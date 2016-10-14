«В «Монреале» уже рассказывают анекдоты про Радулова». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Это самое крутое противостояние лиги. И как сказал нам Евгений Малкин, «Вашингтон» с «Питтсбургом» по новой сетке теперь в 90 процентах случаев будут встречаться в первом-втором раунде Кубка Стэнли, что только подогревает интригу.

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби пропустил матч из-за симптомов сотрясения мозга, но вышел на церемонию, когда перед началом игры под своды «PPG Paints-Arena» подняли четвертый чемпионский баннер в истории клуба.

Героем матча стал вратарь Марк-Андре Флери, который сделал 39 сэйвов и выручил «Питтсбург» в серии буллитов, причем последний не забил Александр Овечкин (Евгений Кузнецов тоже не забил, а вот Малкин был точен).

Это была первая победа Флери с 31 марта, прошлый сезон у него получился плохим из-за двух сотрясений мозга. И теперь, пока травмирован сенсационный новичок Мэтт Мюррей (он повредил руку в матче Россия – Северная Америка), у Цветочка есть шанс отвоевать стартовое место в воротах.

Уже на 59-й секунде Бураковски открыл счет, но во втором периоде «Питтсбург» переломил ход матча, причем усилиями Малкина – сначала Джино сыграл на Патрика Хорнквиста, а потом забил сам. И это была красивая шайба. Перехват неосмотрительной передачи гостей, Шири отдает на Малкина, и тот разрывает финтами вратаря Холтби.





Обычная картина. Мы увидели, как Малкин играет за себя и за того парня, пока травмирован Кросби.

ГОЛ ДНЯ





Первый гол за «Сент-Луис» забил Наиль Якупов, и это было прекрасно!

Получив шайбу на своей половине площадки, Як-64 разогнался, ворвался в чужую зону и от души нанес мощный щелчок.

Конечно, там ошибку сделал вратарь «Миннесоты» Деван Дубник, который не очень четко поставил ловушку. От нее шайба и залетела в сетку. Но это говорит о силе броска Наиля, который прострелил этого голкипера.

Еще одна победа «Сент-Луиса», которая показывает, почему эту команду выдвигают в обладатели Кубка Стэнли. И 2 (1+1) очка Наиля Якупова, который получил всего восемь с половиной минут на льду. Но суровый тренер Кен Хичкок уже сказал: «Если так дело пойдет, мы Якупова будем даже в большинстве выпускать!»

ПАС ДНЯ





Павел Бучневич уехал из СКА и теперь дебютировал в составе «Рейнджерс». Молодой форвард запомнился нам роскошным фетисовским пасом, когда из своей зоны от правого борта отправил в прорыв Криса Крайдера, и тот забил гол.

Потом 21-летний Бучневич рассказывал официальному сайту НХЛ, что он знал, где обычно находится Крайдер. И кричал ему даже: «Оставайся там!»

Хотя непонятно, когда Буч успел что-то крикнуть, все произошло молниеносно. Так он набрал свое первое очко в НХЛ.

ДЕБЮТ ДНЯ

Будет странно не рассказать о дебюте Александра Радулова – мы этого очень ждали.

Из хорошего – «Монреаль» победил в гостях «Баффало». Но там было трудно не победить. «Клинки» и так слабы, а тут на них обрушилась лавина травм. На тренировке сломался юный лидер Джек Айкел, который выбыл на полтора месяца (лодыжка). Также не играют Кайл Окпосо, Райан О’Райли.





А теперь получил травму Эвандер Кейн, которому не повезло бежать за шайбой к борту вместе с Алексеем Емелиным. Мне показалось, наш защитник подтолкнул Кейна. Так или иначе, Эвандер на скорости врезался в борт и скорчился от боли. Похоже, там повреждение того же левого плеча, из-за которого Кейн уже пропускал позапрошлый сезон. Так что забудьте об этом игроке в своих фэнтази-командах – он выбыл надолго.

Ну а что Радулов? Очки не набрал и схватил двойной малый штраф за грубость. Даже не знаю, что еще сказать. Вы ведь не ждали, что Саша забьет четыре гола в первой же игре?

