Один из самых неординарных тренеров ФНЛ Александр Григорян рассказал «ССФ», за счет чего его «СКА-Хабаровск» выбил из Кубка «Спартак», вспомнил о своем триумфе в женском футболе и пообещал непременно поработать в премьер-лиге.

«ШИЗАНУТЫЙ»

– С юбилеем, Александр Витальевич! Вам ведь недавно 50 стукнуло – серьезный рубеж.

– Если долго думать на этим, то очень серьезный. А если относиться философски, то разницы между 40 и 50 годами никакой.

– Отметили с помпой?

– Без помпы, но всей командой. Я вообще своих праздников стесняюсь, но тут ребята проявили максимальную фантазию – плясали, пели, проводили конкурсы и демонстрировали пантомимы в духе новозеландских регбистов, пародируя мой тренировочный процесс. Словом, было ощущение, что собралась вся моя большая семья.

– Здоровье у вас, видимо, крепкое, раз по-прежнему на Дальнем Востоке трудитесь. Не считали, сколько времени провели в самолетах с 2011 года, бороздя с «Лучом» и СКА бескрайние просторы ФНЛ?

– Не считал, но месяца 3–4 точно. Как ни странно, в последнее время нагрузки переношу легче – наверное, благодаря тому, что сам стал интенсивно заниматься спортом, да еще и курить бросил.

– И все же: неужели вам, южному человеку, нравится подвергать свой организм постоянному стрессу? Защитник сборной Грузии Георгий Наваловский вот сбежал из Хабаровска – устал от перелетов.

– Подвергать организм стрессу не нравится никому. Просто, когда работаешь на Дальнем Востоке, чувствуешь себя особенным, и это ощущение я стараюсь прививать своим футболистам. Да, здесь нужны волевые усилия. Причем не получится так – два месяца проявляешь усердие, а потом все идет само собой. Нет! Но человек может преодолеть любые барьеры. Главное – все эти усилия не должны быть в тягость, только тогда получится сосредоточиться на футболе. А если будешь сетовать на недовосстановление, недосыпание и отекшие ноги, ничего не выйдет.

– «Наш мир заиграл яркими красками, когда Саша ворвался как комета со своими идеями, ходами, танцами и пресс-конференциями» – это сказал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. А Федор Щербаченко и вовсе назвал вас «шизанутым» в хорошем смысле слова…

– В любой отрасли к новому человеку, который приходит без блата, со своим почерком и новаторскими идеями, поначалу всегда относятся критически. Однако в конечном итоге все зависит от тебя: сможешь ли завоевать авторитет, доверие. А когда у тебя потом что-то еще и перенимают… Это из серии «покритиковали – и украли».

– Тем не менее вы все реже сыплете перлами типа «Революционеры, переведшие российский футбол на «осень–весну», поставили нас в позу, о которой в культурном обществе говорить неприлично».

– С возрастом понимаешь: бывают ситуации, которые не изменишь. Я не вижу человека, который вернул бы прежнюю систему розыгрыша, так что толку мусолить эту тему? Для себя я решил, как за 3 недели межсезонья можно укомплектовать команду и одновременно эффективно ее подготовить. А что до хит-парадов, то среди других тренеров хочу выделяться игрой и нестандартными футбольными решениями.

«Я ВИЖУ СЕБЯ В РФПЛ!»

– Перед кубковым матчем со «Спартаком» вы пообещали удивить красно-белых – и ведь удивили!

– Это не первое обещание, которое я выполнил. Вопрос настроя. Понимаю, что иду по лезвию бритвы, а за мной – армия футболистов, у которых, если не держать ответа за свои слова, можно легко потерять авторитет. Игроки должны верить в тренера. Ясно, что против «Спартака» проблем с мотивацией быть не могло, но мы и тактически хорошо сработали. Наметив три основных пункта, один из них реализовали: гол пришел с левого, проблемного спартаковского фланга. И по остальным болевым точкам ударили. Думаю, дальше красно-белым будет еще труднее: та же «Уфа» еще раз обнажила их уязвимые места – при тех же стандартах, например, когда после углового без помех бил Аликин. Хотя в атаке «Спартак» настолько убедителен, что, пропустив один, мог забить три. Но не получилось и этого.

– Кубок – ваш формат. Вы переписали историю с «Лучом», когда впервые вывели приморцев в полуфинал, помимо «Спартака», обыгрывали «Рубин», «Томь» и «Спартак-Нальчик», когда они представляли премьер-лигу, брали Кубок ФНЛ…

– Вы правы, это мое – и в плане настроя, и в плане стратегии. Когда я возглавил женскую «Ладу», мы с ходу выиграли два Кубка страны, а чемпионами стали только на третий год. А с «Нижним Новгородом» (не имея лицензии, Григорян был старшим тренером «горожан», но де-факто возглавлял команду. – Прим. ред.), победив Нальчик – 2:0, затем достойно смотрелись на «Петровском» против основы «Зенита» (1:2). Забей на 90-й минуте Земченков, затащили бы хозяев в овертайм.

– 26 октября в 1/8 финала на вашем пути снова Казань…

– «Рубин» – моя карма: ежегодно с ним встречаюсь. С другой стороны, меня радует, что игра пройдет именно в Казани – мне нравятся этот город, аура на местном стадионе. Шансы? 50 на 50.

– Вы абсолютный рекордсмен ФНЛ по результативным заменам – только в этом сезоне у вас таковых, считая Кубок, уже 14. Чутье? Интуиция?

