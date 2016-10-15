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«Макдэвид и Мэттьюз гениальны? Но Знарок их побеждал». 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Макдэвид и Мэттьюз гениальны? Но Знарок их побеждал». 5 гвоздей НХЛ (видео)
Источник: Sportsnet.ca

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


Битва при Альберте, «Калгари» против «Эдмонтона». И новый Уэйн Гретцки – 19-летний капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид – набирает 3 (1+2) очка!

Кстати, последний раз игрок «Эдмонтона» набирал 6 очков в двух матчах на старте в сезоне-1987/88, и это был как раз Гретцки. Вот по чьим стопам идет малыш Коннор.

А кто там сейчас лучший в НХЛ по статистике? Бомбардир – Коннор Макдэвид (6 очков), снайпер – Остон Мэттьюз (4 гола). Знакомые все лица… Два юных гения. Но напомню, что сборная России победила на Кубке мира молодых звезд Северной Америки (4:3).

Также отмечу центра второго звена Леона Драйзайтля, который тоже набрал 3 (1+2) очка. И он тоже хорошо смотрелся на Кубке мира в составе сборной Европы. Вообще этот турнир дал молодежи отличную игровую практику, вот они и рвут с места в карьер.

ГОЛ ДНЯ


Защитник Пи-Кей Суббан («Норрис Трофи»-2013), которого обменяли из «Монреаля» на Ши Уэбера, проводил первый матч за «Нэшвилл» - и сразу же забил гол шикарным щелчком от синей линии.

А главное, что отметил он эту шайбу «как босс» (так написали в отчетах). Сразу видно, что «Нэшвилл» получил не только сильного игрока, но и большого шоумена.

ПЕРЕДАЧА ДНЯ


Российский защитник Иван Проворов проводил свой первый матч в НХЛ и сразу же отметился голевой передачей, когда помог забить ветерану Марку Штрайту. Вообще Проворов порадовал тем, что делал на площадке все – хиты, блоки, набирал очки, получил больше 20 минут игрового времени. Ну а его «Филадельфия» громила «Лос-Анджелес» по ходу матча со счетом 4:0. А ведь «королям» было и так грустно – они потеряли основного вратаря Джонатана Квика на 3-4 месяца.

Еще мы хотели сегодня посмотреть, как Роман Любимов проведет первый матч за «Филадельфию», но он остался в запасе. Его время придет. И вот интересная статистика – «летчики» имели в дебютной игре сезона сразу трех новичков в ростере (Проворов, Конечны, Любимов), и это впервые с 2011 года (Кутюрье, Рид, Риналдо).

Также за «Эдмонтон» не сыграл Антон Слепышев – игрок, который мог стать реальной звездой в КХЛ. Но посмотрите состав «Ойлерз».

Первое звено: Лючич – Макдэвид – Эберле. Сюда не пробиться никак.

Второе звено: Пульо – Нюджент-Хопкинс – Кассиан. Сюда попасть можно, но тренер видит других.

Третье звено: Марун – Драйзайтль – Пулюярви. Сюда попасть очень тяжело.

Будь Слепышев защитником, я поверил бы в его перспективы в «Ойлерз». А так даже не представляю, как он тут может заиграть.

ДРАКА ДНЯ


Не каждую потасовку мы будем выносить в рейтинг. Но когда дерутся Джонатан «Капитан Серьезность» Тэйвс с Джеймсом «Друг Малкина» Нилом, это достойно нашего внимания.

Между прочим, как я узнал, Тэйвс провел уже шестую драку за карьеру. А с виду – хороший мальчик, разные призы берет!

ФОТО ДНЯ

Интересная тема. Фотограф на матче «Нэшвилла» увидел лабрадора за стеклом.

Приходить с собакой на стадион? Это что-то интересное.

Когда фотограф навел справки, то узнал, что собаку зовут Энни, и она – «service dog», то есть типа поводырь. Хотя не обязательно, что ее хозяин – слепой.

Такие собачки специально обучаются, их не напугаешь аудиторией в 17 тысяч зрителей, громкой музыкой, воем сирены и Пи-Кеем Суббаном, который празднует свой гол.

Кстати, вы на матчах КХЛ видели животных? Интересно очень, их пускают на стадион? Поделитесь наблюдениями.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Иван Проворов (Филадельфия)

** -

*** -

ЦИТАТА ДНЯ

«Макдэвид? Это феноменальный парень. Он в каждой смене создает моменты из ничего. Иногда думаешь, что тут ничего не выжмешь, но Коннор все равно выкидывает что-то необычное».

Леон ДРАЙЗАЙТЛЬ, форвард «Эдмонтона».

ТАБЛО ДНЯ

Нэшвилл – Чикаго – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Суббан, Йоси, Фишер – Крюгер, Хьялмарссон

Ч: Панарин (0+0; +1, 0, 1, 21.00)

Анисимов (0+0; 0, 4, 2, 18.36)

Лос-Анджелес – Филадельфия – 2:4 (0:0, 1:4, 1:0)

Даути, МакНэбб – Гордон, Кутюрье (2), Штрейт

Ф: Проворов (0+1; 0, 0, 1, 20.18)

Калгари – Эдмонтон – 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Монахан, Фролик, Йокипакка – Макдэвид, Эберле, Драйзайтль (2), Летесту

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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