Евгений Муравьев: Вероятное спасение «Динамо» - банкротство

Генеральный директор «Динамо» дал обозревателю «Советского спорта» свое первое большое интервью в новой должности.

«ВЕРНИТЕ В НЕБО, ТАМ ТЕПЛЕЕ»

Офис «Динамо» на Лесной улице в Москве окутан волшебством. Само здание монументально, полировано и гранитно. Внутри посетителей встречает автомат, продающий газету и журнал «Динамо». Цена не указана: то ли информация для сурового служебного пользования, то ли любая купюра, скормленная тумбе, - пожертвование.

Рядом с точкой продаж бело-голубых СМИ — генеральная дирекция охотничьих и рыболовных хозяйств «Динамо». Работает по семь часов три дня в неделю. Все верно: надо ж когда-то и на путине быть, и зверя бить.

Сотрудники бюро пропусков — парни особой выправки. В строгих черных костюмах, белых сорочках, одинаковы взглядами. Паспорт изучают не дежурно — пытливо. И не полиция, однако, — породистее.

Настенные часы в приемной 55-летнего генерального директора ФК «Динамо» Евгения Муравьева возвращают раскраской циферблата к вечным ценностям. Декларируют, так сказать, преемственность: от Эдмундыча — к радостному сегодня. «Разведка наша — весь народ, враг не пройдет границы, а коль пройдет, он попадет в Ежовы рукавицы». Зачем в голове такое всплывает? Откуда это туда нанесло?

Но разговор с генеральным директором повелся другой — футбольный.

- Как вы оказались в «Динамо»?

- Пригласил председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский.

- Правда, что работали под его началом в «Норильском никеле»?

- Познакомились мы раньше: в начале 2000-х я работал в администрации Краснодарского края, а он был руководителем профильной федеральной структуры. Потом Владимир Игоревич возглавил «Норильский никель» и сделал предложение стать руководителем Кольской горно-металлургической компании, которое я принял. Было непросто, до этого не имел отношения к металлургии. В 2009 году приехал в Мончегорск. Компания небольшая по сравнению с Заполярным филиалом «Норникеля», 18 тысяч сотрудников. На Кубани как раз клубника отошла, а там снег. Заместитель Стржалковского говорит: «Радуйся, что в Норильск не отправили».

- Чем Норильск хуже?

- Климатом. Снега больше, морозы сильнее. В итоге меня все равно туда перевели. Летел в первый раз чартером, внутри табло, показывающее температуру за бортом. Минус 35 — 37, что-то около того. Приземлились, стюардесса говорит: «Температура в Норильске минус 53, с ветром ощущается как минус 61». Сразу мысль: верните в небо, там теплее. Солнце высокий воздух прогревает, а Норильску внизу тепла не достается, там 60 дней в году солнца вообще нет.

- Какого цвета снег в Норильске и Мончегорске?

- Самый мрачный я видел в Пермском крае, Соликамске, Березняках. Там снег черный — от кокса. В Мончегорске просто лунный ландшафт. Когда руду плавят, идет выброс серы, она сжигает все. А в Норильске и без выбросов голо — не растет там ничего. В Мончегорске все же теплее: Кольскому полуострову достается чуть-чуть Гольфстрима.

«НЫНЕШНИЕ ЕЩЕ ЗЕЛЕНОВАТЫ»

- Стржалковский позвал вас в «Динамо» как менеджера-универсала?

- Смею думать, - как футбольного человека. Мы много лет общаемся, он знает что люблю футбол, что я курировал и возглавлял «Кубань». Сам профессионально не играл, больше плаванием занимался. Футбол внешне настолько прост, что многим кажется, будто они в нем хорошо разбираются. На самом деле это не так. Я говорил нынешним руководителям «Кубани»: ребята, вы еще зеленоваты, не готовы к управлению клубом. К сожалению, услышан не был.

- Где работали после «Норникеля» и до «Динамо»?

- Занимался бизнесом, возглавлял крупную компанию «Девелопмент-Юг». В 2014 году сдали объекты общей площадью свыше 300 тысяч квадратных метров, такой вот масштаб. И сейчас реализуем в стране ряд крупных проектов.

- Не пришлось отказываться от важных дел ради «Динамо»?

