Андрей Червиченко: От Безбородова можно ожидать все, что угодно

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился ожиданиями от предстоящей встречи столичного клуба с «Ростовом», а также высказался о судействе в чемпионате России.



– Шансы есть всегда, – говорит Червиченко, – тем более, красно-белые будут играть дома, а в родных стенах у этой команды поддержка запредельная. Стоит отметить, что в игре с «Ростовом» переплетается слишком много личностного: и руководство против Бердыева, и поражение в прошлом сезоне. Истерика, которую закатил столичный клуб по поводу судейства в матче с «Зенитом» пойдет ему только на руку. Думаю, рефери не будет «убивать» «Ростов», но вот действовать в пользу хозяев поля, наверное, начнет.



– Вы в курсе, что этот матч будет судить Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга?

– Да, уже слышал об этом. Он может отработать игру так, как и положено, а может и надумать интересных вещей. Это ведь всё старая когорта, поэтому от таких ребят, как Владислав Безбородов или Михаил Вилков можно ожидать чего угодно. Думаю, у команды Массимо Карреры шансов на победу больше. Да, не будет играть Квинси Промес, но, все аргументы в пользу столичного клуба. Что касается «Ростова», то в этой команде есть, кому убежать от защитников «Спартака», однако, стоит обратить внимание на оборону, которая «хромает».



– Вообще, как вы относитесь к назначению Безбородова на этот матч, учитывая всю историю после игры с «Зенитом»?

– Думаю, дело просто в том, что в судейском корпусе творится полный бардак. Они уже сами не знают, что делать. Вся эта команда судейская начала разлагаться после ухода Роберто Розетти. Он был движущим фактором, потому что все понимали, что он отработает у нас, а потом поедет рассказывать в Европу, какие чудеса творятся в чемпионате России. Именно итальянец сдерживал этот беспредел.



Я был удивлен тем, что главой судейского корпуса назначили Валентина Иванова, видимо, у него были свои какие-то мощные рычаги, которые его двигали на этот пост. У меня тоже был конфликт с ним, после того, как он в матче с ЦСКА назначил пенальти в наши ворота. Видимо, человек исполнял чьи-то поручения. Судейский корпус при нем превратился в самостоятельную махновщину. На мой взгляд, управлять всем этим делом может человек из силовых структур, который сможет всех этих ребят хоть как-то приструнить. Конечно, его заместителем должен стать какой-нибудь опытный рефери.



– Возвращаясь к теме Промеса, уже можно точно сказать, что он не сыграет с «Ростовом». Как думаете, кто вместо него выйдет на поле?

– На сегодняшний день полноценной замены этому игроку в команде нет. Он очень скоростной футболист, видение поля и непонятной траектории удар – его фишка, которая приносит результат. Если бы в «Спартаке» был второй такой игрок, то красно-белые шли бы в турнирной таблице с отрывом. Но я думаю, что голландец выйдет в матче с «Ростовом». Сейчас это просто тактический ход, «дымовая завеса».



– Недавно появилась информация, что Каррера может покинуть команду зимой. Что скажете?

– Ну его назначение вообще было эмоциональным, это такой жест отчаяния. Все-таки, назначать главным тренером человека, который занимался только обороной.… С другой стороны, это итальянский тренер. Он работал с Антонио Конте, и, наверное, понабрался от него чего-то хорошего. Однако, оборона при нем не стала играть лучше. Может его, таким образом, пытались взбодрить? Если «Спартак» до зимнего перерыва потеряет первое место, и будет отрыв в четыре очка, то тогда его точно поменяют.



– Каррера в интервью итальянскому изданию заявил, что изначально его попросили руководить командой два матча, пока «Спартак» ищет тренера. Получается, его назначение – вынужденное?

– Вот я и говорю об этом. Вспомните, какой посыл эмоциональный прошел после того, как красно-белым не удалось договориться с Курбаном Бердыевым. Суть его назначения больше не продуманное, а основанное на эмоциях. Иногда бывает так, что подобные решения наоборот приносят пользы, мол, никто не знал и не гадал, а тут такое.… Сказать, что у Карреры ничего не получилось просто нельзя. Почему? Ему еще не дали возможности купить «своих» игроков. К тому же, он отлично знает, какие защитники нужны команде. Логичнее дать ему приобрести тех, кого он хочет и уже оттуда смотреть на результат, – сказал Червиченко.