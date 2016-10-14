Футбол по-американски. Как «Зенит», «Барселона» и другие выглядели бы в НФЛ
Источник: ESPN
Фантазия ESPN о том, как европейские топ-клубы одевались бы для игры в американский футбол.
Такие шлемы надевали бы футболисты «Ювентуса», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», если бы играли не в соккер, а в футбол
ESPN детально прорисовал каждую форму, включая спонсорские логотипы. Это - комплект Антуана Гризманна.
Одно из мощнейший противостояний Италии и всей Европы «Интер» - «Милан» выглядит в американском футболе так
«Зенит» - единственный российский клуб, чья форма впечатлила американское издание. Эмблема титульного спонсора команды - «Газпрома» - выглядит внушительно.
Шлем «Тоттенхэма», вид слева.
Полные комплекты «Манчестеров», «Лестера», «Реала» и других клубов можно посмотреть здесь.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически