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«Войтек сказал: к плей-офф буду готов»

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Войтека Вольски уносят с площадки (фото с сайта Верстов.Инфо)
Войтека Вольски уносят с площадки (фото с сайта Верстов.Инфо)

В четверг лигу потрясла кошмарная травма форварда «Магнитки» Войтека Вольски, полученная в домашнем матче с «Барысом». По первоначальной информации, поляк выбыл до конца сезона. «Советский спорт» следит за развитием ситуации.

СО ЛЬДА – В РЕАНИМАЦИЮ

Заканчивалась 48-я минута матча в Магнитогорске «Металлург» - «Барыс». Гости яростно сопротивлялись лидеру Восточной конференции, на медиакубе горели цифры 1:1. Лучшая бригада большинства лиги Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Ян Коварж, Войтек Вольски и Крис Лиштурмовали ворота Хенрика Карлссона.

После щелчка от синей линии главного защитника-бомбардира чемпионата шайба отскочила к боковому борту. Ее готов был выбросить из зоны форвард гостей Владимир Маркелов. Ему старался помешать Вольски. В ситуации почти безнадежной. Поляк в падении попытался выбить шайбу, но клюшкой до нее не дотянулся и корпусом подсек соперника. Тот всем весом свалился на «сталевара», который еще и ударился головой в борт. Вольски не мог даже помочь себе руками, амортизировать удар. Остался лежать на льду недвижимым.

Помощь медики оказали моментально. Над пострадавшим уже колдовал врач команды, когда Коварж жестом дал команду выкатить носилки. Машина реанимации оказалась прямо у выхода со льда. Пострадавшего бережно транспортировали с арены. Трибуны на мгновенье затихли, а потом принялись скандировать «Во-ля! «Ме-тал-лург!»

Со льда соскребли кровь, и матч продолжился. Мозякин и Ко все-таки дожали неуступчивого соперника – 3:1. После финальной сирены главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев сказал, что Войтек вроде бы пришел в себя, все не так страшно, как казалось. Увы…

Вчера утром на официальный сайт «Магнитки» проинформировал о состоянии Вольски.

«К сожалению, травма оказалась серьезной – перелом четвертого и седьмого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица.

После консилиума докторов решено, что хирургической операции не потребуется. Сейчас Вольски находится в реанимации, 15 октября его переведут в отделение нейрохирургии, а через несколько дней станет понятно, где ему лечиться дальше.

По предварительным прогнозам игрок выбыл до конца сезона».

ВЕЛИЧКИН: СОСТОЯНИЕ ВОЛЬСКИ СТАБИЛЬНО НЕПРИЯТНОЕ

Вчера ближе к вечеру корреспондент «Советского спорта» позвонил вице-президенту «Металлурга»Геннадию Величкину, чтобы узнать свежие новости о пострадавшем.

- Состояние нормальное, удовлетворительное, стабильно неприятное, - ответил Величкин. – Ему сейчас нужен покой. Дней десять консервативного лечения. Поэтому лежит в реанимации. Скоро его переведут в нейрохирургическое отделение. Мы с тренерами хотели Войтека навестить, но врачи не разрешили, в реанимацию никого не пускают. Так что отложили визит на несколько дней, может, до завтра-послезавтра.

Да нет, вы только не пугайтесь. Он нормально общается, разговаривает по телефону. Попросил нас привезти кушать, мы отправили ему еду.

- Лечиться Вольски продолжит в Магнитогорске?
- Пока не готов ответить. Не исключено, отпустим его домой. Почему нет? Корсет наденет на шею и полетит. Ведь дом у него в Канаде, там его семья.

- Вольски играл в первом звене. Кто его заменит?
- У нас есть опытные ребята и помоложе. Так что заменим, пусть соперники на этот счет иллюзий не строят. Хотя об этом говорить сейчас хочется меньше всего.

- Но ведь не так-то просто найти правильного партнера для Мозякина?
- Поверьте, с Мозякиным сыграют все.

- Задумываетесь над тем, чтобы пригласить еще одного легионера?
- Нет. Надеемся обойтись своими силами. К тому же Войтек заверил: «Ждите, к плей-офф вернусь, буду готов».

Ну как ему не поверить? Тем более что перед глазами пример сенсационного возвращения к финалу Кубка Гагарина-2016 одноклубника Вольски - сломавшего ногу Оскара Осалы.

С Мозякиным же успешно сыграет далеко не каждый. В свое время Казионову-старшему и Максиму Якуцене это не удалось. Да и у Воробьева не густо с вариантами - можно вернуть в первое звено Зарипова, пока не «пристегнувшего» ноги, а также попробовать Александра Семина или Казионова-младшего. Остальные нападающие в обойме «Магнитки» - другого формата.


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