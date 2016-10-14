«Войтек сказал: к плей-офф буду готов»
В четверг лигу потрясла кошмарная травма форварда «Магнитки» Войтека Вольски, полученная в домашнем матче с «Барысом». По первоначальной информации, поляк выбыл до конца сезона. «Советский спорт» следит за развитием ситуации.
СО ЛЬДА – В РЕАНИМАЦИЮ
Заканчивалась 48-я минута матча в Магнитогорске «Металлург» - «Барыс». Гости яростно сопротивлялись лидеру Восточной конференции, на медиакубе горели цифры 1:1. Лучшая бригада большинства лиги Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Ян Коварж, Войтек Вольски и Крис Лиштурмовали ворота Хенрика Карлссона.
После щелчка от синей линии главного защитника-бомбар
Помощь медики оказали моментально. Над пострадавшим уже колдовал врач команды, когда Коварж жестом дал команду выкатить носилки. Машина реанимации оказалась прямо у выхода со льда. Пострадавшего бережно транспортировали с арены. Трибуны на мгновенье затихли, а потом принялись скандировать «Во-ля! «Ме-тал-лург!»
Со льда соскребли кровь, и матч продолжился. Мозякин и Ко все-таки дожали неуступчивого соперника – 3:1. После финальной сирены главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев сказал, что Войтек вроде бы пришел в себя, все не так страшно, как казалось. Увы…
Вчера утром на официальный сайт «Магнитки» проинформировал о состоянии Вольски.
«К сожалению, травма оказалась серьезной – перелом четвертого и седьмого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица.
После консилиума докторов решено, что хирургической операции не потребуется. Сейчас Вольски находится в реанимации, 15 октября его переведут в отделение нейрохирургии, а через несколько дней станет понятно, где ему лечиться дальше.
По предварительным прогнозам игрок выбыл до конца сезона».
ВЕЛИЧКИН: СОСТОЯНИЕ ВОЛЬСКИ СТАБИЛЬНО НЕПРИЯТНОЕ
Вчера ближе к вечеру корреспондент «Советского спорта» позвонил вице-президенту «Металлурга»Геннадию Величкину, чтобы узнать свежие новости о пострадавшем.
- Состояние нормальное, удовлетворительн
Да нет, вы только не пугайтесь. Он нормально общается, разговаривает по телефону. Попросил нас привезти кушать, мы отправили ему еду.
- Лечиться Вольски продолжит в Магнитогорске?
- Пока не готов ответить. Не исключено, отпустим его домой. Почему нет? Корсет наденет на шею и полетит. Ведь дом у него в Канаде, там его семья.
- Вольски играл в первом звене. Кто его заменит?
- У нас есть опытные ребята и помоложе. Так что заменим, пусть соперники на этот счет иллюзий не строят. Хотя об этом говорить сейчас хочется меньше всего.
- Но ведь не так-то просто найти правильного партнера для Мозякина?
- Поверьте, с Мозякиным сыграют все.
- Задумываетесь над тем, чтобы пригласить еще одного легионера?
- Нет. Надеемся обойтись своими силами. К тому же Войтек заверил: «Ждите, к плей-офф вернусь, буду готов».
Ну как ему не поверить? Тем более что перед глазами пример сенсационного возвращения к финалу Кубка Гагарина-2016 одноклубника Вольски - сломавшего ногу Оскара Осалы.
С Мозякиным же успешно сыграет далеко не каждый. В свое время Казионову-старше