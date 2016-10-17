«Семья две недели ездила по России на поезде». Экс-вратарь сборной Канады в КХЛ

Голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс приехал из НХЛ, набрал в КХЛ два очка за матч и уже почти выучил русский алфавит.

«Я приехал готовым к сюрпризам в КХЛ»

– «Динамо» начало сезон позже всех. Это помогло вам отлично стартовать?

– Наверное, мы немного переживали из-за того, сколько игр нужно провести в короткие сроки, и в какой форме будем находиться. Надо снять шляпу перед тренерами, они проделали отличную работу, чтобы сохранить у игроков свежесть, не перегружали работой в неигровые дни. Также хвала одноклубникам, которые были готовы играть в любой день. Мы ничего не могли поделать с расписанием матчей, поскольку в Минске проводили квалификацию на Олимпийские игры. Это был вызов для нас.

– Ребята из сборной Белоруссии после олимпийской квалификации были голодны до побед? На Олимпиаду им не удалось пробиться.

– Они были в одном буллите от попадания в Южную Корею, и это поражение – горькая пилюля. Надо отдать должное ребятам. Они профессионалы, им не пришлось вкатываться после возвращения из сборной, а уже были готовы играть.

– Вас КХЛ чем-то удивила?

– Я бы сказал «нет». Но это только потому что понимал: различия между КХЛ и НХЛ будут. У меня не было определенной установки, которая потом бы разошлась с реальностью. Я приехал готовым к сюрпризам. Это мне сильно помогло.

– По чему-то из НХЛ скучаете?

– Здесь я много играю. В прошлом сезоне я не проводил матчи десятками. Было трудно сидеть и смотреть на игру со скамейки, хотелось же играть. Самое важное для меня – получить игровую практику. Ребята из «Динамо» очень здорово играют, аэто помогает мне вернуть свою форму. Так что не думаю, что скучаю по каким-то вещам, привычным мне в Северной Америке.

«Значительно освоил русский алфавит»

– Форвард магнитогорского «Металлурга» Денис Казионов признался, что его удивила ваша манера игры: вы гуляли по своей зоне. Не можете долго стоять на одном месте?

– Я стараюсь помогать защитникам всем, чем смогу. Если облегчу им жизнь – они лучше могут делать свою работу. А чем лучше они играют, тем проще мне. Правда, в первых матчах я таким образом пару раз потерял шайбу. Иногда мы в команде еще посмеиваемся над этим. Потом ты стараешься сыграть проще и умнее, чтобы быстрее выбраться из своей зоны. Таким образом я пытаюсь помочь команде получить преимущество в нападении.

– Вы еще удивили тем, что сделали две голевые передачи в матче против «Нефтехимика». В НХЛ с вами такое бывало?

– Думаю, у меня там никогда не было голевых передач. Может, одна-две в АХЛ и еще парочка – в играх за колледж. Вообще ни разу не набирал два очка за один матч.

– Теперь пора забить гол. Хотя бы в пустые ворота.

– Мне хватит и результативной передачи. Не хочу быть жадным.

– Вы рассказывали, что ваши родственники путешествовали по России от Калининграда до Владивостока. Как они на такое решились?

– Моей семье повезло, что была возможность много путешествовать, пока я рос. Можно отдыхать на пляже и ничего не делать, но в мире много разных культур, столько вещей можно увидеть – это нельзя назвать тратой времени попусту. Мой брат, отец и дедушка путешествовали по стране две недели, и им понравилось.

– Что их впечатлило?

– Перед поездкой в Петербург мой отец написал мне про один музей. Только не могу вспомнить, как он называется.

– Эрмитаж?

– Да! Отец считает его лучшим музеем в мире. К сожалению, мы с «Динамо» приехали в Петербург очень поздно вечером, и у меня не получилось сходить в Эрмитаж. Возможно, когда буду отдыхать, вернусь в Петербург ради него.

– Были еще вещи, которые удивили ваших родственников?

– Они ездили по стране на поезде, встретили много людей. Не знаю, много ли русских слов они выучили. Было любопытно посмотреть, как русские себя ведут, что делают в поезде. Как мне кажется, в этом плане поездка была полезной.

– Вы говорили, что собираетесь выучить все буквы в русском алфавите. Как с этим дела?

– Я освоил алфавит в значительной степени. Хоть и есть слова, у которых в русском и английском языке похожее звучание, мне все еще трудно. Повезло, что в телефонах сейчас есть переводчики, с их помощью проще приспособиться, чем это было 10-15 лет назад.

«Над текстом Уитни про Россию посмеялся»

– Вы как-то писали тексты для The Players' Tribune (американский сайт, на котором публикуются тексты спортсменов, выступающих в ведущих американских лигах – Прим.ред.). Если бы дали задание написать про Россию и Белоруссию – чтобы упомянули в первую очередь?

– Первое – большое отличие от Канады. Мы, канадцы, привыкли ходить по улицам, улыбаясь. Здесь от этого трудно избавиться. В Виндзоре, откуда я рядом, полно улыбающихся людей.

– Перед переходом в «Динамо» читали колонку Райана Уитни о жизни в ХК «Сочи»?

