Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак2 : 1 БСибирь
Футбол  Манчестер Сити1 : 1Эвертон
Футбол  Факел2 : 1Динамо
Футбол  Амкар0 : 0Локомотив
Футбол  Рубин3 : 0Крылья Советов
Футбол  Спартак0 : 0Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Не кидайте шайбы в Фаста

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Не кидайте шайбы в Фаста
Источник: Sovsport.ru

После разгрома минского «Динамо» армейцы столкнулись с отчаянным сопротивлением динамовцев рижских, которых в прошлом сезоне дважды разгромили с одним и тем же счетом – 5:0. Лишь в конце третьего периода хозяева вырвали победу.

Где то колючее рижское «Динамо», не снимавшее шляпу перед фаворитами, сталкивавшее с кубковой дороги в кювет своих московских одноклубников (ведомых Олегом Знарком) и питерский СКА? Увы, в последнее время латвийцы не живут, а выживают. Гадая – начнут новый сезон или возьмут паузу. Скомканная предсезонка, собранный в последний момент с миру по нитке состав. «Посмотрите на результативность наших лидеров – у Индрашиса ноль голов», – жалуется главный тренер Нормундс Сейейс. Его команда без малого месяц тянула с первой победой, а в гостях вообще не выигрывала в основное время.

Начали ли армейцы новую жизнь с разгрома 7:2 Минска, последовавшего за серией из трех поражений? Этим вопросом задался «Советский спорт» в репортаже с прошлого матча красно-синих. По первому периоду с Ригой этого не скажешь. Аутсайдер, к тому же ручной для ЦСКА соперник со стартового вбрасывания насел на ворота Фаста, создавая момент за моментом. Капитан латвийцев Мейя и Микелис Редлихс упустили козырные моменты.

А что хозяева? Они остались верны себе и снова ротировали состав. Ведущих защитников Денисова и Ожиганова заменили Науменков и Чмыхов, бросили в бой молодых нападающих Кузьменко и Светлакова. В воротах появился Фаст, которого кое-кто пытается сделать козлом отпущения, наклеить ярлык «нефартовый». Вспоминают матч за Кубок открытия в Магнитогорске, неудачу (0:4) в Астане и еще свежее домашнее поражение (3:6) от «Йокерита».

Два периода гости ни в чем хозяевам не уступали. А главное – в силовой борьбе, в которой армейцам равных в лиге не сыскать. Рижан не подкосила голевая ошибка Индрашиса – его передачу вдоль синей перехватил Энлунд и умчался к воротам Седлачека.

Бывший капитан латвийцев Дарзиньш сквитал счет в… меньшинстве, увенчав лихую контратаку «2 в 1». Фасту не хватило сантиметров, чтобы парировать шайбу.

Во втором периоде шведского вратаря дважды запихивали в ворота. Ладно бы чужие, свои – сначала Киселевич, потом Сергеев. Между этими «голами» швед показал, что дружит с первым армейским пасом – вывел передачей через две линии в рижским воротам Да Косту и Кугрышева. Но француз чуть замешкался.

Седлачека и Ко не выбил из седла шайба Основина, подправившего дальний бросок Панина. Ровно через полминуты Микелис Редлихс догрыз атаку и добил шайбу в ворота Фаста.

Армейцы вновь едва не пропустили в большинстве – в зоне атаки по закону подлости сломалась клюшка у Сергеева, и гости улетели в контратаку. Фаст выручил, парировав опасный бросок Маллена.

И все-таки решающий укол остался за красно-синими. Вейерно-регбийная атака с участием Киселевича, Основина и Муршака принесла команде Дмитрия Квартальнова крайне тяжелую победу. О былых рижских дуплетах по 5:0 ЦСКА пора забыть.

Матч

ЦСКА - Динамо Р - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Энлунд 10:38 (1:0). Дарзиньш (Маллен), 17:51 (1:1 - мен.). Основин (Панин, Науменков), 35:36 (2:1). Редлихc М. (Редлихс), 36:06 (2:2). Муршак (Киселевич, Основин), 56:57 (3:2).

Место и дата

15 октября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь», ЦСКА выиграл у «Динамо» (Р) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Нормундс Сейейс: Знать бы заранее, кто у нас ошибетсяПосле поражения от ЦСКА (2:3) главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс посетовал на ошибки своих игроков, которые не позволяют побеждать.Дмитрий Квартальнов: Нам реально повезло в концеПосле победы над рижским «Динамо» (3:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о трудностях в матче и причинах успеха.Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» по буллитамХоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу по буллитам над «Северсталью» со счетом 4:3.Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Кузню»Хоккеисты «Торпедо» уверенно переиграли новокузнецкий «Металлург» со счетом 6:1.«Ак Барс» выиграл у «Куньлуня», ХК «Сочи» обыграл «Авангард»Завершились еще два матча регулярного чемпионата КХЛ. Победу в них одержали «Ак Барс» и «Сочи».Андрей Разин: Тем, кто думает, что меня сплавляют, хочу сказать – это не такГлавный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Трактором».ЦСКА дома обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу московских армейцев.Андрей Соколов: Встречу с «Металлургом» начали мы немного скромноИ.о. главного тренера «Югры» Андрей Соколов прокомментировал выездную победу своей команды над магнитогорским «Металлургом».«Адмирал» одержал волевую победу над «Ладой»Хоккеисты «Адмирала» одержали волевую победу на выезде над тольяттинской «Ладой» со счетом 3:2.Илья Воробьев: Бывает так, что шайба просто не идетГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от матча своей команды с «Югрой».Игорь Захаркин: Понравилась, что команда не паниковала, играла очень четкоГлавный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Барысом».Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Югре» в овертаймеМатч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Югрой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».Линус Умарк: Это была хорошая победаЛинус Умарк, нападающий ХК «Салавата Юлаева» прокомментировал победу своей команды над «Барысом».Александр Васильев: Очень рады, что прервали безвыигрышную сериюНападающий московского «Спартака» Александр Васильев поделился впечатлениями от победы над «Сибирью».«Салават Юлаев» дома обыграл «Барыс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».«Трактор» переиграл «Автомобилист» и прервал свою серию из пяти пораженийХоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою серию из пяти поражений подряд, обыграв «Автомобилист» со счетом 3:2.Алексей Ярушкин: Побед нет. Причин на то многоИсполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».Андрей Скабелка: Не знаю, что с Салаком, я не докторГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от игры своей команды со «Спартаком».Евгений Медведев: Видимо, я не совсем вписывался в философию «Филадельфии»Капитан «Авангарда» Евгений Медведев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.

Динамо Р
Динамо Ркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение