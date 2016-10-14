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Купить любой ценой. Какие игроки нужны «Манчестер Сити»

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Леонардо Бонуччи
Леонардо БонуччиИсточник: Global Look Press

Британское издание The Mirror сообщило, что уже зимой боссы «Манчестер Сити» готовы выделить главному тренеру Хосепу Гвардиоле 150 миллионов фунтов на трансферы. «Советский спорт» рассказывает, на кого испанец мог бы их потратить.

УСИЛЕНИЕ СРОЧНО НЕОБХОДИМО

Центральный защитник

Гвардиола любит, когда его команды владеют мячом. Поэтому будущее в «Сити» Николаса Отаменди под вопросом. В игре с «Тоттенхэмом», который постоянно использовал прессинг, точность передач аргентинца составила 68,7% - низкий показатель для защитника. К примеру, его напарник по центру обороны Джон Стоунз даже под прессингом не дрогнул – точность его передач составила 93%! А если деваться было некуда, то шел в дриблинг – он совершил невероятные для центрального защитника девять удачных обводок за матч. Отаменди так не умеет.

Британская пресса давно пишет, что «Манчестер Сити» хочет усилиться защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он видится идеальным напарником для Стоунза. В то время как англичанин умеет обводить соперников и выходить из критических ситуаций короткими передачами на партнеров, Бонуччи славится умением начать атаку длинной передачей. Сложность в том, что расстаться с таким игроком «Ювентус», мечтающий выиграть Лигу чемпионов, желанием не горит. А зимой даже не будет об этом думать. А второго такого еще поискать нужно. Будет ли «Сити» ждать лета или найдет игрока поскромнее?

Правый защитник

Первого номера на позиции правого защитника у «Манчестер Сити» нет. Здесь меняют друг друга Бакари Санья и Пабло Сабалета. У обоих весьма ограниченный функционал при подключениях в атаку – от них можно ждать только прострела или навеса. По этой причине Гвардиола отказался от эксперимента, который пробовал в первых турах, когда крайние защитники смещались в опорную зону. Ни Санья, ни Сабалете не хватает игрового интеллекта, чтобы играть таким образом. Плюс оба уже не молоды – французу 33 года, аргентинцу – 31.

Из игроков, которых сватают на эту позицию, наиболее интересной выглядит кандидатура правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Ему 21 год, он является воспитанником «Барселоны». Одной из сильных сторон испанца является техника. Бельерина в «Сити» хочет видеть лично Гвардиола. Вопрос в другом: не надоело ли «Арсеналу» продавать таланты? В любом случае, зимой Бельерин вряд ли захочет менять команду – в противном случае в Лиге чемпионов играть он не будет.

УСИЛЕНИЕ НЕ ПОМЕШАЕТ

Левый защитник

Не задался сезон для левого защитника Гаэля Клиши. Француз провалил игру первого тура с «Сандерлендом», сделав сразу пять обрезов. Поэтому в чемпионате Англии он появился на поле лишь трижды. Как и Санья с Сабалетой, Клиши – футболист добротный, но довольно ограниченный. Гвардиоле это не подходит. Поэтому будущее француза в «Сити» вызывает вопросы.

Зато ярко играет на левом фланге Александр Коларов. Он в схемах Гвардиолы зарекомендовал себя наилучшим образом – по количеству проведенных в чемпионате Англии на поле минут (571) он является третьим в своей команде после Фернандиньо (630) и Стерлинга (597). Может сыграть не только на краю обороны, но и в центре. Умеет как пройти по флангу, так и сместиться в центр. Сложность в том, что Коларову 30 лет и сменщик ему нужен. Им может стать 21-летний испанец Хосе Гайя из «Валенсии». Сделка может пройти легко – «летучие мыши» в еврокубках не участвуют.

Дублер Фернандинью

Фернандиньо проводит прекрасный сезон. Бразилец здорово вписался в игровые схемы Гвардиолы. Его задача – располагаясь перед линией обороны, дирижировать атаками. И он с ней справляется. При том, что по количеству средних и длинных передач Фернандиньо является одним из лидеров в «Сити», он допускает минимум брака – 87,5% его пасов доходят до адресата.

Но достойного дублера у бразильца нет. Сидящий на скамейке запасныхФернандо обладает другими качествами – это первоклассный разрушитель. Но в командах Гвардиолы любой должен уметь созидать. А в атаке Фернандо играет просто – отдает мяч ближнему партнеру. Поэтому его будущее в «Манчестер Сити» весьма туманно. Найти же игрока, схожего по характеристикам с Фернандиньо, сложно даже летом. Не приглашать же Андреа Пирло из Америки!


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