- В какой-то степени пришлось. Когда бывший кубанский губернатор Александр Ткачев позвал меня возглавить «Кубань», я два месяца думал, потом тоже вынужден был совмещать. И зарплату в клубе не получал до тех пор, пока по требованию лицензирования не оформился штатным работником.

- Видимо, есть в футболе что-то наркотическое. Однажды в него попав, люди всеми силами стремятся с футболом не расстаться.

- Есть такое дело. А началось все в 2003 году, года «Кубань» в первом дивизионе вдруг стала проваливаться. У политических лидеров есть свои цели. Губернатор поставил мне задачу — вывести команду в высшую лигу. Курировал несколько лет - задачу выполнил, уровень держал. В 2014 году уже возглавил клуб как генеральный директор.

13 МИЛЛИАРДОВ

- К «Кубани» еще вернемся, а сейчас про «Динамо». 75 процентов акций клуба — в руках ВТБ, который, говорят, хочет передать эти акции Центральному совету «Динамо». Верно?

- Такое желание у ВТБ есть.

- Почему Центральный совет не хочет брать акции?

- Есть определенные обстоятельства, затрудняющие передачу.

- По моей информации, эти обстоятельства - гигантские долги. Правда ли, что сумма задолженности «Динамо» перед кредиторами - 13 миллиардов рублей?

- Близкая к реальной ситуации цифра.

- Кто накопил эти долги?

- Безусловно, не те, кто сейчас руководит клубом.

- На днях появилось сообщение: «Динамо» погасило задолженность по зарплате перед игроками, взяв очередной кредит. Подтвердите?

- Нет. Я принципиальный противник кредитов в столь непростой период, хотя ВТБ имеет такую возможность. Клуб выставил на продажу свой непрофильный актив и за счет этого выполнил обязательства по зарплате.

- Как на это отреагировал банк?

- Он помог тем, что выразил готовность выкупить этот актив. Сделка пока не завершена, но аванс позволил погасить задолженность перед игроками.

- Что являлось предметом продажи?

- Одно из офисных зданий, принадлежавших «Динамо». Не главный офис, конечно.

- Какой вам видится правильная модель управления клубом с учетом всего того, что происходит?

- Владеть «Динамо» должен единоличный акционер, так будет логичнее и понятнее для всех. Для стратегии, для оперативного управления — тоже. Центральный совет пока не способен выполнить ряд обязательств «Динамо». Брать на себя ответственность за весь клуб в таких реалиях нецелесообразно. Поэтому будем действовать в рамках действующих акционерных соглашений. Есть основной акционер — ВТБ, и мы надеемся, что в этой непростой ситуации он поможет «Динамо», как и раньше.

- «Динамо» должно только ВТБ или еще кому-то? Структурам братьев Ротенбергов, допустим, один из которых руководил клубом не так давно?

- Оставлю этот вопрос без ответа.

- Когда истекает договор между клубом и ВТБ?

- Это, скорее, меморандум, касающийся и клуба, и спортивных сооружений в Петровском парке. Пока проект не реализован, все остается в силе.

«ПРЕДЛАГАЛ ГАЛИЦКОМУ «КУБАНЬ»

- Скоро достроят стадион?

- Предварительно — к 2018 году. Арена содержит ряд новаторских конструктивных решений, которые, надеюсь, позволят составить заочную конкуренцию даже новому стадиону «Краснодара». Например, в одних стенах совмещен хоккейно-баскетбольный зал на 12 тысяч зрителей и футбольный стадион на 26 тысяч — такого раньше не было никогда. Между этими аренами будет застекленный ресторан, имеющий обзор в обе стороны. Есть и другие интересные решения.

- Кто станет владельцем нового стадиона?

- Для реализации проекта создана управляющая компания. Основной акционер там ВТБ. Но участвует и Центральный совет «Динамо».

- То есть с нового года в финансировании «Динамо» со стороны ВТБ ничто не изменится?

- Акционер никогда не берет на себя обязательств потратить конкретную сумму. Он вправе решать по ситуации, сколько ему вкладывать и вкладывать ли вообще. Поэтому то, что декларирует ВТБ, наверно, правильно. Но для поддержания жизни в клубе вряд ли приемлемо.

- А что декларирует ВТБ?

- Существенное снижение объемов финансирования.

- И как быть?

