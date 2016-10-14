Евгений Гинер: Ходят слухи, что я банкрот...

Президент ПФК ЦСКА после победы над «Уфой» вышел к прессе и сделал ряд важных заявлений.

- Очень порадовала молодежь, у нас есть будущее, это самое главное, - сказал Гинер. - Астемир Гордюшенко молодец, вышел и не растерялся. Головин давно играет, но мы забываем, сколько ему лет. Наши воспитанники, надеюсь, их будет все больше и больше.

- Общались ли перед матчем с главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко, который ранее работал в ЦСКА?

- Абсолютно не общался. После матча пообщались, рад был принять его на этом новом стадионе.

- Есть ли какие-то комментарии по Роману Еременко?

- У УЕФА есть вопросы к нам, у нас - к УЕФА. Общаемся, ведем переговоры.

- Ходят слухи о том, что это допинг...

- Слушайте, ходят слухи о том, что я продаю клуб, что я банкрот и прочее. Думаю, все из вас читали «Собачье сердце», где профессор Преображенский сказал очень хорошие слова: «Не читайте до обеда...» (советских газет). Здесь то же самое. Слухи, бабушки у подъезда говорят, что я пришел домой с девушкой, а я был с сестрой.

- Как собираетесь решать проблемы с составом?

- Думаю, половина тех, кто сегодня не играл, к «Монако» будут готовы. Разве у «Монако» нет молодых игроков?

- Как решить проблему нападения, Траоре мало забивает...

- У нас есть еще и Страндберг, и Ионов. Может, мы не так хорошо в этом году сработали на трансферном рынке, но вы сейчас стоите на красавце стадионе. Все сразу сделать невозможно.