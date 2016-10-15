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«Уфа» многоликая. Как команда Гончаренко играла со «Спартаком» и как – с ЦСКА

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Уфа» многоликая. Как команда Гончаренко играла со «Спартаком» и как – с ЦСКА
Источник: Башинформ

Обозреватель Sovsport.ru Михаил Борзыкин сравнивает игровые показатели «Уфы» в матчах с московскими клубами – «Спартаком» и ЦСКА.

Десятый тур открывали ЦСКА и «Уфа», но в социальных сетях вспоминали «Спартак». В позапрошлом туре красно-белые уступили команде, с которой сегодня встречались армейцы. Еще свежи воспоминания. Особенно о том, в каком стиле гости взяли три очка, – в таком классическом «антифутболе» с тактикой мелкого и не очень фола, затягиванием времени и прочими нехорошими атрибутами. Квинтэссенцию того матча я и вынес в заголовок «Спартак» и антифутбол». И все эти недели переживал: а не погорячился ли с такой жесткой оценкой?

Погорячился. Каюсь!

«Уфа» исправилась. Сегодня она предстала вполне корректной командой. Всего 16 нарушений – против 25 в матче 8-го тура. Тогда особенно усердствовали Стоцкий и Засеев – по 4 фола. Сегодня у них на двоих набрался только один. А еще тогда было зафиксировано 193 единоборства – против 217. Кстати, сегодня команда Гончаренко превзошла соперника в борьбе – 53% на 47%, тогда как «Спартаку» уступила – 44% на 56%. На долю обороны выпало 40% дуэлей – против 56% в матче, после которого Массимо Каррера пообещал сжечь свой костюм.

Что не так с этой статистикой? Да все с ней в порядке. Тогда «Уфа» забила первой – и поставила у своей штрафной площади «Буран». А сегодня первой пропустила – и, желая отыграться, ринулась атаковать относительно большими силами. Отсюда, к слову, такая разница в единоборствах в обороне.

Единственное, что непонятно, – сколько этого желания было у «Уфы». «Спартаку» она навязала грязную уличную драку, с хватанием за волосы и за что пониже, а напряжение висело такое, что смартфоны на трибунах сами заряжались. Против ЦСКА же предстала добродушной командой, которая не проповедует грубость, а борется с ней. Потому-то Вернблуму и досталось больше всех – 5 фолов. Ну что, Понтус, нравится тебе? Вот и будь человеком!

Тогда искры летели из-под бутс футболистов и долетали до тренерской скамьи. А сейчас Виктор Гончаренко, отпив немного водички из бутылки, дает экспресс-комментарий в прямом эфире. Наверное, это самое уникальное технико-тактическое действие в этом сезоне. Подумаешь – команда проигрывает. Стоит ли убиваться? «Было бы нагло надеяться на 9 очков в матчах с московскими клубами», – философствовал Виктор Михайлович после игры. И он абсолютно прав.

Какая «Уфа» настоящая – та, что была со «Спартаком», или та, что была с ЦСКА, – вот вопрос. Тот факт, что команда Гончаренко сегодня выдала показатели в разрушении ниже своей среднестатистической нормы (19 фолов, 203 единоборства, 40 отборов), наводит на мысль, что настоящая «Уфа» была все-таки не сегодня. Сегодня гости с пиететом отнеслись к сопернику – действующему чемпиону. И даже в створ ворот ни разу не пробили.

А может, «Уфа», пропустив через себя критику, решила менять свой стиль. Если так, то похвально. Гончаренко, как мы знаем, способен лепить и куда более привлекательные команды. Впрочем, будущим соперникам «Уфы» все же стоит быть начеку и закупать мазь от ушибов. С ними все может быть по-другому.

Матч

ЦСКА - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Березуцкий В. 18 (1:0).

Состав

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)

Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай

Предупреждения:

Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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