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Владимир Гомельский: Высокого класса ЦСКА хватило для победы

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Нандо Де Коло (с мячом)
Нандо Де Коло (с мячом)Источник: ЦСКА

Наш эксперт Владимир Гомельский – о стартовом матче ЦСКА в баскетбольной Евролиге, в котором армейцы в Стамбуле уверенно обыграли «Галатасарай» - 109:84.

«ПОНРАВИЛОСЬ, КАК ВЕЛИ СЕБЯ НАШИ РЕБЯТА, КОГДА НА ПЛОЩАДКУ ПОЛЕТЕЛИ ЗАЖИГАЛКИ»

- Армейцы провели очень хороший матч в атаке, - говорит Владимир Гомельский. – Во-первых, 109 очков забили, во-вторых, все проценты реализации очень высокие, в-третьих, ЦСКА убедительно выиграл борьбу на щитах. Но если разбирать по персоналиям, то у кого-то матч получился очень удачным – у Фридзона и Хайнса, кто-то, с моей точки зрения, сыграл на своем среднем уровне, как де Коло и Теодосич. Однако общего превосходства в классе армейцам хватило, чтобы одержать такую убедительную победу.

- Армейцы готовились к матчу, включая в зале на всю мощь звук в колонках, где был записан рев турецких болельщиков. Но как сообщает из Стамбула наш спецкор Николай Мысин, колонки на тренировках не передали всего, что в реальности ждало армейцев на «Абди Пекчи Арене». Вы же там бывали не раз. Как вам обстановка?

- Нормальная для Стамбула обстановка. А что касается вчерашнего матча, то болельщики один раз взорвались, когда удалили Дентмона. Вот тогда полетели с трибун всякие предметы. И за это клуб заплатит штраф. А так – армейцы молодцы, что придумывают такие способы подготовки к матчам, проходящих в неординарных условиях. Но это профессиональный спорт. В ЦСКА опытные игроки. Они прекрасно понимают, что к такому надо готовиться, чтобы не терять самоконтроль в игре из-за такой атмосферы на трибунах. И наши ни разу не потеряли контроль. Мне очень понравилось, как они вели себя в этот момент, когда на площадку полетели зажигалки и монеты. Вели – солидно, по-мужски.

- Это Итудис (главный тренер ЦСКА. – Прим. ред.) придумал, или кто-то из его предшественников тоже практиковал такую «шумовую» подготовку?

- Во-первых, это делал еще мой папа в 60-х годах. Перед турне по Латинской Америке. Тогда ведь в Москве больших дворцов не было. Тренировались в «Бочке» на Цветном бульваре, либо в зале в Серебряном Бору. Туда притаскивали аппаратуру, врубали ее на полную мощность. А до Итудиса такое в ЦСКА практиковал, например, Мессина. И это правильно. Тут ведь что тренируется? Это определенная составляющая игровой дисциплины. В таком зале трудно услышать тренера. И игроки во время тренировки учатся еще до получения мяча посмотреть на тренера – сколько он там показывает пальцев.

«ГАЛАТАСАРАЙ» ПОКА СЕРЬЕЗНО НЕ НАКАЗЫВАЛИ»

- Почему турки не натянули сетку перед трибунами, как это сделали греки на матчах «Пао»?

- После инцидентов в Афинах на матчах с «Пао» в 1997 и 1998 годах клуб и федерацию баскетбола Греции обязали принять дополнительные меры безопасности. Потому что клуб был серьезно оштрафован. Турецкие клубы пока на большие штрафы не попадали. Это тот самый случай, когда учатся на чужих ошибках.

- Какие могут быть размеры штрафов?

- Зажгли бы файер – получили бы 25 тысяч евро. А вот наказание за бросание с трибун предметов, которые могут представлять угрозу для игроков, может быть и большим. Шаг там составляет 25 тысяч.

- УНИКС – «Барселона». Что скажете об этом матче?

- «Барселона» потратила на трансферы огромные деньги. Там сейчас осталось только три испанца. И это при том, что сохранили всех основных игроков с прошлого сезона и добавили таких исполнителей, как Райс, Копонен.

Кроме усиления состава, был отправлен в отставку тренер Хавьер Паскуале. Вместо него пригласили Георгиоса Барцокаса из «Локомотива-Кубани», обладающего победным опытом в Евролиге. Поэтому сейчас «Барселону» рассматривают как одного из претендентов на участие в «Финале четырех». Но ни одного матча «Барсы» я пока не видел. Сужу только по статистике – их основные звезды пока ничего особенного в атаке не показывают.

Предполагаю, что у тренера УНИКСа Евгения Пашутина тоже есть недостаток информации. Но знаю, какой ажиотаж приезд «Барсы» в Казань вызвал. Думаю, 7-тысячный «Баскет-Холл» будет заполнен до отказа. Я буду комментировать эту игру на «Матч ТВ» и будут из всех сил болеть за Пашутина и УНИКС.

Матч

Галатасарай - ЦСКА - 84:109

Место и дата

13 октября 20:00, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция

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