«То клюшка в лицо, то шайбой зубы выбьет». Страдания Мозеса и новая победа СКА

СКА продолжил победную серию в матче против рижского "Динамо" Источник: Spb.Sovsport.ru

СКА выиграл пятый матч подряд, Плотников сыграл в Дацюка, а Мозес объяснил, откуда у него столько ссадин на лице.

«Давайте в раздевалку вас отведу, сами спросите»

СКА победил рижское «Динамо» без особых проблем. Тревожно за пятую победу Олега Знарка подряд стало только когда рижане сделали счет 1:2. Но СКА быстро забил снова и победил с преимуществом в три гола даже без голов в пустые ворота.

– Самый невыразительный первый период, хотели взять матч малой кровью, – Олег Знарок все равно начинает с критики. Действительно вначале СКА смотрелся так себе, сгонял первый период по нулям. – Во втором перебросали – но то шнурок, то штанга. К играм нужно готовиться, начинать их именно с первого периода.

– Что вы сказали после первого периода?

– То, что я сказал в перерыве команде, вам не нужно знать, – отрезает главный тренер. Хорошо, будем сами фантазировать и приписывать Знарку яркие непечатные фразочки.

– Что вы и Харийс Витолиньш чувствуете, когда рижское «Динамо» находится в таком положении?

– Переживаем за команду, конечно. За Нормунда (Сейейса, тренера рижского «Динамо» – Прим.ред.) переживаем, в одной пятерке играли – хотелось бы его поддержать. Он хочет что-то сделать, но у него не все получается. Однако перед игрой мы, естественно, мы хотим выиграть.

– Могу отвести вас в раздевалку – сами спросите у них, – Нормунд, за которого переживает Знарок, предлагает журналисту напрямую выяснить, почему якобы лидер Микс Индрашис не забил еще ни разу. –Индрашис во время предсезонки он забил одну, сейчас в сезоне – ноль. Это и есть наша забиваемость, результативность.

Илья Ковальчук: Конкуренция помогает Шестеркину и Коскинену

– В первом периоде немного недонастроились, да и «Динамо» хорошо играло в обороне, – Илья Ковальчук видит ту же проблему, что и его главный тренер. – Возле своих ворот они все перекрывали. Потом стали больше создавать моментов, больше бросать, и вратарь наконец-то пропустил.

– Многие говорят, что рижская команда не на своем месте находится. Согласны?

– Они хорошо играли - на контратаках. У нас против Риги всегда тяжелые матчи. Особенно в Петербурге. Мы об этом знали. Тем более, наш тренерский штаб долго работал в Риге, для нас это была особенная игра.

– Важно ли СКА быть на первом месте в регулярном чемпионате?

– У нас задача готовиться и выигрывать каждую игру. Какими мы будем в регулярном чемпионате - не самый важный момент.

– У СКА в этой игре не было ни одного удаления. Это целенаправленная работа?

– Конечно, нам об этом постоянно говорят, чтобы мы дорабатывали ногами, не цепляли соперников. Стараемся это делать.

– Игорь Шестеркин очень молодой парень, а уже отыграл всю домашнюю серию. Как оцените его игру и перспективы стать первым номером в СКА?

– У нас оба вратаря очень хороших. Коскинен был на Кубке мира, а Игорь провел все встречи на отличном уровне. Здоровая конкуренция только поможет им обоим.

Побитый Мозес в банной шапке

В раздевалке все внимание вдруг к Стиву Мозесу – потому что он выходит в забавной шапке, как будто только что в баньке парился.

– Пускай это в команде останется, тут наше внутреннее дело, – темнит американец в ответ на просьбу объяснить, что это за стиль.

– Да, СКА выиграл пятый раз подряд, но про эти серии мы стараемся не думать, – говорит об удачной игре Стив. – Просто хотим выигрывать каждый матч. Против сильной Риги отлично действовал Шестеркин.

– Вы сейчас – лидеры лиги. Мысль об этом добавляет удовлетворения от того, как идет сезон?

– Рановато об этом думать. Важно же только то, кто будет лидером в апреле, кто выиграет титул. А сейчас мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идет.

– Вы забили рижскому «Динамо» с очень крутого паса от Плотникова. Он отдал в стиле Павла Дацюка: не глядя, себе между ног.

– Да, отличная была передача! Но у нас в команде столько техничных ребят, что почти каждый может отдать такой суперпас. Сегодня вот у Плотникова получилось классно.

– В последние пару недель мы смотрели на ваши фотографии и ужасались: у вас каждый раз появлялась новая ссадина на лице.

– Да-а, не самый удачный отрезок вышел, ­– Стив как будто вспоминает всю боль в этот момент. – То клюшка в лицо прилетит, то шайбой зубы выбьет. Что ж, это часть нашей работы. Надеюсь, все это закончилось.