой молодец, я за него очень рад. У него была немного другая ситуация, ведь он находился в аренде, а принадлежал «Шахтеру». Давайте закончим эту тему, а то я сейчас в политическую плоскость перейду. А я об этом говорить не хочу.

– Тогда последний вопрос о сборной. Не оставляете надежд вернуться в национальную команду?
– Верю в это, случиться может всякое. Но есть главный тренер Андрей Шевченко, который следит за игроками, анализирует и вызывает тех, кого считает нужными.

«Теперь с «Зенитом» играть стало еще сложнее»

– В прошлом сезоне «Урал» дважды крупно уступил «Зениту». Как будете исправляться?
– У любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем пытаться воспользоваться не лучшими качествами «Зенита». Надеюсь, стадион будет полный, поэтому фактор домашней поддержки должен сыграть определенную роль. Полностью выложимся на поле и попытаемся взять какие-то очки.

– В Петербурге сейчас строится совершенно новый «Зенит».
– Вы правы, игра «Зенита» стала более командной. Прошлогодний «Зенит» с Халком и здоровым Данни играл за счет их индивидуальных действий. Сейчас у петербургской команды много комбинаций. Приятно наблюдать, что Мирча Луческу, пришедший из чемпионата Украины, поставил такую интересную игру.

– Значит, с «Зенитом» теперь еще сложнее?
– Да, ведь каждый игрок может забить или отдать отличный пас.

– Прошлый матч у «Зенита», против «Спартака», был очень эмоциональный. Может это как-то повлиять на вашу встречу?
– Пауза была очень большая, после матчей сборных все уже забыли. Думаю, никак это не повлияет.

– Вас удивила такая волна послематчевого обсуждения судейства после встречи «Зенита» со «Спартаком»?
– Не люблю обсуждать ошибки арбитров. Понятное явление, когда на эмоциях игроки после матча высказывают претензии к судейству. Я не заметил ничего необычного в том матче. Да, спорные моменты были, как и в любом другом матче на любом уровне. Меня устраивает судейство в премьер-лиге. Судят на хорошем уровне. Яркий пример этого – Сергей Карасев, который работал на матчах чемпионата Европы.

– С лидером «Зенита» вы знакомы очень хорошо, ведь играли с Жулиано в «Днепре» целых три года. Для вас стало неожиданностью, что бразилец так быстро раскрылся в чемпионате России?
– То, что он выдал такой отрезок, не стало сюрпризом. Да, мы играли вместе в «Днепре» при Хуанде Рамосе. В той команде он был лидером. Было видно, насколько он сильнее других игроков. Жулиано пришел в «Зенит» и вновь показал, что он футболист с большой буквы.

– Жулиано на Украине называли очень большим профессионалом.
– Мне он тоже запомнился именно таким. Он сразу выучил язык. Думаю, бразилец понимает практически все, что ему говорят. А переводчик ему нужен только когда интервью дает.

«Павлюченко – очень отзывчивый и добрый»

– В межсезонье в «Урал» пришел Роман Павлюченко. Многим в российском футболе кажется, что он высокомерный.
– Абсолютно с этим не согласен. Рома оставляет приятное впечатление, он очень отзывчивый и добрый, общается со всеми наравне. Очень классный футболист, в сентябре был признан лучшим игроком команды по мнению болельщиков, а его важные голы говорят сами за себя.

– Совсем недавно команду пополнил молодой ивуарийский форвард Мохаммед Конате, который запомнился интересной фотографией в профиле.
– Да, я ее видел (смеется). Но он совершенно не похож. Вообще, думаю, что на фото не он был. Может, розыгрыш какой-то. Парень очень перспективный, все данные у него есть, но надо еще работать. Надеюсь, он принесет пользу «Уралу».

– Нынешнее десятое место «Урала» соответствует игре команды?
– Старт сезона назову неудовлетворительным. Были матчи, где мы должны были брать очки, но не сделали этого. Сейчас у нас будут сложные матчи с командами из верхней части: «Зенит», «Спартак», «Терек», «Локомотив»… Стоп, хотя «Локомотив» ниже нас (смеется). В общем, эти матчи станут серьезной проверкой для нас.

– В команде нет паники из-за низкого места?
– Нет, все нормально, в рабочем режиме. Не стоит забывать, что в двух последних матчах  на выезде мы взяли четыре очка. Готовимся к продолжению сезона с положительными эмоциями. Постараемся в матче с «Зенитом» реабилитироваться перед нашими болельщиками за не самые удачные матчи.

– Ничьи с «Зенитом» и «Спартаком» вас удовлетворят?
– Думаю, мы не будем жаловаться на такой результат. Надо ведь реально смотреть на вещи. Но будем бороться за максимум очков.

– Перед началом сезона «Урал» посматривал в Еврокубки. Сейчас задача скорректирована?
– Конкретной цели на сезон не было. Все игроки понимают, что если выступим не хуже прошлого сезона («Урал» занял восьмое место – Прим.ред.) – сможем занести себе это в актив.

– Еще есть Кубок России.
– Да, я, правда, в Челябинске не играл. Но теперь нам предстоит гостевой матч против «Амкара». Конкретных целей на Кубок нет, но мы понимаем, что это шанс побороться за трофей. Сыграем в чемпионате с «Зенитом» и «Спартаком», а потом уже будем готовиться к Кубку.

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