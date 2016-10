Война за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой бокс

Sovsport.ru разбирается в хитросплетениях раскладов тяжелого веса после добровольно-принудительной «отставки» Тайсона Фьюри.

Вдоволь поиздевавшись над болельщиками и журналистами на прошлой неделе, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри все же принял тяжелое, но ответственное решение. Он отказался от обоих поясов, подчеркнув, что вернется на ринг только по окончании курса лечения от депрессии.

Что ж, «Цыганский король» поступил честнее многих других именитых бойцов, которые в силу разных причин оказывались в его положении. Но, положа руку на сердце, был ли у него выбор? Даже если боксерские чиновники простили бы Тайсону баловство с кокаином, ему все равно пришлось бы расстаться со своими регалиями, так как британец не выходит на ринг почти целый год. Руководство WBO в последние дни нетерпеливо било копытом, требуя от Фьюри и его команды развернутого медицинского обоснования длительного простоя.

В имиджевом плане определенно лучше отказаться от титулов добровольно, нежели дожидаться неизбежного момента, когда тебя их лишат. Кроме того, в четверг вечером стало известно, что Британский комитет по управлению боксом принял решение временно аннулировать боксерскую лицензию Тайсона.

Описание недуга теперь уже экс-чемпиона мира в тяжелом весе с его слов и со слов его окружения выглядит очень расплывчато. Доподлинно известно, что британский гигант начал посещать психолога, но само по себе это еще не свидетельствует о наличии клинического заболевания.

Уместно будет еще раз напомнить о том, что Тайсон начал озвучивать мысли о скором завершении карьеры практически сразу после своей исторической победы над Владимиром Кличко в Дюссельдорфе.

Звездный час «Цыганского короля» Тайсона Фьюри все дальше уходит в прошлое



В 1972 году гениальный американский гроссмейстер Роберт Джеймс Фишер выиграл в Рейкьявике матч на первенство мира у Бориса Спасского и стал чемпионом мира, прервав многолетнюю гегемонию советской шахматной школы. Любители древней игры встретили это событие с большим энтузиазмом, предвкушая свежий ветер перемен и новые яркие победы короля. Однако Фишер, отличавшийся, как и Фьюри, эксцентричным характером и непредсказуемым поведением, так и не нашел в себе сил и мотивации снова сесть за доску.

О том, почему так случилось – написано великое множество статей и книг различной толщины. Но самое распространенное и правдоподобное объяснение, исходящее от людей, близко знавших Фишера, таково: великий шахматист взвалил на себя слишком большой груз ответственности. Став чемпионом мира, он искренне полагал, что теперь не имеет права проиграть даже одну партию, сделать неудачный ход, неподобающий его новому статусу.

Возможно, психологические проблемы Тайсона лежат в той же плоскости. Перед поединком с Кличко Фьюри сбросил лишний вес, набрал оптимальные кондиции и провел главный бой своей жизни с большим эмоциональном подъемом, на кураже. После этого он дважды начинал тренировочный лагерь, готовясь к реваншу, и… происходило нечто, вынуждающее чемпиона заранее сложить оружие.

Хочется верить, что конец истории Фьюри окажется более счастливым, чем развязка драмы Фишера. И даже если Тайсон не сможет возобновить спортивную карьеру, он не потеряет самого себя.

Ну а жизнь в дивизионе пойдет своим чередом. Кто же имеет наибольшие шансы занять освободившийся трон сильнейшего тяжеловеса современности?

Старейшая и некогда самая влиятельная организация в мире бокса давно взяла за правило плодить чемпионов мира, как кроликов на ферме. Больше санкционированных боев – больше прибыли… Вот и сейчас, после отставки Тайсона, у WBA уже подготовлен колоритный преемник.

Беглый кубинец Луис Ортис по прозвищу «Кинг-Конг» 12 ноября в Монако сразится с американцем Маликом Скоттом, а на 10 декабря у него уже запланирован бой за пояс временного чемпиона мира WBA. Примечательно, что ранее Луис уже владел этим титулом и на ринге никому его не отдавал. Велика вероятность того, что после заявления Фьюри чиновники Всемирной боксерской ассоциации выставят на декабрьский поединок свой главный пояс.

Ставка на Ортиса вполне может себя оправдать: этот мощный и коренастый левша превосходно обучен, а кроме того – имеет поставленный нокаутирующий удар.

Недавно кубинец разорвал контракт с компанией Golden Boy Promotions и перешел под знамена британского менеджера Эдди Хирна. Именно он планирует организовать титульный бой с участием Луиса в Манчестере. Единственный видимый минус этого альянса заключается в том, что Ортису уже 37 лет. По этой причине Хирн может отдать предпочтение раскрутке другого своего подопечного – Энтони Джошуа.

Международная боксерская федерация сорвала банк, лишив при помощи на редкость циничной манипуляции своего пояса Тайсона Фьюри и впоследствии передав его в руки Джошуа – олимпийского чемпиона Лондона. Завоевать награду высшей пробы на домашних Играх Энтони помогли судьи, но с тех пор темнокожий британец заметно прибавил, и именно он олицетворяет собой новое поколение тяжеловесов.

Олимпийский чемпион Энтони Джошуа готовится выйти из сумрака



Судя по всему, Эдди Хирн решил не беречь молодое дарование, а сразу бросить его под танк. Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй в своем твиттере с изрядной долей ехидства сообщил о том, что достигнута договоренность о проведении 10 декабря боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко.

Great to hear Joshua-Klitschko is done. Timing is everything & the time now is perfect for AJ.🇬🇧 Reminds me of Ali 👴🏾Vs Berbick #FatherTime