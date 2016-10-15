«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных

Пеп Гвардиола Источник: Reuters

Сражение Гвардиолы и Кумана в Манчестере, битва конкурентов «Ювентуса» в Неаполе и экзамен для Криштиану Роналду и Бэйла в Севилье – «Советский спорт» представляет самые интересные матчи выходных в европейском футболе.

ДВОЕ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ»

«Манчестер Сити» - «Эвертон»

Манчестер. 15 октября. Стадион «Этихад». 17.00 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 1», 16.55 (мск).

Матч Манчестер Сити - Эвертон Место и дата 15 октября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

В очередном туре чемпионата Англии выделяется встреча первой и пятой команды лиги – «Манчестер Сити» и «Эвертона».

Матч интересен противостоянием тренеров. Известно, что Хосеп Гвардиола и Рональд Куман не просто вместе играли за «Барселону», но и стали там друзьями. В частности, они жили в одном номере.

Накануне матча Куман вспомнил, как складывались их отношения с Гвардиолой в молодости: «Мы провели много часов, беседуя про футбол. Когда он был моложе, то интересовался тем, как играют в Голландии. Сейчас я вижу: его команды многое взяли у «Барселоны» и голландского футбола. Мне такой подход нравится, ведь это сложный путь – играть в атакующий футбол и брать титулы». Также Куман отметил, что с Гвардиолой они по-прежнему общаются: «Я живу недалеко от Манчестера, поэтому мы находим время для встреч, чтобы поговорить об игре».

«Эвертон» Кумана попытается сдержать «Манчестер Сити» Гвардиолы. Пока в чемпионате Англии это удалось лишь «Тоттенхэму». В прошлом туре «шпоры» обыграли «горожан» со счетом 2:0. Ключом к этому успеху стал план на игру тренера лондонцев Маурисио Покеттино, сделавшего ставку на зонный прессинг на чужой половине поля. При этом «Тоттенхэм» надавил на центральных защитников «горожан», избрав схему 4-4-2. Использует Куман наработки коллеги или придумает что-то свое – главная интрига встречи. К повторению пройденного команда Гвардиолы должна быть готова – недочеты в игре сильные тренеры исправляют на тренировках.

КТО ПОГОНИТСЯ ЗА «ЮВЕНТУСОМ»?

«Наполи» - «Рома»

Неаполь. 15 октября. Стадион «Сан-Паоло». 16.00 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 2», 15.55 (мск).

Матч Наполи - Рома Место и дата 15 октября 16:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

В центральном матче тура в Италии встретятся главные конкуренты «Ювентуса» в борьбе за чемпионский титул – «Наполи» и «Рома»». В частности, так считает главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. «Обе команды достаточно хорошо укомплектованы, чтобы бороться за титул», - отметил титулованный наставник в интервью Il Messaggero.

Сильной стороной и неаполитанцев, и римлян является яркая игра атаки – обе команды входят в тройку самых результативных в серии А. В активе «Наполи» 14 забитых мячей в семи турах, на счету «Ромы» - 16 голов. Но стилистически команды действую по-разному – в то время как коллектив Маурицио Сарри любит контролировать мяч, дружине Лучано Спаллетти лучше удаются атаки с ходу. Это перед игрой отметил и Анчелотти: «Наполи» лучше контролирует мяч, «Рома» очень опасна, когда быстро добивается преимущества в счете».

Парадоксально, но при всей нацеленности этих команд на атаку матчи между ними редко получаются результативными – в последних шести очных встречах забить удавалось в лучшем случае одной из них. А то и вовсе никому, как в игре прошлого сезона на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Пугающая тенденция, не так ли? Объясняется она просто – обеим командам хочется перестраховаться, чтобы избежать ошибок, ведь у соперника высококлассные мастера. Поэтому яркий матч мы можем не увидеть и в этот раз. В таком случае на первый план могут выйти решения двух тренеров. Поэтому если не результативный футбол, то шахматную партию команды подарить нам должны.

НАДЕЖДА НА РОНАЛДУ И БЭЙЛА

«Бетис» - «Реал»

Севилья. 15 октября. Стадион «Бенито Вильямарин». 21.45 (мск).

В чемпионате Испании мадридский «Реал» не может победить уже на протяжении трех матчей подряд – вничью завершились игры с «Вильярреалом», «Лас Пальмасом» и «Эйбаром». В общей же сложности неудачная серия «Реала» насчитывает четыре встречи – в Лиге чемпионов была ничья с дортмундской «Боруссией».

Одна из главных причин таких результатов – волна травм, накрывшая Мадрид. Из-за них точно не сыграют против «Бетиса» защитник Серхио Рамос (из-за травмы колена он выбыл до конца ноября), полузащитники Модрич (у него тоже повреждено колено, возвращение ожидается в конце октября) и Каземиро (у него травма малоберцовой кости, возвращение ожидается в ноябре). Интересно, что Каземиро не сыграл ни в одной из четырех встреч, в которых «Реал» не смог победить. Под вопросом участие в матче с «Бетисом» Лукаса Силвы и Хамеса Родригеса.

Надеяться в сложившейся ситуацию «Реалу» нужно на своих звезд. Например, на Криштиану Роналду. Он долго восстанавливался после травмы колена, которую получил на Евро-2016. Но перед игрой с «Бетисом» сказал журналистам, что чувствует себя хорошо: «Я возвращаюсь к своей лучшей форме и готов выдать очередной классный сезон». Пока на его счету один мяч в этом чемпионате Испании. Другая надежда – Гарет Бэйл. На неделе он продлил контракт со «сливочными» до 2022 года, прописанная в нем сумма отступных составляет 500 миллионов евро. Пока на его счету три забитых гола в национальном чемпионате.

Хватит ли стараний Роналду и Бэйла для победы – еще вопрос. «Бетис» в этом сезоне еще не проигрывал дома. Плюс памятна для севильцев домашняя встреча с командой из Мадрида в прошлом сезоне – она закончилась вничью 1:1.

