«В «Монреале» уже рассказывают анекдоты про Радулова». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Это самое крутое противостояние лиги. И как сказал нам Евгений Малкин, «Вашингтон» с «Питтсбургом» по новой сетке теперь в 90 процентах случаев будут встречаться в первом-втором раунде Кубка Стэнли, что только подогревает интригу.

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби пропустил матч из-за симптомов сотрясения мозга, но вышел на церемонию, когда перед началом игры под своды «PPG Paints-Arena» подняли четвертый чемпионский баннер в истории клуба.

Героем матча стал вратарь Марк-Андре Флери, который сделал 39 сэйвов и выручил «Питтсбург» в серии буллитов, причем последний не забил Александр Овечкин (Евгений Кузнецов тоже не забил, а вот Малкин был точен).

Это была первая победа Флери с 31 марта, прошлый сезон у него получился плохим из-за двух сотрясений мозга. И теперь, пока травмирован сенсационный новичок Мэтт Мюррей (он повредил руку в матче Россия – Северная Америка), у Цветочка есть шанс отвоевать стартовое место в воротах.

Уже на 59-й секунде Бураковски открыл счет, но во втором периоде «Питтсбург» переломил ход матча, причем усилиями Малкина – сначала Джино сыграл на Патрика Хорнквиста, а потом забил сам. И это была красивая шайба. Перехват неосмотрительной передачи гостей, Шири отдает на Малкина, и тот разрывает финтами вратаря Холтби.

Обычная картина. Мы увидели, как Малкин играет за себя и за того парня, пока травмирован Кросби.

Первый гол за «Сент-Луис» забил Наиль Якупов, и это было прекрасно!

Получив шайбу на своей половине площадки, Як-64 разогнался, ворвался в чужую зону и от души нанес мощный щелчок.

Конечно, там ошибку сделал вратарь «Миннесоты» Деван Дубник, который не очень четко поставил ловушку. От нее шайба и залетела в сетку. Но это говорит о силе броска Наиля, который прострелил этого голкипера.

Еще одна победа «Сент-Луиса», которая показывает, почему эту команду выдвигают в обладатели Кубка Стэнли. И 2 (1+1) очка Наиля Якупова, который получил всего восемь с половиной минут на льду. Но суровый тренер Кен Хичкок уже сказал: «Если так дело пойдет, мы Якупова будем даже в большинстве выпускать!»

Павел Бучневич уехал из СКА и теперь дебютировал в составе «Рейнджерс». Молодой форвард запомнился нам роскошным фетисовским пасом, когда из своей зоны от правого борта отправил в прорыв Криса Крайдера, и тот забил гол.

Потом 21-летний Бучневич рассказывал официальному сайту НХЛ, что он знал, где обычно находится Крайдер. И кричал ему даже: «Оставайся там!»

Хотя непонятно, когда Буч успел что-то крикнуть, все произошло молниеносно. Так он набрал свое первое очко в НХЛ.

Будет странно не рассказать о дебюте Александра Радулова – мы этого очень ждали.

Из хорошего – «Монреаль» победил в гостях «Баффало». Но там было трудно не победить. «Клинки» и так слабы, а тут на них обрушилась лавина травм. На тренировке сломался юный лидер Джек Айкел, который выбыл на полтора месяца (лодыжка). Также не играют Кайл Окпосо, Райан О’Райли.

А теперь получил травму Эвандер Кейн, которому не повезло бежать за шайбой к борту вместе с Алексеем Емелиным. Мне показалось, наш защитник подтолкнул Кейна. Так или иначе, Эвандер на скорости врезался в борт и скорчился от боли. Похоже, там повреждение того же левого плеча, из-за которого Кейн уже пропускал позапрошлый сезон. Так что забудьте об этом игроке в своих фэнтази-командах – он выбыл надолго.

Ну а что Радулов? Очки не набрал и схватил двойной малый штраф за грубость. Даже не знаю, что еще сказать. Вы ведь не ждали, что Саша забьет четыре гола в первой же игре?

Nice anecdote from Marc Bergevin on Radulov: Habs players use one set of equipment for games and one for practice. Radulov didn't get it