Комментатор Dota 2: Если вы еще не в киберспорте, то самое время вступить

Дмитрий Куприянов, более известный под ником LighTofHeaveN - профессиональный игрок в Dota 2. В 2011-м году выиграл The International в составе Natus Vincere. Сейчас комментирует матчи по Dota 2 в студии RuHub и тренирует команду Effect.

«Мы пока самые отстающие из всех регионов»

- Дмитрий, вы выиграли The International в 2011 году. Как за это время изменилась Dota и в целом киберспорт?

- Он очень вырос. Сейчас все понимают, что этот спорт будет расти дальше и в него нужно побыстрей заходить. Сама Dota улучшилась, сейчас она очень вариативна. В игре есть огромное количество героев. И теперь, по сравнению с былыми временами, она все больше напоминает шахматы, где очень важно хорошо думать головой. Игровое сообщество само по себе увеличивается семимильными шагами. Поэтому если вы еще не в киберспорте, то самое время вступить.



- А финансовая составляющая?

- Про нее не стоит забывать. Как мы видим сейчас, даже средние турниры собирают по миллиону, по десять миллионов рублей призового фонда. Когда вкладывают 100 миллионов долларов - люди знают во что их вкладывают. И вполне вероятно, что в будущем многие известные инвесторы тоже захотят ворваться в наш спорт. Я бы еще отметил, что аудитория улучшается с каждым разом. К примеру, на состоявшемся мероприятии многие медийные личности были рады прийти и побыть в этом движении.



- Как хорошо вы помните финал The International 2011 года?

- Да, я помню финалы 2011 года, 2012 года, где я занял 2-е место. Для меня все финалы похожи. И я бы сказал, что были турниры и поярче.



- Какой матч, турнир Вы считаете самым памятным в своей карьере?

- Asus 2008 или 2009 года, точно не помню. Тогда мы боролись за третье место. Все было не так эпично, так как призовой фонд был 5 или 10 тысяч рублей, но когда мы выиграли, то были самыми счастливыми людьми, потому что всю игру развлекались и веселились.



- Почему после того памятного International ни у кого из СНГ выиграть в Dota не получается?

- Во-первых, нужно отдать дань «Puppey» (Клемент Иванов — прим. редакции), так как именно этот человек толкал всю Dota СНГ, даже несмотря на то, что он эстонец. Получилось так, что у нас была замечательная синергия с европейским капитаном, в полной мере считавшимся с менталитетом СНГ. Аналогом могут послужить американские мировые компании, которые скупают наши таланты в России. Ситуация – один в один. Он был руководителем, мы – исполнителями. В дальнейшем мы немного не сошлись характерами, люди начали друг друга ругать, и из-за этого он ушел. После этого наша СНГ-Dota начала уступать.



- В каком состоянии она находится на сегодняшний день?

- Если говорить о фактах, то она в топ-16 International, и это при том, что команда получила приглашение по инвайту. Мы пока самые отстающие из всех регионов, что хотелось бы изменить.



- А есть ли уже предпосылки к тому, что в скором будущем это изменится?

- Киберспорт в России развивается, в первую очередь, благодаря инвестициям. Киберспорт признали спортом. Возможно, однажды мы выйдем на государственную поддержку, как это происходит в Китае, где сейчас проходит турнир с призовым фондом в три миллиона долларов. Вслед за этим создается огромное количество турниров по всем регионам. В числе городов-участников: Владивосток, Кемерово и другие дальние города. А потому велика вероятность большого притока новых талантов в ближайшие два года. Мы над этим работаем.

«В 28 лет сложно вернуться в киберспорт»

