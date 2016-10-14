Посещаемость РФПЛ. Насколько все плохо?

В следующие пять лет средняя посещаемость матчей премьер-лиги увеличится до 25 тысяч человек. Такой смелый прогноз дал директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин. По мнению Sovsport.ru, это невозможно. И вот почему.

Динамика посещаемости (десять последних сезонов)

Комментарий. За последние десять сезонов максимальная средняя посещаемость достигла отметки 13027 человек. Согласно прогнозу этот показатель должен вырасти почти в два раза.

Самые посещаемые клубы (три последних сезона)

1. «Спартак» – 25658

2. «Зенит» – 15956

3. «Терек» – 15802

Комментарий. Стабильно высокая посещаемость наблюдается только на матчах «Спартака». Если бы не красно-белые, средний показатель премьер-лиги был бы намного ниже. Например, в этом сезоне он бы составил 10192 человека.

Самые непосещаемые клубы (три последних сезона)

1. «Торпедо» – 3700

2. «Уфа» – 5322

3. «Мордовия» – 5351

Комментарий. В трех последних сезонах приняли участие 20 разных клубов. Средняя посещаемость десяти клубов, включая действующего чемпиона, ниже 10 тысяч человек.

Самые заполняемые стадионы (три последних сезона)

1. «Петровский», Санкт-Петербург («Зенит») – 76%

2. «Газовик», Оренбург («Оренбург») – 76%

3. «Олимп-2», Ростов-на-Дону («Ростов») – 73%

Комментарий. Лидером является питерский стадион, несмотря на то, что в сезоне-2014/15 «Зенит» провел несколько матчей без зрителей и еще несколько – с дисквалифицирова нным «виражом».

Самые пустые стадионы (три последних сезона)

1. «Кубань», Краснодар («Кубань») – 30%

2. «Локомотив», Москва («Локомотив») – 32%

3. «Кубань», Краснодар («Краснодар») – 34%

Вне рейтинга. «Сатурн», Раменское («Торпедо») – 21%. В сезоне-2014/15 черно-белые девять домашних матчей провели в Раменском.

Комментарий. Средняя заполняемость стадионов на матчах трех последних сезонов составляет 46%. То есть трибуны не заполняются даже наполовину.

Самые посещаемые матчи (три последних сезона)

1. «Спартак» – «Локомотив» (11.09.2016) – 43710

2. «Спартак» – ЦСКА (14.08.2015) – 41850

3. «Спартак» – «Зенит» (26.09.2015) – 41214

Комментарий. Если привести не топ-3, а топ-10, то девять позиций займет «Спартак» и еще одну – «Рубин» (домашний матч с «Локомотивом» в 4-м туре сезона-2014/15 – 36850).

Топ матчей с самой низкой зрительской явкой приводить нет смысла – очень уж много в последние сезоны (прежде всего, в сезоне-2014/15) команды играли без зрителей или не в своих городах.