Александр Григорян: Договорняки – отголоски прошлого
Один из самых неординарных тренеров ФНЛ Александр Григорян рассказал «ССФ», за счет чего его «СКА-Хабаровск» выбил из Кубка «Спартак», вспомнил о своем триумфе в женском футболе и пообещал непременно поработать в премьер-лиге.
«ШИЗАНУТЫЙ»
–
С юбилеем,
Александр Витальевич! Вам ведь недавно
50 стукнуло – серьезный рубеж.
– Если долго думать на этим, то очень серьезный. А если относиться философски, то разницы между 40 и 50 годами никакой.
–
Отметили с помпой?
– Без помпы, но всей командой. Я вообще своих праздников стесняюсь, но тут ребята проявили максимальную фантазию – плясали, пели, проводили конкурсы и демонстрировали пантомимы в духе новозеландских регбистов, пародируя мой тренировочный процесс. Словом, было ощущение, что собралась вся моя большая семья.
–
Здоровье у вас,
видимо, крепкое, раз по-прежнему на Дальнем
Востоке трудитесь. Не считали, сколько
времени провели в самолетах с 2011 года,
бороздя с «Лучом» и СКА бескрайние
просторы ФНЛ?
– Не считал, но месяца 3–4 точно. Как ни странно, в последнее время нагрузки переношу легче – наверное, благодаря тому, что сам стал интенсивно заниматься спортом, да еще и курить бросил.
–
И все же: неужели
вам, южному человеку, нравится подвергать
свой организм постоянному стрессу?
Защитник сборной Грузии Георгий
Наваловский вот сбежал из Хабаровска –
устал от перелетов.
– Подвергать организм стрессу не нравится никому. Просто, когда работаешь на Дальнем Востоке, чувствуешь себя особенным, и это ощущение я стараюсь прививать своим футболистам. Да, здесь нужны волевые усилия. Причем не получится так – два месяца проявляешь усердие, а потом все идет само собой. Нет! Но человек может преодолеть любые барьеры. Главное – все эти усилия не должны быть в тягость, только тогда получится сосредоточиться на футболе. А если будешь сетовать на недовосстановление, недосыпание и отекшие ноги, ничего не выйдет.
–
«Наш мир заиграл
яркими красками, когда Саша ворвался
как комета со своими идеями, ходами,
танцами и пресс-конференциями» –
это сказал главный тренер «Шинника»
Александр Побегалов. А Федор Щербаченко
и вовсе назвал вас «шизанутым»
в хорошем смысле слова…
– В любой отрасли к новому человеку, который приходит без блата, со своим почерком и новаторскими идеями, поначалу всегда относятся критически. Однако в конечном итоге все зависит от тебя: сможешь ли завоевать авторитет, доверие. А когда у тебя потом что-то еще и перенимают… Это из серии «покритиковали – и украли».
–
Тем не менее
вы все реже сыплете перлами типа
«Революционеры, переведшие российский
футбол на «осень–весну», поставили
нас в позу, о которой в культурном
обществе говорить неприлично».
– С возрастом понимаешь: бывают ситуации, которые не изменишь. Я не вижу человека, который вернул бы прежнюю систему розыгрыша, так что толку мусолить эту тему? Для себя я решил, как за 3 недели межсезонья можно укомплектовать команду и одновременно эффективно ее подготовить. А что до хит-парадов, то среди других тренеров хочу выделяться игрой и нестандартными футбольными решениями.
«Я ВИЖУ СЕБЯ В РФПЛ!»
–
Перед кубковым
матчем со «Спартаком» вы пообещали
удивить красно-белых – и ведь
удивили!
– Это не первое обещание, которое я выполнил. Вопрос настроя. Понимаю, что иду по лезвию бритвы, а за мной – армия футболистов, у которых, если не держать ответа за свои слова, можно легко потерять авторитет. Игроки должны верить в тренера. Ясно, что против «Спартака» проблем с мотивацией быть не могло, но мы и тактически хорошо сработали. Наметив три основных пункта, один из них реализовали: гол пришел с левого, проблемного спартаковского фланга. И по остальным болевым точкам ударили. Думаю, дальше красно-белым будет еще труднее: та же «Уфа» еще раз обнажила их уязвимые места – при тех же стандартах, например, когда после углового без помех бил Аликин. Хотя в атаке «Спартак» настолько убедителен, что, пропустив один, мог забить три. Но не получилось и этого.
–
Кубок – ваш
формат. Вы переписали историю
с «Лучом», когда впервые вывели
приморцев в полуфинал, помимо
«Спартака», обыгрывали «Рубин», «Томь»
и «Спартак-Нальчик», когда они
представляли премьер-лигу, брали Кубок
ФНЛ…
– Вы правы, это мое – и в плане настроя, и в плане стратегии. Когда я возглавил женскую «Ладу», мы с ходу выиграли два Кубка страны, а чемпионами стали только на третий год. А с «Нижним Новгородом» (не имея лицензии, Григорян был старшим тренером «горожан», но де-факто возглавлял команду. – Прим. ред.), победив Нальчик – 2:0, затем достойно смотрелись на «Петровском» против основы «Зенита» (1:2). Забей на 90-й минуте Земченков, затащили бы хозяев в овертайм.
–
26 октября
в 1/8 финала на вашем пути снова
Казань…
– «Рубин» – моя карма: ежегодно с ним встречаюсь. С другой стороны, меня радует, что игра пройдет именно в Казани – мне нравятся этот город, аура на местном стадионе. Шансы? 50 на 50.
–
Вы абсолютный
рекордсмен ФНЛ по результативным
заменам – только в этом сезоне
у вас таковых, считая Кубок, уже 14.
Чутье? Интуиция?
– Логика. А чутье – в том, когда именно выпустить игрока: если на 5 минут раньше или позже, может и не забить. Согласно статистике футболисты у меня забивают в среднем через 7 минут после выхода на поле. Решение по заменам принимаю, либо советуясь с помощниками, либо сам.
–
Кто-то удивляется:
о, Григорян уже по ходу первого тайма
две замены сделал! А ведь для вас это
система, верно?
– Система. В каждом втором матче, как правило, произвожу первую замену на 30-й минуте. Но замечу, что такой ход эффективен только в ФНЛ, где можно менять четырех игроков: в премьер-лиге едва ли разумно терять одну замену в первом тайме.
–
В РФПЛ поработать
мечтаете?
– Я буду там работать! Убежден.
–
Чтобы возглавить
команду премьер-лиги, говорят, надо
иметь сильных покровителей…
– (Перебивая.) Мне не интересно, каких нужно иметь покровителей. Я вижу себя в премьер-лиге – не зря же занялся своим физическим состоянием. Буду ждать, терпеть.
ШОК ПО-НЕМЕЦКИ
–
Вы сделали себе
имя в женском футболе. Как вас туда
занесло?
– Амбиции занесли. В 29 лет я тренировал в третьей лиге кисловодский «Олимп-КМВ», в котором играли 12 ребят, воспитанных мной в ДЮСШ. Но хотелось большей самореализации. Вот вы говорите, что сейчас тренеру пробиться наверх тяжело, а при совдепе это можно было сделать только по блату. Один опытный, старенький тренер мне посоветовал: иди-ка лучше в женский футбол, выиграешь все, что можно, и амбиции свои выплеснешь. Так и получилось. Потом, правда, я всеми эти кубками и медалями пресытился – уже шею сдавливали. И снова счастливый случай – минуя ПФЛ, сразу получил приглашение в первый дивизион.
–
С кем работать
проще – с женщинами или мужчинами?
– Не вижу различий. Хотя у каждой работы свои особенности, главное – создать высокий уровень мотивации.
–
С пермской
«Звездой-2005» вы сенсационно дошли
до финала Кубка УЕФА, аналога мужской
Лиги чемпионов…
– У нас был интересный путь. В четвертьфинале, например, обыграли «Айнтрахт» – с восемью чемпионками мира и пятикратной обладательницей «Золотого мяча» Биргит Принц. Немки, помню, были в шоке! Не понимали, что произошло. Пермь, «Звезда-2005» – они и не слышали раньше об этих названиях. Мы, кстати, все домашние матчи провели в Казани – говорю же, счастливый для меня город! Почему не в Перми? Там газон не соответствовал требованиям УЕФА. После этого его перестелили: «Амкар» при Божовиче в тот сезон как раз занял еврокубковое 4-е место.
«ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ И ПСИХОЛОГОМ, И АРТИСТОМ»
–
В Хабаровске,
говорят, появились деньжата, а с ними
и амбиции.
– Появился человек – Аркадий Николаевич Мкртычев, который делает все возможное, чтобы в клубе была стабильность и зарплата выдавалась день в день. Рассчитываются и по старым долгам, причем на текущих выплатах это не отражается. Но сам бюджет не увеличился. Когда все окончательно стабилизируется, полагаю, передо мной поставят максимальную задачу.
–
Действительно
ли раньше в СКА деньги платили
два-три раза в год?
– Да, застал те времена – правда, тогда зарплаты были на порядок выше. Когда однажды я получил деньги за 6 месяцев, то понял, что в этом есть свои преимущества – сумма набежала приличная, можно было потратить на что-то серьезное. А вообще в условиях кризиса футболистам, считаю, стоит быть терпимее.
–
Самый странный
период вашей работы – «Тосно», где
вы пробыли всего два месяца, не проведя
ни одного официального матча.
– Спустя некоторое время понял, что ответственность за произошедшее лежит на мне. Задача тренера – не только создать команду: он должен быть и психологом, и артистом, и коммуникабельность проявлять. Да, неприятно, когда тебе навязывают, кого выпускать в основе, кого – на замену, но в любой ситуации надо искать компромисс, а не ставить вопрос ребром. Моя реакция руководителей «Тосно» испугала.
–
С договорняками
дело часто имели?
– Нет. Договорняки – отголоски прошлого. В 2009-м, помню, были разговоры – там 3 на 3, тут 3 на 3… Сейчас подобного нет. Конечно, были ситуации, когда «нагибали», но если вы спросите у любого тренера, кто этого избежал, вам ответят: никто.
–
Первый дивизион,
согласен, стал гораздо чище: бюджеты
клубов подравнялись, шальных денег все
меньше.
– И это тоже играет роль. Но главное, изменилось мышление руководителей клубов.
–
Директор «Тюмени»
Александр Попов недавно заявил, что
большинство тренеров сидят на откатах
за игроков. Возразите?
– Уважаю Попова, он из личных средств закрывает часть бюджета «Тюмени», но ему просто не повезло с тренерами. Сейчас специалисты совсем другой формации, прошедшие школу Андрея Владимировича Лексакова. Его философия в том, что для тренера футбол и желание совершенствоваться во всех аспектах должны быть на первом месте. Лексаков внес огромную лепту в формирование личностей – говорю об этом, зная ситуацию изнутри. Тренеры, занимающиеся околофутболом, судейством и прочим, изжили себя. По крайней мере в ФНЛ им места уже нет.