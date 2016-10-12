Девушка дня. Ксения Коваленко
Ксения Коваленко – одна из самых красивых девушек отечественного футбола. Выступает за «Россиянку» и добивается успехов со сборной России.
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|Хоккей
|Питтсбург3 : 2 БВашингтон
|Хоккей
|Локомотив- : -Медвешчак
|Футбол
|Тулуза- : -Монако
|Баскетбол
|УНИКС- : -Барселона
|Футбол
|ЦСКА- : -Уфа
|Баскетбол
|Панатинаикос- : -Жальгирис
Ксения Коваленко – одна из самых красивых девушек отечественного футбола. Выступает за «Россиянку» и добивается успехов со сборной России.