Мяч без имени. Как в Петербурге почти задушили «Спартак» и почему он не сдается

Spb.Sovsport.ru разобрался, как легендарный «Спартак» дожил до того, что у него отобрали название, и выяснил, кто будет спасать ситуацию.

С чего все началось

В июне 2014-го главный спонсор отказался подписывать со «Спартаком» новый контракт, другого найти не удалось, поэтому руководству ничего не оставалось, как объявить о прекращении существования. Тогдашний президент клуба Александр Урицкий отмечал, что закрывает «Спартак» с чистой финансовой совестью.

Возрождение после банкротства

Уже в августе того же года «Спартак» перешел к Федерации баскетбола Петербурга и воскрес глубоко на дне – в Глобальной любительской лиге. Вернуться на профессиональный уровень удалось через год: команда заявилась в Суперлигу-2, где до декабря играла под руководством призер чемпионатов СССР в составе «Спартака» Сергея Гришаева.

Через четыре месяца он ушел, приняв предложение ярославского «Буревестника». Свое решение Гришаев объяснил тем, что Петербург не заинтересован в клубе, что им никто не занимается. Однако сложилось все не так плохо: на смену пришел Захар Пашутин, поработавший с «Россией-2» и помощником в главной сборной. Он привел «Спартак» к победе, петербуржцы получили право выступить в дивизионе выше, но этого не произошло.

Почему «Спартак» не стал играть в Суперлиге-1

Из-за отсутствия денег и титульного спонсора, поиски которого идут до сих пор. Вдобавок начали сваливаться долги, которых, по словам Урицкого, не должно было быть. Претензии поступили от агента Тиграна Петросяна (5,8 млн рублей), бывшего игрока Николы Драговича (3 млн) и Сергея Гришаева (200 тысяч).

Также президент городской федерации Алексей Бурчик сообщил, что в ближайшее время свои деньги может попытаться вернуть защитник Патрик Беверли. Он выступал за красно-белых с 2010 по 2012 год, а сейчас играет в НБА за «Хьюстон».

Как собираются расплачиваться

1) Сергей Гришаев и Тигран Петросян

– По Гришаеву вопросов нет, деньги ему будут выплачены в самое ближайшее время, – сказал в интервью Spb.Sovsport.ru вице-президент «Спартака» Кюри Усманов, успешный бизнесмен, состояние которого оценивается в 3 миллиарда рублей. – Долг Петросяна – считаю, это не такая серьезная проблема. Сейчас он составляет, если не ошибаюсь, 1,5-2 миллиона. На днях я обсужу этот вопрос с Бурчиком.

2) Никола Драгович

С ситуацией сербского баскетболиста помог разобраться бывший спортивный директор «Спартака» Алексей Карванен, ныне работающий с агентством, которое занималось делами Драговича.

– Судебный процесс между «Спартаком» и Драговичем был, клуб его проиграл в Арбитражном суде, решение датировано октябрем 2015 года, – говорит Карванен. – В какие сроки должны были расплатиться с ним? Их устанавливает РФБ, поскольку она не дает возможности заявлять новых игроков тем клубам, у которых есть долги с прошлых сезонов.

– Можете объяснить, почему вся эта история всплыла сейчас, а не год назад?

– Видимо, Онокову (Игорь Оноков – нынешний президент «Спартака» – Прим.ред.) удалось потушить эту ситуацию. Возможно, Кириленко было не до этого дела, потому что он был занят другими, более важными вопросами, и эту историю запустили между строк, дали «Спартаку» существовать, не оплачивая эти долги.

– Сколько клуб задолжал Драговичу?

– Сумма вместе с расходами – в районе 40 тысяч евро, эти деньги до сих пор не выплачены. Там есть один нюанс: когда вопрос с долгами возник еще при Александре Красненкове, бухгалтер клуба в какой-то момент решила, что может не платить эти деньги Драговичу, потому что не должна, потому что он не заслуживает и так далее.

Все вертелось вокруг квартирных сумм и премиальных. В определенный момент была договоренность о выплате 19 тысяч долларов, потому что руководство «Спартака», точнее его низшее звено, понимало: если игрок обратится в суд – позиция будет проигрышной. В итоге Красненков ситуацию зарубил, не дал добро на это. Так этот долг вырос с 19 тысяч долларов до 40 тысяч евро.