- Для того и существует клубный менеджмент, чтобы решать проблемы.

- Существует вариант, при котором акциями клуба будет владеть сам клуб?

- Посмотрите вокруг. В России минимум успешных частных проектов. Наиболее близок к самоокупаемости ЦСКА. Есть еще Галицкий, которого знаю много лет. Когда-то я предлагал ему взять «Кубань», он сказал: «Неинтересно». У него были амбиции построить с нуля собственный клуб, и он через тернии их реализует. Его стадион, как ни обидно это говорить, - мощный удар по «Кубани». Через неделю игра «Краснодар - «Шальке», все билеты проданы. Когда такое было у «Кубани»? Уже и не вспомнить, когда. Это я к тому, что наиболее эффективным менеджером является сам собственник, он разумно относится к своим проектам, реалистично оценивает возможности. Именно поэтому и ЦСКА, и «Краснодар» сегодня успешны.

ГАЗ ДО ОТКАЗА, А ТАМ ПОГЛЯДИМ

- Из финансового тупика не так много путей выхода. Строго говоря, два: продажа клуба или банкротство. Какой реалистичнее?

- Конечно, смена акционера принесла бы оздоровительный эффект. Но кто в сегодняшней ситуации способен зайти в «Динамо», приняв на себя имеющиеся обязательства?

- Говорят, есть желающие. Звучит фамилия живущего в России украинского бизнесмена Сергея Курченко, имеющего отношение к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

- Да? Ну, встретьтесь с ним, поговорите. Потом узнаю ваше мнение. Позиция: «Закройте все долги, и я возьму клуб» понятна. Но зачем его продавать, когда закрыты долги? Помахать брендом и заработать на этом - идея не новая. У меня отбоя нет от людей, желающих работать в «Динамо». Они готовы рисковать карьерой ради громкого имени, потому что это история, традиции. Но прежде чем кого-то нанимать, нужно решить главную проблему, иначе как я буду людям в глаза смотреть?

- Зачем же вы пришли в проект, где все так сложно?

- Знал, что сложно, но не представлял, насколько. В «Кубани» у меня такого не было. Уходил из клуба в 2015 году с полностью закрытыми долгами. Это «Кубань» со мной не рассчиталась, потому что покрыл часть обязательств из собственных средств. Теперь бывшие игроки грозят клубу судами — и мне это кажется дикостью. Потому и не ожидал столкнуться с подобным в «Динамо». Единственное, что мне не понятно: почему ВТБ не поставил в клуб своего генерального директора. Все-таки именно банк - главный акционер.

- Интересна логика ваших предшественников. Они ведь понимали, что машина летит в стену на огромной скорости. И не повернули руль.

- Более того, подписывались игроки с сумасшедшими зарплатами. Сейчас фонд оплаты труда более 20 миллионов долларов. В ФНЛ! В «Кубани» весь бюджет составлял столько!

ДОЖИТЬ БЫ ДО ВЕСНЫ

- И какой же выход?

- Выход один. Продажа актива позволит «Динамо» существовать какое-то время, закрыв часть обязательств. Если ВТБ выполнит свои обещания, быть может, продержимся до весны. Но без радикальных шагов это мало что даст. Необходимо в кратчайшие сроки искать нового акционера, либо — банкротство. Строго говоря, если банкротство клуба состоится сегодня, то это последствие решений предыдущего руководства, его ответственность. А вот события, которые произойдут через полгода, - это уже моя ответственность. Поэтому и решения я ищу сейчас.

- То есть единственный выход — банкротство?

- До марта я обязан найти пути оздоровления финансовой ситуации. В этом и есть выход.

- В случае банкротства «Динамо» грозит любительский статус. Но по инфраструктурным соображениям команду могут допустить во второй дивизион.

- Не надо забегать вперед. Проблемы есть, но есть и желание наконец-то решать их, а не накапливать.

- Планируете облегчать зарплатную ведомость?

- Цель номер один. Сами от нас обычно не уходят, но жизнь того требует.

- У многих летом заканчиваются контракты?

- Есть такие высокооплачиваемые, которых нам тянуть еще почти два года.

- Уход Денисова в «Локомотив» помог «Динамо» вздохнуть чуть легче?

- Отчасти. Мы продолжает платить ему половину прежней зарплаты.

