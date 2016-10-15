Андрес Иньеста: Не так-то просто быть футболистом «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста дал интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo, поведав о своих планах на будущее.



– Кто такой Андрес Иньеста?

– Футболист.



– Не больше?

– Да. Всю свою жизнь я старался прогрессировать и учиться у своих партнеров, чтобы стать лучшим игроком и выиграть титулы.



– Вы уже сыграли за «Барселону» 600 матчей. Что это значит для Вас?

– Это говорит о том, что я на протяжении многих лет упорно работал, и пользовался доверием со стороны тренеров. Каждый год я выходил на новый уровень, но вместе с этим, мне приходилось серьезнее относиться к своей роли. Не так-то просто быть футболистом «Барселоны».



– Вы планируете побить рекорд Хави, который сыграл за клуб 767 матчей?

Хави и Андреас Иньеста Источник: Global Look Press



– Сложно сказать. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Вполне возможно, что в любой момент ты можешь сесть на скамейку запасных или продолжать быть одним из ключевых футболистов своей команды. Надеюсь, мне удастся продолжать в том же духе. Посмотрим, как далеко я зайду. На сегодняшний день я нахожусь в идеальном состоянии, что очень важно. У меня нет необходимости думать о завтрашнем дне.

– Руководство хочет, чтобы Вы завершили карьеру в «Барселоне».

– Мы всегда находимся в тесном контакте с представителями команды. Сколько раз я мог уйти? Это неважно. Самое главное – остаться тем же Иньестой. Если я почувствую, что уже не в состоянии помогать своей команде – приму соответствующее решение. В любом случае, мне будет непросто сохранить место в стартовом составе, ведь я уже не так молод. Мне 32 года, но я настроен оптимистично. Как далеко я еще пройду? Не знаю, ведь есть и другие условия, которые невозможно контролировать. Надеюсь, мне удастся выступать на мировом уровне еще долго.



– Кем вы видите себя в будущем: спортивным директором, руководителем, тренером?

– Не знаю, что мне уготовила судьба. Сегодня я футболист, и хочу говорить только об этом. Если мне предложат работу в клубе после завершения карьеры, сразу соглашусь. Это было бы идеально, но сейчас я думаю только о карьере игрока.



– Когда-то вы с Луисом Энрике были партнерами по команде. Теперь он для вас тренер. Каково это?

– У нас прекрасные отношения, мы очень хорошо знакомы. Мы разговариваем с ним не только о футболе. Сейчас он тренер, который решает, как я буду играть. Вот и все.



– Почему он говорит, что относится к вам, как к брату?

– Потому что мы играли вместе на протяжении двух лет. Он такой же человек, как и мы все, и у нас с ним много общих тем.



– Вам удобнее работать с Энрике, чем с Хосепом Гвардиолой или Франком Райкардом?

– Футбол постоянно меняется. Главное – двигаться к цели. Конечно, футболист чувствует себя прекрасно, когда тренер ему доверяет. Я рад, что у меня сложились отличные отношения с каждым наставником «Барселоны».



– Как поменялся стиль вашего клуба после прихода Луиса Энрике?

– Стиль «Барселоны» невозможно изменить. В клуб приходят разные тренеры, у которых свое видение футбола, однако, суть остается прежней. Не думаю, что когда-нибудь мы станем свидетелями перемен.



– Совсем скоро Гвардиола вновь вернется на «Камп Ноу», но уже с «Манчестер Сити». Вы готовы снова обыграть Пепа?

– Да, мы хотим сделать это. Но все равно Гвардиола остается для нашей команды очень близким человеком. С ним всегда непросто соперничать, какой бы клуб он не тренировал.



– Будет ли «Манчестер Сити» играть в таком же ключе, как и «Барселона» или «Бавария»?

– Невозможно давать какие-то оценки, не находясь в команде. Я знаю, как работает Хосеп. Он чувствует и знает все о твоих возможностях. Его команда выступает сейчас неплохо, к тому же, не стоит забывать, сколько отличных футболистов в «Манчестер Сити».



– Что скажете об уходе Клаудио Браво?

– Это его личное дело. Клаудио хотел остаться в нашей команде, но у нас серьезная конкуренция. Каждый имеет право сам решать свою судьбу. Желаю ему всего наилучшего, потому что мы пережили с ним очень трогательные моменты.



– Какова цель «Барселоны» на нынешний сезон?

– Люди верят в нас и хотят, чтобы мы снова выиграли титулы. За два года наша команда выиграла достаточно, но мы не собираемся останавливаться. Каждый сезон начинается с нуля, поэтому мы будем стараться вновь обрадовать наших болельщиков.



– Реально ли выиграть в этом сезоне чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов?

– Сейчас на дворе октябрь, поэтому рано давать какие-то прогнозы, но мы всегда нацелены на победу.



– Что скажете о ситуации Лионеля Месси в сборной Аргентины?



– Иногда, дела идут не так, как бы ты этого хотел. В любом случае, он старается принести пользу своей национальной команде и нашему клубу. Согласен, сейчас аргентинцы выступают далеко не на своем уровне, но они пытаются смотреть на вещи иначе.



– Представляете Месси в другом клубе?

– Нет. Я даже не думаю об этом. Уверен, что Лео будет играть за «Барселону» до окончания карьеры.



– Вы говорили с Месси о его игре?

– Да, конечно. Я всегда твердил ему, что он оказался в нужном месте и в нужное время. Как хорошо, что у нас в команде есть такой футболист. Он мой близкий друг, которого я очень уважаю. Мы можем сказать друг другу все, что угодно, поскольку наши отношения выходит за рамки футбола.



– Сборная Испании попадет на чемпионат мира в России?

– Надеюсь, нашей команде это удастся. Со стороны кажется, что все просто, однако, это не совсем так. У нас тяжелая группа. До турнира еще два года, но это ничего не меняет. Наши футболисты стараются сосредоточиться на каждой игре, и не думать о том, что ждет их в будущем, – сказал Иньеста.



