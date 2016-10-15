Сергей Ковалев: Я – первый и единственный абсолютный чемпион мира из России

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал «Советскому спорту» о своей подготовке к поединку с небитым американцем Андре Уордом, который пройдет 19 ноября.

Владислав УСАЧЕВ

«УОРД ЭТО МОЛОДАЯ ВЕРСИЯ ХОПКИНСА»

– Во время пресс-конференции вы послали Уорда к чертям за то, что он с вами не поздоровался. Сам Уорд сказал, что ответил вам кивком и добавил, что не очень-то вы сами были заинтересованы в ответе?

– Уорд сам себе ищет оправдания, либо подумал о том, что надо было поздороваться и не поздоровался в тот момент, когда это было уместно. Теперь конечно можно говорить, что хочешь. Я же придумывать такие дешевые истории не собираюсь. Я сказал по факту, что он не поздоровался со мной в ответ на мой «Hi», когда мы проходили мимо друг друга, после чего я послал его куда подальше.

– Он считает, что вы ищете мотивацию таким способом. Это так?

– Поверьте мне, я достаточно мотивирован без каких-либо маневров такого рода.

– Как охарактеризуете свое отношение к Уорду? Лучше или хуже, чем к предыдущим соперникам?

– Мое отношение к Уорду могу назвать исключительно спортивным, без какой-либо личной неприязни. Он ведет себя достойно и сдержанно, не переходит черту допускаемых между нами высказываний. По крайней мере, пока. Мы должны в ринге показать кто из нас лучше, а не за пределами его. Мы в первую очередь люди, которые 19 ноября будут выяснять лучшего боксера мира, независимо от веса.

– Почему между вами и Уордом нет таких страстей, как с Паскалем или Стивенсоном?

– Потому что Уорд умный парень и, судя по всему, образованный.

– Корректно ли сравнить Уорда с Бернардом Хопкинсом?

– На мой взгляд, Уорд это молодая версия Хопкинса. Он такой же грамотный в ринге и за его пределами. Хитрый и умный на всех дистанциях в бою, что делает его таким же опасным и не предсказуемым, как Бернард Хопкинс в эти годы.

– Сам Хопкинс вам что-нибудь рассказывал про сильные и слабые стороны Уорда?

– Нет, Хоп ничего мне не рассказывал. Он в этом бою выдерживает некий нейтралитет, так как не знает, как и все остальные исход этого боя.

«Я НЕ ПРОСТИТУТКА, КАК «ЧИКЕНСОН»

– Видели ли вы бои Уорда с Салливаном Баррерой и Александером Брандом? Что из них для себя отметили?

– Да, смотрел вживую эти бои. Понял одно: он такой же, как и все мы. Что нет ничего невозможного. Что нужно выходить и бить его.

– Будет ли этот тренировочный лагерь чем-то отличаться от привычной схемы?

– Я не привык следовать каким-либо расписаниям и схемам. Я все всегда делаю интуитивно. У меня одна схема – старая! Так что работаю по старой схеме.

– Должен ли победитель возглавить рейтинг боксеров вне зависимости от категории?

– Не знаю, должен или нет, это не мне решать. Но специалисты в мире бокса назвали статус этого боя: «Победитель - лучший боксер мира!»

– Хочу спросить про обладателя единственного пояса, которого не у вас: Адониса Стивенсона, владеющего титулом WBC. Все помнят, что после отказа биться с вами вы назвали его «Чикенсоном» («трусом». – Прим. ред.). Я так понимаю бессмысленно надеяться, что ваш бой когда-либо состоится?

– Не будем забегать вперед! Нужно выиграть у Уорда для начала, а «Чикенсон» уже сам потом подтянется.

– Почему ради боя с ним вы не захотели на один поединок приостановить контракт с каналом HBO?

– Потому что у меня эксклюзивный контракт с НВО, который накажет меня очень большими штрафами, если я его нарушу. Договор есть договор. Я не проститутка, как «Чикенсон», который убежал от НВО, когда телеканал Showtime поманил куском пожирнее. Забыв про то, что именно НВО дало ему возможность боксировать за титул чемпиона мира против Чеда Доусона.

– Вам обидно, что из-за Стивенсона вы не можете претендовать на абсолютное чемпионство? Это по-прежнему ваша цель?

– На обиженных воду возят! А меня устраивает то, как идет вверх моя профессиональная карьера. Я и так уже считаюсь абсолютным чемпионом мира, так как являюсь чемпионом по трем версиям из четырех. Причем первым и единственным на этот момент в России. Если вы вспомните про Костю Цзю, то он боксировал за Австралию и выходил в ринг с австралийским флагом.

– Когда вы смотрите бои Стивенсона, скрещиваете пальцы, в надежде что он проиграет? Или он настолько правильно выбирает соперников, что будет чемпионом еще много лет?

– Я особо в его бои не вникаю, поскольку, как и многие, не считаю его чемпионом. И я буду рад только в одном случае: если с тем, кто его победит, мы сможем организовать бой за все титулы. Но об этом я пока даже и не думаю, так как впереди для меня большая проверка на прочность в бою с Андре Уордом.

