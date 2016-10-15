Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак- : -Сибирь
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Футбол  Факел- : -Динамо
Футбол  Амкар- : -Локомотив
Футбол  Рубин- : -Крылья Советов
Футбол  Спартак- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЧМ-2019 примет Иркутск

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Борис Скрынник
Борис Скрынник

Это решение было принято на заседании исполкома Международной федрации бенди (FIB), которое состоялось в шведском Сандвикене.

«Надеюсь, к этому времени Иркутск построит крытый Ледовый дворец», - отметил президент FIB Борис Скрынник.

А вот вопрос с местом проведения ЧМ-2018 пока открыт. По словам Бориса Скрынника, на его проработку отведено три недели.

Напомним, что ЧМ-2017 пройдет в Сандвикене в начале февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Скрынник: Иркутск примет ЧМ-2019 по хоккею с мячомПрезидент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Борис Скрынник сообщил, что мужской чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года пройдет в Иркутске.Талисман шведского чемпионата мира нарисовали в КрасногорскеОргкомитет XXXVII чемпионата мира по хоккею с мячом, который в январе стартует в Швеции, объявил итоги конкурса по выбору талисмана турнира.Стал известен календарь ЧМ-2017Чемпионат мира в группе «А» пройдёт с 29 января по 5 февраля 2017 года в шведском городе Сандвикен.Президент переизбран, исполком увеличилсяПрезидент переизбран, исполком увеличился28 сентября, в Москве состоялась VII отчетно-выборная Конференция Федерации хоккея с мячом России.Борис Скрынник: В суперлиге ждем 16 клубовБорис Скрынник: В суперлиге ждем 16 клубовПрезидент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) – об итогах сезона и новой формуле чемпионата России.Когда Ломанов выбьет 1000?Когда Ломанов выбьет 1000?Нападающий «Енисея» и сборной России Сергей Ломанов-младший вплотную приблизился к заветной цифре.Сергей Мяус: Драка украинцев и монголов бенди не краситГлавный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус считает, что драка игроков Украины и Монголии в матче за третье место дивизиона «Б» чемпионата мира в Ульяновске не красит этот вид спорта.Тренер сборной Украины: Монголы по ходу матча пытались вывести из игры наших лидеровТренер сборной Украины Магнус Альм считает, что игроки команды Монголии по ходу матча за третье место дивизиона «Б» чемпионата мира по хоккею с мячом пытались вывести из игры лидеров сборной Украины Андрея Марковиченко и Дмитрия Коваля.Тренер сборной Монголии: Ребята проиграли, у них били эмоции. Извините, пожалуйста, насТренер сборной Монголии Банзрагч Жаргал от лица своих подопечных попросил прощения за массовую драку в матче за третье место дивизиона «Б» чемпионата мира по хоккею с мячом со сборной Украины.Борис Скрынник: Хоккеистов Украины и Монголии ждет жесткое наказаниеПрезидент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Борис Скрынник сообщил, что игроков сборных Украины и Монголии по хоккею с мячом ждет серьезное наказание за массовую драку, которую они устроили в матче за третье место в группе «Б» на чемпионате мира в Ульяновске.Сборные Монголии и Украины подрались после матча ЧМ по бендиСборные Монголии и Украины подрались после матча ЧМ по бендиМатч за третье место в дивизионе «Б» чемпионата мира по хоккею с мячом в Ульяновске между сборными Украины и Монголии завершился массовой дракой после окончания поединка.Владимир Путин поздравил сборную России по бенди с победой на чемпионате мираПрезидент России Владимир Путин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира, который прошел в Ульяновске.Николай Валуев: Бюджет команды по хоккею с мячом - это зарплата Халка за сезонВице-президент ФХМР Николай Валуев прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира по хоккею с мячом.Евгений Иванушкин: Не понимаю людей, которые говорят: мол, нам всегда фартитЕвгений Иванушкин: Не понимаю людей, которые говорят: мол, нам всегда фартит«Какой он у меня по счету? – переспрашивает Иванушкин, укладывая очередной «золотой» чемпионский шлем в сумку. – Второй всего» Шутить изволите, Евгений!Михаил Прокопьев: Шампанское обжигает, но вкуснее я не пробовал!Михаил Прокопьев: Шампанское обжигает, но вкуснее я не пробовал!Сразу после награждения Михаил Прокопьев ответил на вопросы Sovsport.ru.Девятое золото Ломанова!Девятое золото Ломанова!Переиграв в финале Финляндию (6:1), сборная России в четвертый раз подряд стала чемпионом мира.Россия разгромила Финляндию и стала чемпионом мира по хоккею с мячомФинальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными России и Финляндии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу сборной России.Швеция обыграла Казахстан в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с мячомМатч за третье место на чемпионате мира по хоккею с мячом между сборными Швеции и Казахстана завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу шведов.На финале ЧМ-2016 по хоккею с мячом ожидают 10 000 зрителейНа финале ЧМ-2016 по хоккею с мячом ожидают 10 000 зрителейРовно в 16.00 по Москве начнется финальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом в Ульяновске между сборными России и Финляндии. На стадионе «Труд» ожидают аншлаг.Будут ли финики сладкими?Будут ли финики сладкими?Все, что вы хотели знать о сопернике сборной России по финалу ЧМ-2016 по хоккею с мячом.

Cпецпредложение