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Каррера и Аленичев. Кутепов и Гранат. Сравнение Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: ФК «Спартак»

Если «Спартак» проиграет еще и «Ростову» - четвертый матч в ряд, сей факт будет сильно похож на прогноз: Массимо Каррере вряд ли удастся поработать вдолгую (в текущем контексте «Спартака» вдолгую – значит полный сезон) с большим успехом, чем это сделал Дмитрий Аленичев.

Пока же те циферки, на которые «Спартак» успел наиграть под итальянским началом, недвусмысленно и с долей иронии указывают: тренерский руль в руках у аленичевского дублера. Да, натурально темпераментного. Возможно, и честолюбивого. Но – дублера. Каким, собственно, Каррере привелось на каком-то отрезке выступить и в «Ювентусе» в отсутствие Антонио Конте.

Циферки-то оценивают усилия итальянца точнее, чем любой из рецензентов. И говорят вот о чем: Каррера до сего момента идет за Аленичевым след в след! Ну прямо копирует предшественника методом наложения. Вникните-ка: с новым главным команда разжилась ровно теми же результатами, какие получила в матчах с теми же соперниками во втором круге предыдущего чемпионата! Победы над «Крыльями», «Краснодаром», «Локомотивом», «Анжи», ничья в Казани и поражения от «Зенита» и «Уфы». Чуть накренилось разве что соотношение забитых и пропущенных – с Аленичевым было 13-11, с Каррерой сделалось 9-6. Ну да, стало чуть построже в тылах – и соответственно чуть бесплоднее, первым делом, в реализации «стандартов» у чужих ворот. Что объяснимо. Человека ведь и выписывали из Италии для укрепления редутов.

Но насчет «построже» у меня накопились любопытные наблюдения. Есть такой футбольный термин – повторная атака. Так вот: то, в чем «Спартак» пока действительно превосходит себя прошлогоднего, можно назвать, по аналогии, «повторной защитой». Его тыловики не позволяют себе впасть в ступор. Не разрешают сопернику себя вконец растерзать и добить. Если он, соперник, не забивает Реброву прямой наводкой, спартаковская оборона кидается грудью закрыть амбразуру от повторной угрозы. Кидается со всем возможным рвением.

Да, появилась вот такая новая, можно сказать, черта. Но! Степень живости – штука-то скорее эмоциональная, чем технологическая. А от Карреры ждалось, надо понимать, сугубо профессиональных скреп в деле устройства обороны. Однако здесь-то «Спартак» почти что и не продвинулся к лучшему. И Андрей Ещенко, подкупающий своим эмоциональным как раз тонусом, из матча в матч несется со всех ног откуда-то издалека исправлять очередной позиционный просчет. А Илья Кутепов, назначенный уже в перспективе чуть не главным защитником Отечества, в двух матчах кряду допускает схожего свойства недочеты, оборачивающиеся голами. А когда происходит вот так – в двух матчах кряду, это уже к тренеру.

К мнению искушенного практика Игоря Чугайнова, не находящего в Кутепове достаточной быстроты, я, конечно, - со всем необходимым почтением. Но можно ведь и поспорить слегка. Разве почти уже легендарные Березуцкие были наделены нужными скоростями даже в лучшие годы? Но умели же, было время, обеспечивать высокую надежность! Внимательным чтением игры и выбором верного защитного приема. Тут-то как раз – поле для тонкой тренерской редактуры. Но в случае с Кутеповым назревает вопрос: а дает ли обещающему парню Каррера эту профессиональную шлифовку?

И вот в субботу выйдет «Спартак» с Кутеповым. А «Ростов» - с Гранатом. Транзитом через которого в ворота Джанаева уже успела добраться и проникнуть целая кипа мячей. Ну да, он в данном случае без вины виноватый, Владимир Гранат, попавший из фэнээловской заводи прямиком в идеальный шторм имени «Баварии». А Бердыев – Кириченко – Данильянц, по-видимому, оказались просто обречены доверять ему и дальше. Хотя запас потенциала, содержащегося нынче в Кутепове и Гранате, наверное, не стоит и сравнивать.

И вот вам нерв субботы, вот вам момент истины: кто сыграет надежнее – Кутепов или Гранат? Если молодой спартаковец виртуально проиграет потрепанному на карьерных перепутьях ростовчанину – лично мне это не оставит ни шанса доверять Каррере как высокому профи.

А отсутствие впереди Промеса придаст испытанию для Карреры почти лабораторную чистоту. Ибо только голландец умеет в «Спартаке» самолично сочинить атаку, больше никто. А значит, увидим мы в матче с «Ростовом» линии сугубо тренерских чертежей.

И сравним их с бердыевскими. Один, неожиданно для себя, в должности. Другой – по-прежнему в работе.


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