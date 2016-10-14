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Откроет ли Бразилия «Лужники»? Новый соперник для сборной России

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сборная России
Сборная РоссииИсточник: Sovsport.ru

По мотивам слов Виталия Мутко, Sovsport.ru рассказывает, когда Россия может сыграть с Бразилией, и по каким причинам встреча может не состояться.

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко, а также вице-президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фернандо Сарни рассказали ТАСС, что достигли предварительной договоренности о проведении в Москве товарищеского матча.

Ожидается, что сборная России откроет встречей с топ-сборной реконструированный стадион «Лужники».

Насколько вероятно, что этим топовым соперником все-таки станет Бразилия? И приедут ли Неймар и компания именно к открытию «Лужников»?

Во-первых, известно, что у бразильцев будет запланировано всего четыре даты под товарищеские матчи в 2017 году. В марте у селесао две отборочных игры с Уругваем и Парагваем. И тренерский штаб во главе с Тите считает, что два из четырех товарищеских матча нужно провести в июне. Еще два - уже после встреч с Боливией и Чили, в ноябре.

Кого Бразилия предпочтет в соперники? Многое будет зависеть от мнения  Тите. Прежде чем занять должность главного тренера, он провел несколько встреч с представителями Бразильской конфедерации футбола, чтобы четко указать, какие вопросы он хотел бы решать сам. Очевидно, что один из пунктов договора — возможность выбирать или же просить помощи CBF в подборе определенных соперников.

Ведь не так давно Бразилия колесила по миру и играла с весьма экзотичными командами из Азии и Африки. И все из-за махинаций бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейры, который продал права на организацию матчей селесао арабской компании. Сейчас темные времена отчасти позади, хоть контракт с той фирмой все еще в силе.

Но теперь слово за Тите. Он уже попросил найти в соперники сильную, топовую европейскую сборную, в идеале сразу несколько. В первую очередь тренерский штаб хотел бы встретиться с Германией. Но тут может помешать календарь ФИФА. В 2017 году отборочные матчи Германии запланированы на март и июнь. Получается, многое будет зависеть от желания самих немцев втиснуть товарищескую игру в июньские даты. Зато сборной России было бы очень удобно сыграть с бразильцами как раз накануне старта Кубка Конфедераций.

Но в шорт-листе Тите России нет, за немцами следуют Франция, Италия и Испания. Вероятно, чиновникам Бразильской конфедерации футбола придется подумать, как уговорить тренера обратить внимание на сборную России.

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