- В свежих интервью вашего бывшего спортивного директора Романа Орещука фигурирует Юрий Белкин, директор по строительству, которого Орещук наделяет демоническими качествами. Что строит «Динамо»?

- В планах было и остается строительство академии на Ленинградском шоссе. Пока арендуем площади в Лужниках, но это не совсем удобно. Юрий Николаевич много лет работает в клубе, выстраиваем совместную работу. Слова Орещука комментировать не хочу.

- Бывший глава ВФСО «Динамо» Владимир Проничев имеет сейчас отношение к клубу?

- Он остается председателем совета директоров, куда входят два представителя ВТБ и три — спортивного общества. Структура пока работает, участвуя в тех или иных решениях.

- Кто станет спортивным директором в «Динамо» вместо Орещука?

- Пока эта должность будет свободной. Сейчас не до серьезных покупок.

450 МИЛЛИОНОВ МАЛО, 100 В САМЫЙ РАЗ

- Вернемся к «Кубани». Глядя со стороны, можно запутаться в ее кураторах за последние годы.

- С 2003 года команду курировал я. Затем эта обязанность перешла к другим руководителям края - сначала к Николаю Долуде, затем к Ивану Перонко.

- «Черноморец» банкротился при вас?

- При мне. Причем уже были найдены средства, «Черноморец» можно было спасти. Но глава ПФЛ Николай Толстых по формальным признакам настоял на банкротстве. Принципиальный человек.

- Олега Мкртчана в «Кубань» пригласили вы?

- Так вышло, да. Олег Дерипаска потерял интерес к финансированию клуба, его менеджмент ушел, намечался вакуум. С Мкртчаном мы были знакомы, он сам из Армавира. Сидели рядом на одном мероприятии, говорю ему: «Почему финансируешь донецкий клуб, а не краснодарский? Помоги «Кубани». Как? Для начала дай денег». Он ответил, что просто так не даст, но не прочь поуправлять. Состоялась встреча с губернатором Александром Ткачевым, Мкртчан стал акционером «Кубани». И период его правления, пожалуй, был для «Кубани» наиболее эффективным.

- Мкртчан получил бизнес-преференции, которые край обещал ему взамен?

- Получил.

- Говорят, не в полном объеме.

- Край свои обязательства выполнил. Остальное лучше комментировать самому Олегу Артушевичу. Кстати, его футбольный бизнес в «Кубани» был успешным, если говорить о покупках и продажах футболистов. Благодаря очень грамотному селекционному менеджеру Сергею Доронченко, проект окупался.

- «Кубани» через два года стукнет 90. Почему у клуба до сих пор нет ничего, кроме автобуса, названия и обязанности бесконечно платить?

- У «Кубани» были разные периоды . И успех 80-х, и забытье 90-х. В начале 2000-х случился новый подъем, но были проданы все клубные активы, включая базу в Четуке. Стадион, принадлежавший профсоюзам, и другая база, которой владела «Роснефть» (ее строил Иван Паненко, бывший одно время президентом клуба), отошли во владение краевой администрации. Тренировочные поля я выкупил в собственность клуба. Принадлежали «Кубани» и 40 га земли, выделенных краем в районе Старой Кубани для строительства новой базы. Туда при Мкртчане даже были вложены какие-то деньги. Вот и все активы. Из которых главный, конечно, игроки.

- Что стало в итоге с 40 га земли?

- Когда Краснодар еще готовился к чемпионату мира, стало ясно: несуществующая база слишком далека от несуществующего стадиона. Планы поменялись. В 2014 году я хотел выкупить землю как частное лицо, предложил 450 миллионов рублей. Было сказано — мало. Потом вроде бы шла речь об академии, но в итоге 40 га, по-моему, отдали банку за 100 миллионов в обеспечение очередного кредита.

«ОТДАЙТЕ ДЕНЬГИ, Я ПОШЕЛ»

- Объясните, каким образом база «Кубани» на Четуке стала базой «Краснодара»?

- Сергей Галицкий выкупил ее у частных лиц, которые приобрели базу у клуба.

- Эти же лица, если не ошибаюсь, клубом и управляли: Перонко, Паненко и Владимир Середа.

- Без комментариев.