- Сейчас я комментирую в студии RuHub. И из-за большого количества людей и новых кадров, появившихся в последнее время- времени мало, а точнее нам выделяют мало времени для комментирования. Один – два матча в неделю – это максимум. А потому остается много свободного времени. И сейчас знакомые позвали на новый проект, где мы создаем команду с нуля. Мы взяли пятерых неизвестных игроков и они выиграли Кибербитву.- В 28 лет это сложно. Я долгое время наблюдал за такими ребятами, как Miracle, как SCC: наблюдал за их реакцией, их действиями и всем, что происходило на экране – и понимал, что в свои 18 я тоже так умел, тоже так делал. Сейчас понимаю, что у меня жена, в перспективе дети. При этом надо заниматься чем-то еще, а потому чисто физически я им просто проигрываю. Можно вернуться как тренер, как координатор, саппорт пятой позиции, который на «абаддоне» (герой dota 2 –) бегает, кидает щиты и так далее. То есть на простые роли в игре возвращение возможно.- Наверняка у летчиков-истребителей есть определенный предел по реакции. Одни реагируют быстрее других, так как все люди разные. В Dota – тоже самое. Есть какой-то достаточный предел реакции, чтобы делать те или инее действия, но для выполнения супер-крутых действий необходимо быть в возрастной категории 20-25 лет. К примеру, в том же UFC золотым возрастом спортсмена считается 23-27 лет. Так как именно в этом возрасте идет идеальное сочетание скорости, силы, реакции, на фоне накопленных знаний и опыта.- Да, такое есть. У нас в Dota тоже есть такие феномены, как «Dendi» (Данил Ишутин —), которым 26-27 лет, но они по-прежнему не проигрывают «мид» (центральная линия в Dota 2 – прим. редакции). Да, такие феномены есть. Но если взять картину в общем, то на примере той же Кореи, 25 лет считается уже пенсионным возрастом. И многие легендарные личности после 25 лет просто уходили.- Вполне возможно, просто сейчас у нас пока большое значение придается не столько опыту, сколько физической составляющей. У нас все хотят, чтобы они были быстрыми, чтобы они делали максимальное количество результативных действий для подъема в рейтинге. А потому предпочтение отдается хорошим исполнителям, а игроки с опытом самая сильно страдающая часть нашего населения. При этом, если брать Китай, то у них все наоборот: у руля «старички», главнее тот, кому 25-26 лет, они руководят всеми. У нас такого нет. У нас ни в одной команде нет «старика», который бы говорил: что и как мы будем делать.- 5-й игрок, который бы с ребятами говорил на равных или делился бы своим опытом прямо в играх. У нас таких игроков нет. Более того, таких игроков из команд выкидывают сразу. Им говорят: «пошли один на один на «мид», если ты мне проиграешь – вон из команды».- Такие проекты уже были. Некоторые ребята, которые хотели попробовать себя. Но, как показала практика, есть большие сложности в том, чтобы вернуться и что-либо сделать. Сейчас существует много коллективов, которые стараются вернуться, но у них не получается, как бы они не хотели. А потому я склонен верить в то, что в киберспорте реакция многое решает.- Мы и так занимаемся сейчас полезными вещами: комментируем, проводим анализ. К примеру, я – тренер, NS занимается выпусками «Хочу знать». То есть мы занимаемся теми вещами, которые только мы и можем делать, поскольку больше некому.- Если у него получится – пожалуйста. Я говорю про общую картину, а феномены всегда будут.- Конечно же будут уникумы, как, допустим, Puppey, Dendi, которым уже по 26, но они все равно хотят играть и будут что-то крупное выигрывать, но в целом я беру общую сухую статистику. Я беру количество возрастных и молодых игроков, после чего смотрю соотношение. И разница довольно большая.- Постараюсь развить свою речь и насытить ее эмоциями. Возможно, получится попробовать себя в роли тренера, так как ребята дали шанс. И вроде бы пока получается. А пока у меня есть работа комментатора, и она приносит удовольствие, а также хорошие средства. Я считаю, что нужно быть здесь, пока дело идет хорошо.- Можно сказать, что тренеры – своего рода счетоводы. Есть комбинация героев, и мы просто считаем: когда эти герои сильнее, а когда слабее. Советуем ребятам: когда им лучше идти в атаку, либо когда лучше подождать. При этом мы можем предложить что лучше брать, чего не брать, исходя из индивидуальных особенностей персонажа. Стараемся найти баланс среди игроков. И, как показала практика, 80-90 процентов игроков не играет на инициаторах, не играют героями, которые идут вперед и «танкуют» (принимают на себя урон от соперника —). Девяносто процентов игроков играют исключительно «дамагерами» (наносят урон сопернику —), чтобы иметь высокие позиции в рейтинге. И моя задача как тренера была найти хотя бы одного хорошего инициатора, который готов жертвовать собой ради других игроков. И вроде бы это удалось.