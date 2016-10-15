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Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»
Источник: Sovsport.ru

«Советский спорт» рассказывает о победе «Спартака» над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура российской премьер-лиги. 

ЗА КАРРЕРУ

Перерывы на матчи сборных как вредят, так и идут на пользу – зависит от состояния клуба, календаря, количества «сборников», травмированных и многого другого. Сентябрьский антракт был для «Спартака» чем-то вроде свистка в пользу провинившегося, когда команда летит вперед, получая отличный шанс забить, но судья фиксирует фол у соперника и останавливает игру. А вот октябрьская пауза, которую красно-белые встретили с тремя поражениями кряду, пришлась очень кстати.

Казалось бы, тренируйся спокойно, работай над ошибками, приводи мысли в порядок. В других командах так и происходит. Но не в клубе-вулкане. Коллеги из другого издания совершили информационный вброс, суть которого сводилась к тому, что Массимо Каррерой в клубе недовольны, и вообще зимой итальянец покинет свой пост. Дальше события стали развиваться по типичному для эпохи интернета сценарию. Все понимали, что это вброс. Но не обсуждать эту тему уже не могли.

Понимая, чем грозит очередной залп истерии, «Спартак» решился на невиданный шаг. За пару дней до матча с «Ростовом» в Тарасовке прошла пресс-конференция – но не только тренера и игроков, как это водится, а высшего руководства клуба. Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков, отвечая на ожидаемый вопрос о главном тренере, был убедителен: «У Карреры большой кредит доверия. Максимальный. Абсолютный».

Даже показалось, что пресс-конференция была организована только ради этих слов. А может, так и есть. «Спартак» вступился за своего тренера. Своевременно. Публично. Показательно.

«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»

ЛЮБИМАЯ МОДЕЛЬ ТРЕНЕРА 3-5-2

Навела шороху и еще одна новость. И это уже был не слух. Лидер «Спартака» Промес получил травму в матче за сборную Голландии. В то, что Квинси не сможет сыграть, поначалу поверили не все. В сентябре самый результативный игрок чемпионата по системе «гол+пас» также вернулся травмированным. Но в игре с «Локомотивом» вышел с первых минут. Надежда, впрочем, жила недолго. Все стало понятно еще в четверг. И внимание тут же переключилось с Промеса на главного тренера. Думай, Массимо, как «Ростов» обыграть!

И Каррера придумал. Вернулся к своей любимой тактической модели 3-5-2. Хотя вернулся ­– это не совсем правильно сказано. С момента своего назначения итальянец ни разу не применил эту схему. Она знакома ему по «Ювентусу» и сборной Италии. Хорошо ее знает и «Спартак» ­- использовал – использовал эту расстановку при Мурате Якине и Дмитрии Аленичеве.

В центре обороны вышли Боккетти, Кутепов и Маурисио. В роли латералей оказались Зобнин и Комбаров. Два опорника, как всегда – Глушаков и Фернандо. А впереди… впереди Каррера попробовал создать коллективного Промеса. Качества Жано, Попова и Зе Луиша, как, видимо, предполагалось, в совокупности должны были компенсировать потерю голландца.

ЕЩЕ НЕДЕЛЯ СПОРОВ

Поначалу тактические перестановки работали не очень. Владея территориальным преимуществом, «Спартак» был бессилен в позиционном нападении. В первом тайме прошла только одна интересная атака, завершившаяся ударом Зе Луиша после навеса Комбарова. «Ростов», предложивший свою традиционную модель 5-3-2, против такой расстановки сил не возражал, предпочтя играть на ошибках соперника.

Переломным стал эпизод в конце тайма. Кудрящов сбивает Зобнина, получает прямую красную карточку и, как показывает время, выносит своей команде приговор. «Ростов», согласившийся во втором тайме на игру на встречных курсах, был обречен. Прежний «Ростов», даже несмотря на удаление, наверняка бы засушил игру. А «Ростов» нынешний, перестраивающий оборонительную линию, еще не настолько подкован тактически.

Спасти гостей могли только хронические спартаковские приступы – транжирство моментов и «привозы» в обороне. Все это было. Да «Ростов» воспользоваться не успел. Гола Глушакова после тонкого паса Зе Луиша хватает для победы. Черная серия прервана. Еще несколько слов о судействе следует сказать. Уже по традиции. Владислав Безбородов, наказавший «Ростов» двумя удалениями (второе за вторую желтую карточку заработал Навас), обрек нас еще как минимум на неделю бурных споров.

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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