Nice anecdote from Marc Bergevin on Radulov: Habs players use one set of equipment for games and one for practice. Radulov didn't get it — Аrpon Basu (@ArponBasu) 11 октября 2016 г.

Лучше расскажу анекдот – от генменеджера «Монреаля» Марка Бержевена: «Обычно наши игроки используют один комплект экипировки для тренировок, а другой – для матчей. Радулов играет в одном и том же».

Надо сказать, что база и стадион «Монреаля» находятся в разных концах города, как Мытищи и «Лужники». Представляете, Радулов возит экипировку туда-обратно?

ВСПЫШКА ДНЯ

Надо отметить двух ребят. Во-первых, форвард «Бостона» Брэд Маршан, в которого вселился Кросби, набрал 5 (2+3) очков в матче с «Коламбусом», чем сильно огорчил Сергея Бобровского.





Все кричат о четырех шайбах Мэттьюза, а пять очков Маршана толком никто не заметил. Почему?

И во-вторых, свой первый гол в НХЛ забил самый ценный игрок российского чемпионата мира Патрик Лайне. Юный форвард «Виннипега» отлично бросил в большинстве из левого круга вбрасывания, чем снова дал повод сравнить себя с Овечкиным.





Ну какой Овечкин? Саша щелкает с силой чушки, вбивающей сваи, а тут – кистевой бросок. Но вообще этот Лайне далеко пойдет. Хотя вы это и сами знаете.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Наиль Якупов (Сент-Луис)

** Евгений Малкин (Питтсбург)

*** Павел Бучневич (Рейнджерс)

ЦИТАТА ДНЯ

«Это удивительно. Молодые ребята просто невероятны! Мой друг посылал мне сообщения о первом матче Остона Мэттьюза: «Он забил один гол», «Он забил второй гол». И так четыре раза! Все ждали, что Мэттьюз может забить, но чтобы столько? Это отличный парень с большим будущим».

Александр ОВЕЧКИН,

капитан «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Питтсбург – Вашингтон – 3:2 бул. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Хорнквист (МАЛКИН), МАЛКИН, Кессел (п.бул.) – Бураковски (2)

П: Малкин (1+1; 0, 2, 3, 21.45)

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 5, 22.28)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 20.02)

Орлов (0+0; 0, 0, 2, 19.59)

Тампа-Бэй – Детройт – 6:4 (0:2, 2:1, 4:1)

Друин, Пакетт, Бойл, Джонсон, Киллорн, Филппула – Ванек (2), Нильсен, ДеКейсер

ТБ: Кучеров (0+0; +1, 0, 3, 18.43)

Наместников (0+0; -1, 0, 0, 15.29)

Нестеров (0+0; 0, 2, 4, 13.31)

Д: Марченко (0+0; -1, 0, 0, 21.31)

Баффало – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Моулсон – Галлахер (2), Митчелл, Шоу

М: Радулов (0+0; 0, 4, 1, 15.45)

Марков (0+0; +1, 0, 1, 22.35)

Емелин (0+0; 0, 0, 2, 21.07)

Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 11.48)

Рейнджерс – Айлендерс – 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)

Грабнер, Зукарелло, Крейдер (БУЧНЕВИЧ), Пирри, Миллер – Ледди, Клаттербак (КУЛЕМИН), Нельсон

Р: Бучневич (0+1; -1, 2, 3, 13.47)

А: Кулемин (0+1; +2, 0, 3, 12.35)

Сент-Луис – Миннесота – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Стин, ЯКУПОВ, Поаярви (ЯКУПОВ) – Сутер, Койл

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 4, 19.00)

Якупов (1+1; +1, 0, 3, 8.30)

Коламбус – Бостон – 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)

Веннберг, Аткинсон, Джонс – Пастрняк (2), Бэкес (2), Маршан (2)

К: в Бобровский (36-31; 86,1%, 58.13)

Флорида – Нью-Джерси – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Маркессо, Барков – Паренто

Виннипег – Каролина – 5:4 ОТ (1:1, 0:2, 3:1, 1:0)

Маттиас, Уилер, Лайне, Перро, Шейфеле – Скиннер, Стемпняк, Д.Стаал, Раск

Даллас – Анахайм – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Джонс, Корпикоски, Руссель, Крэкнелл – Коглиано (2)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.