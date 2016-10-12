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Девушка дня. Ксения Коваленко

Ксения Коваленко – одна из самых красивых девушек отечественного футбола. Выступает за «Россиянку» и добивается успехов со сборной России.

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