– Логика. А чутье – в том, когда именно выпустить игрока: если на 5 минут раньше или позже, может и не забить. Согласно статистике футболисты у меня забивают в среднем через 7 минут после выхода на поле. Решение по заменам принимаю, либо советуясь с помощниками, либо сам.

– Кто-то удивляется: о, Григорян уже по ходу первого тайма две замены сделал! А ведь для вас это система, верно?

– Система. В каждом втором матче, как правило, произвожу первую замену на 30-й минуте. Но замечу, что такой ход эффективен только в ФНЛ, где можно менять четырех игроков: в премьер-лиге едва ли разумно терять одну замену в первом тайме.

– В РФПЛ поработать мечтаете?

– Я буду там работать! Убежден.

– Чтобы возглавить команду премьер-лиги, говорят, надо иметь сильных покровителей…

– (Перебивая.) Мне не интересно, каких нужно иметь покровителей. Я вижу себя в премьер-лиге – не зря же занялся своим физическим состоянием. Буду ждать, терпеть.

Для Массимо Карреры поездка в Хабаровск обернулась первым поражением в России. Источник: ФК «Спартак»

ШОК ПО-НЕМЕЦКИ

– Вы сделали себе имя в женском футболе. Как вас туда занесло?

– Амбиции занесли. В 29 лет я тренировал в третьей лиге кисловодский «Олимп-КМВ», в котором играли 12 ребят, воспитанных мной в ДЮСШ. Но хотелось большей самореализации. Вот вы говорите, что сейчас тренеру пробиться наверх тяжело, а при совдепе это можно было сделать только по блату. Один опытный, старенький тренер мне посоветовал: иди-ка лучше в женский футбол, выиграешь все, что можно, и амбиции свои выплеснешь. Так и получилось. Потом, правда, я всеми эти кубками и медалями пресытился – уже шею сдавливали. И снова счастливый случай – минуя ПФЛ, сразу получил приглашение в первый дивизион.

– С кем работать проще – с женщинами или мужчинами?

– Не вижу различий. Хотя у каждой работы свои особенности, главное – создать высокий уровень мотивации.

– С пермской «Звездой-2005» вы сенсационно дошли до финала Кубка УЕФА, аналога мужской Лиги чемпионов…

– У нас был интересный путь. В четвертьфинале, например, обыграли «Айнтрахт» – с восемью чемпионками мира и пятикратной обладательницей «Золотого мяча» Биргит Принц. Немки, помню, были в шоке! Не понимали, что произошло. Пермь, «Звезда-2005» – они и не слышали раньше об этих названиях. Мы, кстати, все домашние матчи провели в Казани – говорю же, счастливый для меня город! Почему не в Перми? Там газон не соответствовал требованиям УЕФА. После этого его перестелили: «Амкар» при Божовиче в тот сезон как раз занял еврокубковое 4-е место.

21 сентября. Аргентинско-бразильское противостояние на Дальнем Востоке: Хуан Лескано (СКА) против Маурисио («Спартак»). Источник: ФК «Спартак»

«ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ И ПСИХОЛОГОМ, И АРТИСТОМ»

– В Хабаровске, говорят, появились деньжата, а с ними и амбиции.

– Появился человек – Аркадий Николаевич Мкртычев, который делает все возможное, чтобы в клубе была стабильность и зарплата выдавалась день в день. Рассчитываются и по старым долгам, причем на текущих выплатах это не отражается. Но сам бюджет не увеличился. Когда все окончательно стабилизируется, полагаю, передо мной поставят максимальную задачу.

– Действительно ли раньше в СКА деньги платили два-три раза в год?

– Да, застал те времена – правда, тогда зарплаты были на порядок выше. Когда однажды я получил деньги за 6 месяцев, то понял, что в этом есть свои преимущества – сумма набежала приличная, можно было потратить на что-то серьезное. А вообще в условиях кризиса футболистам, считаю, стоит быть терпимее.

– Самый странный период вашей работы – «Тосно», где вы пробыли всего два месяца, не проведя ни одного официального матча.

– Спустя некоторое время понял, что ответственность за произошедшее лежит на мне. Задача тренера – не только создать команду: он должен быть и психологом, и артистом, и коммуникабельность проявлять. Да, неприятно, когда тебе навязывают, кого выпускать в основе, кого – на замену, но в любой ситуации надо искать компромисс, а не ставить вопрос ребром. Моя реакция руководителей «Тосно» испугала.

– С договорняками дело часто имели?

– Нет. Договорняки – отголоски прошлого. В 2009-м, помню, были разговоры – там 3 на 3, тут 3 на 3… Сейчас подобного нет. Конечно, были ситуации, когда «нагибали», но если вы спросите у любого тренера, кто этого избежал, вам ответят: никто.

– Первый дивизион, согласен, стал гораздо чище: бюджеты клубов подравнялись, шальных денег все меньше.

– И это тоже играет роль. Но главное, изменилось мышление руководителей клубов.

– Директор «Тюмени» Александр Попов недавно заявил, что большинство тренеров сидят на откатах за игроков. Возразите?

– Уважаю Попова, он из личных средств закрывает часть бюджета «Тюмени», но ему просто не повезло с тренерами. Сейчас специалисты совсем другой формации, прошедшие школу Андрея Владимировича Лексакова. Его философия в том, что для тренера футбол и желание совершенствоваться во всех аспектах должны быть на первом месте. Лексаков внес огромную лепту в формирование личностей – говорю об этом, зная ситуацию изнутри. Тренеры, занимающиеся околофутболом, судейством и прочим, изжили себя. По крайней мере в ФНЛ им места уже нет.