– То есть Драговичу в какой-то момент отказались выдавать зарплату?

– Нет, ему отказали в выплате определенных премиальных, плюс в выплате тех денег, которые ему по контракту были должны за квартиру. Плюс его лишили премий, которые он реально заработал. Такое условие было по контракту: если он участвует хотя бы в одной игре какого-либо турнира. От одних премиальных решили вообще отскочить, а по другим заплатить 25 процентов, потому что он играл только в одном матче, – рассказал Карванен.

Кюри Усманов заявил, что клуб не отказывается платить, но хочет полностью разобраться в ситуации:

– По Драговичу сейчас работают юристы. Мы хотим разобрать всю юридическую составляющую долга. Возможно, обратимся в прокуратуру. Если скажут, что по закону надо платить – свяжемся с игроком и будем договариваться.

3) Патрик Беверли

– Никаких долгов от него не прилетит, – заверил Карванен. – Его агент Кевин Брэдбери – мой большой приятель. Беверли сам выплачивал 400 тысяч долларов, чтобы уйти из «Спартака». Сам факт, что Патрик может выступить против клуба – это абсурд. Человек, который из своего кармана выплатил почти полмиллиона, не будет говорить, что ему остались должны.

Усманов, узнав это от корреспондента Spb.Sovsport.ru, остался доволен:

– Это очень хорошая новость, вы меня обрадовали. Я очень переживал, что долг от него может прилететь.

Чего «Спартак» лишился из-за долгов

Ушел практически весь чемпионский состав, из него осталось лишь два человека – Арсений Кубынин и Эдвард Шарнин. Новые игроки – либо молодые баскетболисты из студенческих лиг, либо свободные агенты.

ФИБА наложила запрет на использование названия «Спартак». Чтобы его сохранить, было два варианта: расплатиться со всеми или переехать в другой регион. Предложения перебраться в Ленинградскую область или Норильск руководство отвергло, посчитав это унизительным шагом, поэтому придумали новое название – БК КБ («Баскетбольный клуб Владимира Кондрашина и Александра Белова»).

В новом названии было важно отразить старое, поэтому в нем оказались имена тех, кто со «Спартаком» ассоциируется. Кондрашин тренировал команду 26 лет, сделал ее чемпионом СССР, СНГ и дважды побеждал в европейском Кубке обладателей кубков. Белов провел в Петербурге всю свою карьеру – 11 лет. Мог и больше, если бы не смерть от саркомы сердца в 26 лет.

О возвращении имени пока речи не идет, но в будущем клуб намерен его вернуть.

– Мы сделаем все для того, чтобы снова называться «Спартаком», – заявил Усманов. – Не сомневаюсь, что сделаем это.

Что уже сделано

Произошли изменения в тренерском штабе. Команде нужен был специалист, который подошел бы под ее развитие и начал бы все сначала. Таким человеком оказался Алексей Васильев – к 39 годам он имеет опыт работы в «Триумфе», сборной России, «Зените» и «Автодоре». С Пашутиным шла речь о подписании нового контракта, но у него на руках были предложения получше, поэтому он покинул Петербург.

Вместе с решением остаться в Суперлиге-2 была придумана новая концепция – возрождение спартаковской школы и традиций. Теперь в клубе существует вертикаль, в которую входят три команды: ДЮБЛ, «ЦОП КБ» в молодежной Единой лиге ВТБ и БК КБ в Суперлиге-2.

– Задача по бюджету сложная, но мы на это замахнулись, будем работать, – сказал Усманов. – Готовится общегородская программа по развитию детского и молодежного спорта. Мы открыты для сотрудничества.

Совсем скоро в Петербурге откроется Центр спортивной подготовки Кондрашина и Белова – в нем будет сосредоточено так называемое городское баскетбольное хозяйство. Также существует договоренность с «Зенитом» о том, что вся работа с молодыми спортсменами будет сконцентрирована в этом центре. Сейчас для команды, которая не может называться «Спартаком», на первом месте воспитание молодежи. Именно она и должна помочь вернуть клубу высокие результаты, в то время как руководители будут бороться за возвращение имени «Спартак».