– Да. Я играл с его младшим братом в колледже, еще наши отцы дружат, иногда переписываются. Мы читали текст Райана, пару раз посмеялись.

– Что могли рекомендовать игрокам из НХЛ, которые собираются в КХЛ? Чтобы они не испытали культурного шока.

– Придется столкнуться с вещами, с которыми никогда не встречались раньше. Просто надо подготовить себя к этому, быть гибким в своих ожиданиях. В Минске работает североамериканский тренерский штаб, тренировки приближенны к игре. Я слышал, что российские тренеры в этом плане отличаются, Уитни об этом писал в своем тексте.

А еще надо быть уверенным, что ты взял с собой все необходимое. Нет гарантии, что некоторые вещи ты найдешь в России: речь о продуктах и других вещах, которыми привык пользоваться ежедневно.

– Вы всего написали два текста для The Players' Tribune о вратарях. Насколько для вас это было легко?

– Мне понравилось, это хороший опыт. Было нелегко изложить те мысли, которые находились в голове, сделать их короткими и ясными. Два человека помогли отредактировать текст так, чтобы его было легко читать.

– У вас есть прозвище «профессор». Вас так стали называть в университете?

– Нет, это произошло в «Торонто». У меня много мнений, и я готов ими делиться.

– Бывали моменты, когда жалели о сказанном?

– Я честный человек, и когда прихожу на интервью, активно не вру. Всегда стараюсь отвечать прямо.

«Лос-Анджелес» и НХЛ правильно поступили с Войновым»

Бен Скривенс в «Эдмонтоне» играл с Наилем Якуповым

– Вы играли в «Лос-Анджелесе» с Вячеславом Войновым. Были близкими друзьями?

– Я бы не сказал так, поскольку сам находился там где-то пару месяцев. Он жил своей жизнью, а я больше времени проводил с женой, и каждый был занят своей игрой. Войнов – хороший игрок, в этом нет сомнений. Но из-за вопросов с документами он сейчас не может выступать в НХЛ – это для него плохо, конечно. На мой взгляд, «Лос-Анджелес» и лига поступили с ним правильно. Это жизненный урок для Войнова.

– Какие первые мысли были у вас, когда его арестовали?

– Меня не привлекали к этому делу, так что у меня нет мнений. Единственное, что думаю – таким вещам нет места в обществе и в хоккее.

– Как думаете, НХЛ разрешит Войнову снова играть в Северной Америке?

– Я не думаю, что он сможет вернуться в США. Хотя такой вопрос надо адресовать не мне, а представителям лиги.

– О Наиле Якупове вы говорили, что с правильным тренером он может вырасти в отличного игрока. Кен Хичкок из «Сент-Луиса» – тот самый тренер?

– Я надеюсь на это и желаю Яку самого наилучшего. Я поддерживал его долгое время, даже после ухода из «Эдмонтона». Наиль – игрок, который трудится изо всех сил каждый день. В «Сент-Луисе» у него будет авторитетный тренер. Предстоит учиться не только у Хичкока и его помощников, но и у других игроков. Якупов играет с большим желанием, и это должно ему помочь.

– Что помешало ему стать ключевым игроком для «Эдмонтона»?

– Якупов может бороться, брать игру на себя, но это теряется в общем рисунке. Ведь есть и другие ребята с большим потенциалом. Если бы мы знали, почему так произошло – все были бы тренерами «Эдмонтона».

«Не злился на себя за игру на чемпионате мира в Минске»

Скривенс на ЧМ-2014 в Минске провел за сборную Канады четыре матча, а его команда проиграла в 1/4 финала финнам Источник: Sovsport.ru

– Какой момент был ключевым, после которого вы решили подписать контракт с минским «Динамо»?

– Помогло то, что я раньше уже бывал в Минске. Еще пообщался с Робом Клинкхамером, который перешел в «Динамо» раньше меня. В Северной Америке у меня не было возможности играть, поэтому посчитал минский клуб лучшим вариантом. В начале лета у меня было одно предложение от клуба НХЛ, но я ответил отказом.

– На чемпионате мира в Минске вы играли за сборную Канады. Было стыдно за тот вылет в четвертьфинале?

– Я не чувствовал чего-то плохого. Понимал, что сыграл в свою силу. Когда не побеждаешь, всегда возвращаешься назад и думаешь, что мог бы сделать лучше. Я не злился на себя за то, как представил свою страну. Я тогда сделал все, что мог.

– Если продолжите так играть, как сейчас – возможно, и на чемпионат мира во Францию позовут.

– Я не откажусь от вызова, но решение же принимать не мне.

– Если на Олимпиаду не разрешат поехать игрокам НХЛ, а вы останетесь в КХЛ – будете готовы сыграть за Канаду?

– Я буду готов, если меня попросят, но сейчас пока не вижу такой возможности. До Игр еще полтора года, и многое еще может произойти. Сейчас это не то, о чем я должен думать.

– У вас контракт с «Динамо» на год. Значит, следующим летом готовы рассмотреть предложения из НХЛ?

– После завершения сезона мы поговорим с агентом в Северной Америке и тогда посмотрим. Сейчас я концентрируюсь на хоккее и стараюсь помогать «Динамо».