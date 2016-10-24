Жулиано, каким вы его не знали. 15 огненных фото лучшего новичка РФПЛ
Трансформация Жулиано за 9 лет: с 2007 года по 2016
Бразилец, из-за которого мы почти забыли Халка, не всегда был мускулистым красавчиком, как сейчас. Spb.Sovsport.ru дополняет ваше впечатление о Жулиано кадрами из его бразильской карьеры.
2007 год. Пресс-конференция Жулиано по случаю подписания контракта. Фото: Lance
2007 год. Чемпионат мира среди юношеских команд. Бразилия - Новая Зеландия. Жулиано и Фабиньо празднуют гол. Фото: ФИФА
2007 год. Жулиано подписал свой первый профессиональный контракт с бразильским клубом «Парана». Фото: ФК «Парана»
2008 год. Жулиано во время тренировки в «Паране». Фото: Gazeta do Povo
2008 год. Матч «Парана» - «Брагантино» (2:2). Фото: Futebol Paranaense
2009 год. «Интернасьонал» представляет нового игрока команды - Жулиано
2009 год. Чемпионат Южной Америки среди молодежных команд. Сборная Бразилии стала победителем, а Жулиано забил два мяча на турнире. Фото: ФИФА
2009 год. Чемпионат мира среди молодежных команд. Сборная Бразилии в финале уступила команде Ганы, а Жулиано получил бронзовый мяч Adidas. Фото: ФИФА
2010 год. Жулиано начинает работать над своей внешностью и ставит брекеты. Впрочем это не мешает ему эмоционально праздновать голы: в полуфинале Кубка Либертадорес Жулиано забил «Сан-Паулу», и его команда вышла в финал. Фото: Alexandre Alliatti
2010 год. В финале «Интернасьонал» обыграл «Гвадалахару», а по итогам Кубка награда лучшему футболисту досталась Жулиано. Фото: «Интернасьонал»
2012 год. Со своей супругой Андрессой Жулиано познакомился еще в молодости
2013 год. У Жулиано очень большая семья - семь братьев и сестер. Сам он признавался, что старший брат внес огромный вклад в его занятия футболом. Фото: Facebook
2014 год. В какой-то момент Жулиано решил, что ему не хватает брутальности и отрастил бороду. Но когда он со своей дочкой, о какой брутальности может идти речь? Фото: Instagram
2014 год. Жулиано много занимается благотворительностью. В Бразилии он состоял в волонтерской организации Desejo azul и навещал детей с онкологией в больнице. Фото: Facebook
2014 год. Какого Жулиано точно не увидеть на поле - так это в очках. А вот в свободное от спорта время он часто надевает их. Фото: Facebook
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