«Все видели это судейское представление». Что говорили тренеры после матча
Главные тренеры «Спартака» и «Ростова» после матча 10-го тура РФПЛ, в котором москвичи оказались сильнее – 1:0.
Массимо Каррера: «Ростов» заставил нас попотеть
– Это был очень сложный матч против сильной команды. «Ростов» заставил нас попотеть даже в меньшинстве. Не просто так он играет в Европе. До гола мы играли довольно хорошо. После – немного растерялись. Позволили сопернику контратаковать. Такое нельзя допускать, когда играешь с командой, которая осталась в меньшинстве.
– После матча с «Уфой» вы заявили, что
сожжете свой костюм. В Санкт-Петербурге были уже в
тренировочной форме. Сегодня одели
костюм по какой причине?
– Никакой причины.
– Почему Ещенко остался в запасе?
– Я хотел сыграть с тремя центральными защитниками и решил, что Зобнин может хорошо сыграть в новой роли.
– Можно ли сказать, что сегодняшние три очка – важнейшие для вас в «Спартаке»?
– Эта победа после трех проигрышей. Мы знаем, что должны много работать. Если соперник в меньшинстве заставляет нас потеть, то нам надо очень много работать.
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– Наши ребята были на высоте, несмотря на сложный период подготовки. по счету мы проиграли, по содержанию – нет. Сегодня получился очень драматичный матч.
Судейство? Я бы не хотел обсуждать судейские ошибки. Это было судейской представление. Оно было очевидно для всех. Мы с этим безобразием столкнулись второй раз за сезон. Первый раз был в Питере с удалением Гацкана. И сегодня с удалением Кудряшова. Мне интересно, как после Питера «Спартак» будет комментировать этот произвол, но уже в свою пользу.
После того как мы пропустили и оказались в меньшинстве, мы пошли вперед, проявили характер. Ребята заслужили всяческих похвал.
Что с Калачевым? У него до игры были проблемы. Но он вышел играть. У него повреждение пятки.
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Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция