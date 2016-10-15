«РФС еще хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную?» Пять событий 17 тура ФНЛ

«Советский» спорт» рассказывает о самых интересных событиях очередного тура второго по силе футбольного дивизиона России.

Недовольство Радимова врачами молодежной сборной России

Матч «Мордовия» - «Зенит-2» получился увлекательным в плане голов. Он завершился со счетом 2:2.

Игра запомнилась переходом «Зенита-2» на схему 3-4-4 во втором тайме. В результате дубль сделал форвард Алексей Гасилин. Он появился на поле сразу после перерыва.

«Гасилин вышел на замену, потому что ездил в молодежную сборную России. Сбор за национальную команду физически истощает футболистов», - объяснил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов свое решение оставить Гасилина в запасе.

Продолжая тему сборной, Радимов выразил недовольство ее врачами: «Кстати, о теме сборной. У нас Карпов съездил в сборную. Получил травму. А доктора сборной даже не смогли поставить ему диагноз. После этого РФС хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную? Это называется хамством со стороны доктора сборной. Неужели сложно свозить человека на МРТ? Я очень сильно расстроен».





Матч Мордовия - Зенит-2 - 2:2 (1:0) Голы Осипов 32 (1:0). Деобальд 61 (2:0). Гасилин 66 (2:1). Гасилин 82 (2:2). Состав Мордовия: Леонов, Чалов, Лебедев, Молодцов, Сабитов, Иванов, Осипов, Деобальд (Дегтярёв, 72), Астафьев (Лукьянов, 81), Амбарцумян (Кренделев, 68), Саркисов Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин (Зиньковский, 75), Саламатов (Евсеев, 46), Исаев (Гасилин, 46), Бавин, Зырянов, Проничев (Камышев, 65), Долгов, Ящук Предупреждения: нет - Саламатов, 43; Зуев, 73; Йованович, 90 Судья: Николай Волошин (Россия) Место и дата 15 октября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция

Желание Калитвинцева посмотреть на глаза своих игроков

Воронежский «Факел» на своем поле переиграл московское «Динамо» - 2:1. Поражение стала всего лишь вторым в сезоне для бело-голубых.

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев нашел сразу две причины, почему с его командой случилась неудача: «Я обязательно попрошу нашего оператора отдельно вырезать крупные планы, чтобы посмотреть на глаза наших футболистов и игроков «Факела». Мне показалось, что у хозяев они блестели больше. Обидно проигрывать при таком преимуществе, но почему мы проиграли, я понимаю. Причина – ошибки в обороне».

Вина интервью… в поражении «СКА-Хабаровска»

Дальневосточное дерби «СКА-Хабаровск» - «Луч-Энергия» большим количеством голов зрителей не порадовало. Единственный мяч забил форвард «Луча-Энергии» Руслан Гордиенко на 86-й минуте.

Несмотря на поражение, главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян игрой остался доволен: «Мы достаточно мощно начали и очень качественно сыграли первый тайм. Стопроцентные голевые моменты мы создавали каждые семь минут».

Несмотря на удовлетворенность действиями своей команды, Григорян планирует сделать выводы: «Видимо что-такое есть, что сегодня «Луч» одержал победу. Может быть, мы слишком много интервью раздавали перед игрой... Думаю надо немного притормозить в этом плане».

Очередные голы форварда «Тосно» Маркова

Героем матча «Тосно» - «Нефтехимик» стал форвард хозяев Евгений Марков. На его счету два забитых мяча. А всего этой осенью в первенстве ФНЛ он забил уже восемь голов. Больше в это время года в турнире не забил никто.

Самое удивительное в этой истории, что до сентября 22-летний Марков в нынешнем сезоне не забивал вообще! Несмотря на то, что на поле появлялся. Голами он разразился сразу после того, как стало известно о трансфере в «Тосно» известного украинского нападающего Артема Милевского. Как после этого не поверить, что конкуренция способна делать спортсменов сильнее?

«Тосно» победил «Нефтехимик» со счетом 4:2.

Победный мяч полузащитника «Енисея» Ломакина

Появляется приятная традиция – отмечать молодых игроков «Енисея».

В прошлом туре «Советский спорт» выделил 20-летнего опорного полузащитника Олега Ланина. Его надежные действия в центре поля помогли красноярцам обыграть «Факел» - 2:0.

В этот раз уверенно действовал уже 21-летний центральный полузащитник Александр Ломакин. «Енисей» обыграл «Сокол» - 3:0, а он открыл счет уже на третьей минуте. Отличиться ему позволил красивый дальний удар. В нынешнем сезоне это уже его третий гол. Плюс имеет он в своем активе голевую передачу.





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