- Как интересно: кто чем руководит, тот то и имеет. У вас нет ощущения, что нынешнее руководство «Кубани» готовит ее к банкротству?

- Знаете, я ушел из клуба по собственной инициативе. Говорил нынешнему губернатору, человеку не очень футбольному: надо либо отдать клуб Мкртчану целиком, сняв с себя ответственность, либо целиком его оттуда убрать. Мкртчан два последних года не инвестировал в «Кубань», а обнулял ее фактически. В итоге пустая оболочка лопнула бы сама по себе. И лопается, как мы видим. «Отдайте мои деньги, я пошел», - сказал им всем на решающей встрече. А деньги немалые. Получил обещание — через месяц. С тех пор прошло почти два года. Я намеренно не давал комментариев в прессе, наблюдал за развязкой. К сожалению, финал выглядит ожидаемым. Тем не менее я искренне желаю «Кубани» удачи и мастерства выбраться из сложившейся ситуации.

- Говорят, по смешной цене распроданы клубные лизинговые «ауди»?

- Слышал. В свое время я выкупал их у лизинговой компании, машины стали собственностью клуба. Теперь вот проданы.

- И чуть ли не по сто-двести тысяч за авто. На автомобильных сайтах уже стали возникать любопытные объявления. Выглядит все как-то прощально.

- Год назад новый куратор клуба Андрей Коробка попросил проконсультировать его по футбольной теме. Я сказал, что сам начал понимать специфику не сразу, в первый год были и ошибки. Но еще большей ошибкой будет, если край сохранит свое руководящее присутствие в клубе. Другой вариант — убирать Мкртчана, пусть даже процедурно передача акций — муторный процесс. Третьего пути не было. Но в «Кубани» попытались его найти: стали выжидать, когда все решится само собой.

- Вариант появления «кубанского» Галицкого исключен?

- Были люди, согласные зайти в клуб со своими деньгами. Но одних не устроила необходимость делить с кем-то акции, другим смелости не хватило. Причины в обоих случаях не столько экономического, сколько политического свойства.

- К нынешнему триумфальному президенту гандбольной федерации Сергею Шишкареву это тоже относится?

- Год назад у него было желание. Сказал ему: нужно успеть. Не успели: «Кубань» потеряла Ткачева и Игнатьева. Как можно было отдать их бесплатно при огромных клубных долгах? Суммарная стоимость обоих — пять миллионов долларов, не меньше. Заплатите им, что должны, только не отпускайте, это же просто невыгодно! Результат — ни игроков, ни денег. Кому-то очень хотелось довести ситуацию до критической.

ДУМАЙТЕ САМИ

- Слышал жалобы от близких к Мкртчану людей на сомнительный переход Ивелина Попова в «Спартак».

- Это моя сделка. И самая прозрачная из всех клубных. Сколько «Спартак» заплатил, ровно столько клуб и получил, - 6 миллионов. Причем именно клуб, а не кто-то еще. Продать Попова дороже на том рынке было невозможно, надо было терять время, ждать несколько месяцев. И сколько, кстати, Попов стоит сейчас? Мкртчан сам столкнулся с подобным при продаже Мельгарехо. Хотел получить больше — не вышло. Продажа Попова, Каборе и Беленова была единственным способом спасти команду. При условии, что удастся сохранить всех остальных. «Кубань» спокойно доиграла бы сезон, не потеряв прописку в элите.

- Про переход Соснина в «Динамо» доводилось слышать: московский контракт игрок подписал, уже имея на руках краснодарский, с «Кубанью». А это запрещено.

- Неверная информация. С Сосниным была предварительная договоренность, которая потом перестала быть таковой: на финальном этапе не сошлись в условиях. Поэтому в «Динамо» он уходил законно.

- Если сделка по Попову — самая прозрачная, то остальные...

- Догадайтесь сами. Кроме Попова готов поручиться за трансфер Уренья. Другое комментировать не хочу. Но Козлов, Озбилис, Траоре... Можно было на вырученные деньги обеспечить клубу сытую жизнь? Думайте сами. Впрочем, что мы все о «Кубани»? Сегодня я работаю в «Динамо», нацелен на развитие клуба и Общества, вижу перед собой понятные и осязаемые цели. Надеюсь, мои опыт и квалификация будут востребованы именно здесь, в «Динамо».