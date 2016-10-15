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Кого не хватало «Локомотиву» в матче с «Амкаром»

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кого не хватало «Локомотиву» в матче с «Амкаром»
Источник: ФК «Локомотив»

«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром» – 0:0. «Советский спорт» объясняет, почему Юрию Семину не удается вернуть «железнодорожников» к победам.

Дела «Локомотива» перед игрой выглядели крайне печальными. Главной проблемой команды является атакующая несостоятельность – всего лишь шесть забитых мячей в девяти турах чемпионата. Причем с игры из них были забиты лишь два, тогда как четыре – с пенальти. При таком положении дел любой сбой при игре в обороне смерти подобен. Вот и имели красно-зеленые перед игрой с пермяками лишь одну победу в активе.

Юрий Семин решил, что нужны перемены. С «Амкаром» наставник «железнодорожников» решил сыграть без номинального нападающего. Впервые в этом сезоне. И если Портнягин травмирован, то Шкулетич и Хенти остались в запасе. Роль форварда тренер доверил исполнять атакующему полузащитнику Алексею Миранчуку. Но ничего хорошего из этого не вышло.

Решив играть без центрфорварда, Семин свел к минимуму остроту после фланговых подач. В позиционных атаках подавать было не на кого. Потому и было подач не много. На двоих фланговые полузащитники Самедов и Касаев с игры совершили всего семь навесов в чужую штрафную площадь. При этом ударом завершился лишь один из них – Фернандеша после передачи Самедова не хватило ни силы, ни точности. Будь у Александра больше адресатов для передач, он мог быть гораздо полезнее.

Когда нет фланговых атак, на помощь приходят атаки через центр. Но они у «Локомотива» тоже не получались. Уже по другой причине – хорошо играл соперник. Используя схему 5-3-2, «Амкар» просто лишал гостей свободного пространства в центре поля, заставляя «железнодорожников» биться в непробиваемую стену. Страдал от этого Миранчук – мяч редко до него доходил. За игру он нанес всего лишь один удар по воротам (с 30 метров!) и сделал всего лишь 25 передач. При этом их точность составила 68% - компактной обороне «Амкара» удавалось разбираться с передачами Алексея.

Не идет в позиционном наступлении – можно добиться успеха в контратаках. Но они у «Локомотива» тоже не получались. И здесь опять стоит похвалить «Амкар». У пермяков очень хорошая реакция на потерю мяча – команда знает, что должна делать. Подопечные Гаджи Гаджиева, потеряв мяч, тут же вступали в отбор. Если так сорвать атаку в течение пяти секунд (именно такое время на моментальный отбор мяча после его потери отводят тренеры, из европейских в этом признавался Хосеп Гвардиола, из российских – Юрий Красножан) не получалось, то уже отступали назад.

Но чаще у «Амкара» получалось. Боясь потерять мяч, игроки «Локомотива» играли вперед – длинными передачами. И тут опять выявилась проблема габаритного форварда – цепляться за мячи было некому. Вдобавок к этому защитники «Локомотива» грешили неточными длинными передачами. Из 13 длинных передач Янбаева точной оказалась одна, из девяти пасов Виталия Денисова удачным не вышел ни один.

По этой причине счет 0:0 – лучшее из того, на что «Локомотив» мог рассчитывать. Чтобы претендовать на большее, нужно найти забивного нападающего. Без него сейчас сложно Семину, до этого было не легче Черевченко. В своей команде искать или на трансферном рынке – решать «железнодорожникам».

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