«То клюшка в лицо, то шайбой зубы выбьет». Страдания Мозеса и новая победа СКА
СКА
выиграл пятый матч подряд, Плотников сыграл в Дацюка, а Мозес объяснил, откуда
у него столько ссадин на лице.
«Давайте в раздевалку вас отведу, сами спросите»
СКА победил рижское «Динамо» без особых проблем.
Тревожно за пятую победу Олега Знарка подряд стало только когда рижане сделали
счет 1:2. Но СКА быстро забил снова и победил с преимуществом в три гола даже
без голов в пустые ворота.
– Самый невыразительный первый период, хотели взять матч
малой кровью, – Олег Знарок все равно начинает с критики. Действительно вначале
СКА смотрелся так себе, сгонял первый период по нулям. – Во втором перебросали –
но то шнурок, то штанга. К играм нужно готовиться, начинать их именно с первого
периода.
–
Что вы сказали после первого периода?
– То, что я сказал в перерыве команде, вам не нужно знать, – отрезает главный тренер. Хорошо, будем сами фантазировать и приписывать Знарку яркие непечатные фразочки.
–
Что вы и Харийс Витолиньш чувствуете, когда рижское «Динамо» находится в таком
положении?
– Переживаем за команду, конечно. За Нормунда (Сейейса, тренера рижского «Динамо» – Прим.ред.) переживаем, в одной пятерке играли – хотелось бы его поддержать. Он хочет что-то сделать, но у него не все получается. Однако перед игрой мы, естественно, мы хотим выиграть.
– Могу отвести вас в раздевалку – сами спросите у них,
– Нормунд, за которого переживает Знарок, предлагает журналисту напрямую
выяснить, почему якобы лидер Микс Индрашис не забил еще ни разу. –Индрашис во
время предсезонки он забил одну, сейчас в сезоне – ноль. Это и есть наша
забиваемость, результативность.
Илья Ковальчук: Конкуренция помогает Шестеркину и Коскинену
–
В первом периоде немного недонастроились, да и «Динамо» хорошо играло в обороне,
– Илья Ковальчук видит ту же проблему, что и его главный тренер. – Возле своих
ворот они все перекрывали. Потом стали больше создавать моментов, больше
бросать, и вратарь наконец-то пропустил.
– Многие
говорят, что рижская команда не на своем месте находится. Согласны?
– Они хорошо играли - на контратаках. У нас против Риги всегда тяжелые матчи. Особенно в Петербурге. Мы об этом знали. Тем более, наш тренерский штаб долго работал в Риге, для нас это была особенная игра.
– Важно ли
СКА быть на первом месте в регулярном чемпионате?
– У нас задача готовиться и выигрывать каждую игру. Какими мы будем в регулярном чемпионате - не самый важный момент.
– У СКА в
этой игре не было ни одного удаления. Это целенаправленная работа?
– Конечно, нам об этом постоянно говорят, чтобы мы дорабатывали ногами, не цепляли соперников. Стараемся это делать.
– Игорь
Шестеркин очень молодой парень, а уже отыграл всю домашнюю серию. Как оцените
его игру и перспективы стать первым номером в СКА?
– У нас оба вратаря очень хороших. Коскинен был на Кубке мира, а Игорь провел все встречи на отличном уровне. Здоровая конкуренция только поможет им обоим.
Побитый Мозес в банной шапке
В раздевалке все внимание вдруг к Стиву Мозесу –
потому что он выходит в забавной шапке, как будто только что в баньке парился.
– Пускай это в команде останется, тут наше внутреннее
дело, – темнит американец в ответ на просьбу объяснить, что это за стиль.
– Да, СКА выиграл пятый раз подряд, но про эти серии
мы стараемся не думать, – говорит об удачной игре Стив. – Просто хотим
выигрывать каждый матч. Против сильной Риги отлично действовал Шестеркин.
–
Вы сейчас – лидеры лиги. Мысль об этом добавляет удовлетворения от того, как
идет сезон?
– Рановато об этом думать. Важно же только то, кто будет лидером в апреле, кто выиграет титул. А сейчас мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идет.
–
Вы забили рижскому «Динамо» с очень крутого паса от Плотникова. Он отдал в
стиле Павла Дацюка: не глядя, себе между ног.
– Да, отличная была передача! Но у нас в команде столько техничных ребят, что почти каждый может отдать такой суперпас. Сегодня вот у Плотникова получилось классно.
–
В последние пару недель мы смотрели на ваши фотографии и ужасались: у вас каждый
раз появлялась новая ссадина на лице.
– Да-а, не самый удачный отрезок вышел, – Стив как будто вспоминает всю боль в этот момент. – То клюшка в лицо прилетит, то шайбой зубы выбьет. Что ж, это часть нашей работы. Надеюсь, все это закончилось.
Глаз, ухо, похоже, минус ещё один зуб и щеку явно штопали.— donut med føtter (@podarkovna) 3 октября 2016 г.
Спасибо, что живой, в общем, Штив. pic.twitter.com/pSOXziocEy
Матч
СКА - Динамо Р - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Коскиранта 25:12 (1:0). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 46:28 (2:0 - бол.). Редлихc М. (Пуяц, Дарзиньш), 50:15 (2:1). Ковальчук (Барабанов), 51:56 (3:1). Мозес (Плотников, Яковлев), 56:17 (4:1).
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция