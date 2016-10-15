ЧМ-2019 примет Иркутск
Борис Скрынник
Это решение было принято на заседании исполкома Международной федрации бенди (FIB), которое состоялось в шведском Сандвикене.
«Надеюсь, к этому времени Иркутск построит крытый Ледовый дворец», - отметил президент FIB Борис Скрынник.
А вот вопрос с местом проведения ЧМ-2018 пока открыт. По словам Бориса Скрынника, на его проработку отведено три недели.
Напомним, что ЧМ-2017 пройдет в Сандвикене в начале февраля.
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