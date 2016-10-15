«Все видели это судейское представление». Что говорили тренеры после матча

Главные тренеры «Спартака» и «Ростова» после матча 10-го тура РФПЛ, в котором москвичи оказались сильнее – 1:0.

Массимо Каррера: «Ростов» заставил нас попотеть

– Это был очень сложный матч против сильной команды. «Ростов» заставил нас попотеть даже в меньшинстве. Не просто так он играет в Европе. До гола мы играли довольно хорошо. После – немного растерялись. Позволили сопернику контратаковать. Такое нельзя допускать, когда играешь с командой, которая осталась в меньшинстве.

– После матча с «Уфой» вы заявили, что сожжете свой костюм. В Санкт-Петербурге были уже в тренировочной форме. Сегодня одели костюм по какой причине?

– Никакой причины.

– Почему Ещенко остался в запасе?

– Я хотел сыграть с тремя центральными защитниками и решил, что Зобнин может хорошо сыграть в новой роли.

– Можно ли сказать, что сегодняшние три очка – важнейшие для вас в «Спартаке»?

– Эта победа после трех проигрышей. Мы знаем, что должны много работать. Если соперник в меньшинстве заставляет нас потеть, то нам надо очень много работать.

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– Наши ребята были на высоте, несмотря на сложный период подготовки. по счету мы проиграли, по содержанию – нет. Сегодня получился очень драматичный матч.

Судейство? Я бы не хотел обсуждать судейские ошибки. Это было судейской представление. Оно было очевидно для всех. Мы с этим безобразием столкнулись второй раз за сезон. Первый раз был в Питере с удалением Гацкана. И сегодня с удалением Кудряшова. Мне интересно, как после Питера «Спартак» будет комментировать этот произвол, но уже в свою пользу.

После того как мы пропустили и оказались в меньшинстве, мы пошли вперед, проявили характер. Ребята заслужили всяческих похвал.

Что с Калачевым? У него до игры были проблемы. Но он вышел играть. У него повреждение пятки.

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