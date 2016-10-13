Монетный ор. ЦСКА стартовал в Евролиге с победы в Стамбуле

Победой над стамбульским «Фенербахче» в финале Евролиги-2016 ЦСКА завершил прошлый сезон в этом турнире. Победой над стамбульским же «Галатасараем» начал нынешний. Своеобразный Суперкубок – матч между действующими чемпионами Евролиги и Кубка Европы – завершился в пользу красно-синих.

В ЛОБ ЛИРОЙ

«Да он же ногой его ударил!» – взвился Димитрис Итудис на очередную выходку Джастина Дентмона.

У американца, только что промазавшего дальний бросок, и правда, похоже, сдали нервы. Новой стычки с Милошем Теодосичем в защите он не выдержал – сербскому разыгрывающему больно прилетело. «Технический» – жест рефери понятен. И трибуны грохнули.

Нет, гремели они с самого начала, не прекращая ни на минуту в течение всей первой половины матча. Тут было скорее похоже на взрыв. Рев турбины взлетающего «Боинга» утонул бы в этом нестерпимом оре почти 15 тысяч местных фанатов. Ладно бы только ор – на площадку полетели и монеты!

– Тише, тише! – встав на рекламный модуль у паркета, чтобы его было лучше видно, и размахивая полотенцем, принялся успокаивать фанатов лидер «Галатасарая» и звезда сборной Турции Синан Гюлер. Но быстро сдался и спрыгнул обратно. Хорошо хоть сам не получил в лоб лирой.

Помните эпичное «Добро пожаловать в ад!» – приветствие гостям на домашнем стадионе футбольного «Галатасарая»? На баскетболе здесь атмосфера столь же жаркая. И армейцы, надо отдать им должное, в этом аду не просто выжили. А победили.

Причем уверенно.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

А сезон начинался непросто. Не столько в плане борьбы в матчах, сколько с точки зрения логистики. Четыре встречи – включая две неофициальные – и все на выезде.

– Поездка в Китай – отдельная песня! – признавались армейцы. – Москва – Пекин – Ченду – Шеньчжен. А лететь домой из Гуанчжоу. От Шеньчжена до него по прямой – 150 километров. Ехали – внимание! – 8 часов!

Пробки, чего уж там. Это не полупустая по тамошним меркам Москва. Почему Евролига (а организовала выставочный тур именно она) не догадалась посадить ЦСКА на поезд (время в пути – 55 минут) – вопрос отдельный.

– Зато было время ближе познакомиться с командой, – улыбался новичок красно-синих Джефф Эйрс. – Когда ты заперт в автобусе, из которого никуда не деться, на столько-то часов, хочешь не хочешь, а с партнерами подружишься!

Потом было возвращение в Москву и... полет обратно, на восток. Для начала – в Красноярск, потом – в Астану (оба матча в Лиге ВТБ подопечные Димитриса Итудиса закончили уверенной победой). Теперь вот – вояж в Стамбул. Первый домашний матч в сезоне ЦСКА проведет только через неделю – в следующую пятницу против «Пао» в Евролиге. Пока же паркет родного УСК используется лишь для тренировок. Что не мешает создавать там нужную атмосферу...

– Мы старались максимально приблизить ситуацию к тому, что ждало нас на игре с «Галатасараем», – рассказывал Андрей Воронцевич. – Вот и решили запустить во время последней тренировки перед вылетом в Стамбул шумовой фон – запись гула турецких фанатов на домашних матчах...

Нестандартный ход отметили и в Турции – кадры с этой тренировки прокрутили по местному каналу. «Боятся нас!» – хитро улыбались стамбульские телеведущие.

И, если честно, улыбались небеспочвенно. Уже за час до встречи в зале «Абди Пекчи Арены» громко так, что закладывает уши, – а собрался только один сектор! Большинство болельщиков коротают время рядом со стадионом. Утоляют голод, покупая с передвижных ручных киосков донеры и кебабы, вареный рис, сендвичи с овощами или с яйцами... Воздух пропитан дымом – не сигаретным, а гарью пережаренного масла. Пива в округе нет – не хватало местным фанатам еще и им заправиться. Но стоит командам выйти на финальную трехминутную разминку, как трибуны заполняются битком. И, поверьте, даже такие мощные, как Кайл Хайнс, колонки арены ЦСКА, как оказалось, не справились с задачей передать ту атмосферу, которая в реальности ждала армейцев.

ПОБЕГ ЦСКА

Пластиковый короб, закрывший скамейку гостевой команды, – еще один намек на то, что будет жарко. Ладно, хоть сеткой, как на афинской «ОАКА Арене», площадку от трибун не отсекают. Но то – реверанс в сторону болельщиков. А на паркете игроки тепло обнимаются друг с другом. Владо Мицов, проведший в ЦСКА несколько лет, хвалится перед Теодосичем удачной поездкой на рыбалку. Тибор Пляйсс (которого минувшим летом, кстати, активно сватали в стан красно-синих) отбивает «пять» Джеффу Эйрсу – в прошлом сезоне парни вместе играли за «Айдахо» в Лиге развития НБА.

Со стартовым спорным все эти любезности забудутся.

– Мы знаем, что нас ждет жесткий матч, – признавался накануне Итудис. – «Галатасарай» точно понимал, как им усилиться перед этим сезоном. Команда подписала новых иностранцев – их теперь в составе 9 человек. Смит и Дентмон умело созидают на площадке, Гюлер и Диблер могут обострить атаку дальними бросками, в наличии интригующая пара «больших» – Дэйе и Пляйсс, плюс есть более атлетичный Томпсон, умело действующий спиной к кольцу. Справиться со стамбульцами, тем более на их паркете, будет непросто. Но мы начинаем защиту титула, и нам придется показать все, на что мы способны.

В начале получается неплохо. Орут трибуны? Шумят трибуны? Кричат неприятные слова? Пытаются сбить с толку? Бестолку! Никита Курбанов после быстрого фола Эмира Прелджича уверенно кладет два штрафных, следом в быстром прорыве с передачи Де Коло забивает Воронцевич – уже 4:0. У хозяев включается Гюлер, сменивший второй ноль на табло удачной трешкой. Из первых 10 очков своей команды Синан набирает 8, но этого хватает лишь чтобы поддерживать хрупкое равновесие в счете. Ближе к концу стартовой четверти гости начинают отрываться. Удачно входит в игру Аарон Джексон, раздает хитрые пасы Милош Теодосич, а Виктор Хряпа отвешивает такой «горшок» Рассу Смиту, что на мгновение осекаются даже фанаты на трибунах!

За пять минут до большого перерыва разрыв становится двузначным – Джексон, забив со средней, делает счет 29:39. Вскоре хозяева горят уже «минус 15» (31:46). И непонятно, на кого трибуны давят больше – ЦСКА играет-то стабильно, а вот «Галатасарай»...

За 40 секунд до конца первой половины сдают нервы у Дентмона. Фол за симуляцию, фол за удар ногой по Тео – Джастин уходит в раздевалку без права вернуться. А Милош дважды точен – 43:57. 10 минут паузы хватает на перезарядку зрителям, но не баскетболистам местного клуба. И если в третьей четверти «Галатасарай» благодаря Гюлеру, Дэйю и Остину Тайесу еще умудряется немного отыграть отставание (70:76), на этом его силы кончаются. Уже до середины последней десятиминутки ЦСКА опять устремляется в отрыв – 94:73.

Тут-то вместе с надеждой на победу начинают утихать и фанаты.