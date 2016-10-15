Не кидайте шайбы в Фаста

После разгрома минского «Динамо» армейцы столкнулись с отчаянным сопротивлением динамовцев рижских, которых в прошлом сезоне дважды разгромили с одним и тем же счетом – 5:0. Лишь в конце третьего периода хозяева вырвали победу.

Где то колючее рижское «Динамо», не снимавшее шляпу перед фаворитами, сталкивавшее с кубковой дороги в кювет своих московских одноклубников (ведомых Олегом Знарком) и питерский СКА? Увы, в последнее время латвийцы не живут, а выживают. Гадая – начнут новый сезон или возьмут паузу. Скомканная предсезонка, собранный в последний момент с миру по нитке состав. «Посмотрите на результативность наших лидеров – у Индрашиса ноль голов», – жалуется главный тренер Нормундс Сейейс. Его команда без малого месяц тянула с первой победой, а в гостях вообще не выигрывала в основное время.

Начали ли армейцы новую жизнь с разгрома 7:2 Минска, последовавшего за серией из трех поражений? Этим вопросом задался «Советский спорт» в репортаже с прошлого матча красно-синих. По первому периоду с Ригой этого не скажешь. Аутсайдер, к тому же ручной для ЦСКА соперник со стартового вбрасывания насел на ворота Фаста, создавая момент за моментом. Капитан латвийцев Мейя и Микелис Редлихс упустили козырные моменты.

А что хозяева? Они остались верны себе и снова ротировали состав. Ведущих защитников Денисова и Ожиганова заменили Науменков и Чмыхов, бросили в бой молодых нападающих Кузьменко и Светлакова. В воротах появился Фаст, которого кое-кто пытается сделать козлом отпущения, наклеить ярлык «нефартовый». Вспоминают матч за Кубок открытия в Магнитогорске, неудачу (0:4) в Астане и еще свежее домашнее поражение (3:6) от «Йокерита».

Два периода гости ни в чем хозяевам не уступали. А главное – в силовой борьбе, в которой армейцам равных в лиге не сыскать. Рижан не подкосила голевая ошибка Индрашиса – его передачу вдоль синей перехватил Энлунд и умчался к воротам Седлачека.

Бывший капитан латвийцев Дарзиньш сквитал счет в… меньшинстве, увенчав лихую контратаку «2 в 1». Фасту не хватило сантиметров, чтобы парировать шайбу.

Во втором периоде шведского вратаря дважды запихивали в ворота. Ладно бы чужие, свои – сначала Киселевич, потом Сергеев. Между этими «голами» швед показал, что дружит с первым армейским пасом – вывел передачей через две линии в рижским воротам Да Косту и Кугрышева. Но француз чуть замешкался.

Седлачека и Ко не выбил из седла шайба Основина, подправившего дальний бросок Панина. Ровно через полминуты Микелис Редлихс догрыз атаку и добил шайбу в ворота Фаста.

Армейцы вновь едва не пропустили в большинстве – в зоне атаки по закону подлости сломалась клюшка у Сергеева, и гости улетели в контратаку. Фаст выручил, парировав опасный бросок Маллена.

И все-таки решающий укол остался за красно-синими. Вейерно-регбийная атака с участием Киселевича, Основина и Муршака принесла команде Дмитрия Квартальнова крайне тяжелую победу. О былых рижских дуплетах по 5:0 ЦСКА пора забыть.