Валерий Рейнгольд: Даже без Промеса «Спартак» обязан «разорвать» «Ростов»

Ивелин Попов, Андрей Ещенко и Сальваторе Боккетти Источник: Sovsport.ru

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подтвердил свою уверенность в том, что московский клуб в 10-м туре РФПЛ разгромит «Ростов». Даже учитывая, что в матче не сыграет нападающий красно-белых Квинси Промес.

– Я видел момент с травмой Промеса. Мне кажется, что все закончится хорошо. Промес правильно сделал, что не стал продолжать матч. Видимо, проблема с коленом. Сначала я думал, что он заднюю поверхность дернул, потом на голеностоп, но вроде нормально. Может, защемление мениска. Будет все в порядке. Восстановление не займет много времени.

В любом случае, даже без Промеса «Спартак» обязан «разорвать» «Ростов». Есть Попов, Джано и Мельгарехо. Ничего страшного. Атакующая мощь команды пострадает совсем немного. Когда завершится матч, можете мне позвонить и сказать, что я – провидец.

Но я не провидец, я знаю, что «Ростов» в Москве будет играть от обороны. «Спартаку» надо играть так, как он играл с «Зенитом» – в атаку, не глядя на ворота. Игроков соперника надо прихватить персонально. Важно забить быстрый гол в ворота «Ростова» и игра дончан рассыплется.

Ничего особенного в этой команде нет. Там есть Навас, который хорош только при навесах в штрафную. Но это уже не тот защитник, что был три-четыре года назад. Он стал медленным. Я бы к нему поставил игрока, который бы «дергал» его в разные стороны на задней линии.

Я бы еще много мог подсказать. Нужно играть краями. Нужно поставить быстрых игроков на флангах. Нельзя давать «Ростову» время на передышку в обороне. И ни в коем случае не играть через центр, как это было с «Уфой». Тогда спартаковцы уперлись в «забор».

Я не в команде, поэтому не знаю, что происходит с Мельгарехо. Почему его не ставят? Симпатичный же футболист. В «Кубани» играл просто здорово. В «Спартаке» ни разу не дали сыграть с первых минут. Наверное, не готов физически.

«Спартак» должен хорошо понимать, что если он хочет стать чемпионом страны, нельзя «отпускать» дома такие команды, как «Ростов». Уверен, спартаковцы об этом знают. И Каррера им напомнит. Еще раз резюмирую, «Спартак» обязан разорвать «Ростов».