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Евгений Малкин: Барак Обама – веселый мужик. Но Кремль красивее Белого дома

Олег Межерицкий
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Малкин (в верхнем левом углу) на приеме у Барака Обамы его команды
Евгений Малкин (в верхнем левом углу) на приеме у Барака Обамы его командыИсточник: Associated Press

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча с «Вашингтоном» (3:2 бул.) встретился с Евгением Малкиным.

БАННЕР ЧЕМПИОНОВ

Мы уже рассказывали, как Евгений Малкин вместе со всем «Питтсбургом» ходил в Белый дом, где традиционно принимают обладателей Кубка Стэнли. Причем так совпало, что «пингвины» побывали в гостях у Барака Обамы в первый год, когда он заехал в свою резиденцию – а теперь и в последний. Обама даже пошутил: «Тогда, в 2009-м, мои волосы были цвета шайбы, а теперь – скорее цвета льда».

Мы разговаривали после матча «Питтсбург» - «Вашингтон», в котором «пингвины» снова одержали победу над главным конкурентом. Вообще есть статистика, что в сериях плей-офф за последние годы «Кэпиталз» лишь раз проходил «Пенс». Это такой крепкий орешек, об который команда Александра Овечкина постоянно ломает зубы.

Вот и теперь в составе «Питтсбурга» не было Сидни Кросби, но двойную ношу на себя взвалил Евгений Малкин – он забил гол, отдал передачу, а еще реализовал буллит. Это все и решило.


Отдельно нужно рассказать о церемонии, когда чемпионский баннер «Питтсбурга» подняли под своды арены. Вся команда собралась вокруг Кубка Стэнли, в который еще в июне наливали шампанское. На льду был даже Кросби, который восстанавливается после симптомов сотрясения мозга.

Громадное желто-черно-белое полотнище с цифрой «2016» плыло вверх – к еще трем баннерам, от 2009, 1992 и 1991 годов. Камера выхватила лицо Лемье, с которым клуб становился чемпионом в 90-х. Показалось, что глаза СуперМарио были на мокром месте.

Все было очень трогательно. Но вот у Жени Малкина были совсем другие эмоции. Он настраивался на большой хоккей. И вообще в последние дни бросил много фраз, что он в был в плохой форме и очень извиняется за свою игру. Сразу вспомнилось, как Малкин однажды сломал ногу, попал в больницу – и послал оттуда сообщение генменеджеру клуба с извинениями, что подвел команду.

МАЛКИН: БЕЛЫЙ ДОМ – БЕЗ ПАФОСА

- Это было короткое, но очень приятное лето. Здорово, что мы стали чемпионами, и я отлично отдохнул с семьей. Но не хватило времени подготовиться к Кубку мира. Считаю, что там слабо сыграл. Поэтому мне обидно. Очень хотел выступить лучше за сборную России. Не получилось… - вздохнул Малкин.

- Но жизнь продолжается. Того, что было – не вернуть. Надеюсь, у меня еще будет шанс доказать игрой, что я могу помочь.

- Расскажите о вашем визите в Белый дом. Какие впечатления? Вот вы в Кремле были?
- Конечно, был. Разница огромная!

- В чем?
- Я думаю, с Кремлем ничто не сравнится! Красота, дизайн, просторные роскошные залы.

Белый дом более простой. Можно сказать, без пафоса. Где-то даже домашняя обстановка. Тоже красиво и много охраны. Я был в 2009 году в тех же комнатах, в тем же зале. Видел того же президента США. Поэтому не был так удивлен, как семь лет назад, и ничего нового не подметил.


- Я смотрел на видео, что Барак Обама много шутил.
- Да! Наверное, ему подготовили специальную записку, он по ней читал. Но и от себя добавлял. Пошутил, когда ребенок заплакал. Еще была хохма, что мы здесь собрались, чтобы отметить выдающееся событие – Фил Кессел завоевал Кубок Стэнли.

Много шуток было заготовлено. И видно, что Барак Обама свободно чувствует у себя дома. Веселый мужик! Со всеми поздоровался, пожал руки. Каждому пожелал удачи, поздравил. Наверное, это запомнится навсегда. Может, детям буду рассказывать.

Жизнь – интересная штука. Я представить не мог, что побываю в Кремле и в Белом доме. Много эмоций от этого испытываешь. Кстати, этим летом я с семьей тоже ходил в Кремль, фотографировался там с Кубком Стэнли. Море впечатлений!

- Как семья? Как сын Никита?
- Все хорошо, растет.

- Хоккей смотрит?
- Любит, когда все по телевизору мелькает, бегает, светится. Но стараемся пока оградить от всего. Гуляем с Никитой на улице. Еще он спит, гуляет, ест. Вот такая простая программа, - улыбается Малкин.

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