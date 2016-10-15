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«РФС еще хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную?» Пять событий 17 тура ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Владислав Радимов
Владислав РадимовИсточник: ФК «Зенит»

«Советский» спорт» рассказывает о самых интересных событиях очередного тура второго по силе футбольного дивизиона России.

Недовольство Радимова врачами молодежной сборной России

Матч «Мордовия» - «Зенит-2» получился увлекательным в плане голов. Он завершился со счетом 2:2.

Игра запомнилась переходом «Зенита-2» на схему 3-4-4 во втором тайме. В результате дубль сделал форвард Алексей Гасилин. Он появился на поле сразу после перерыва.

«Гасилин вышел на замену, потому что ездил в молодежную сборную России. Сбор за национальную команду физически истощает футболистов», - объяснил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов свое решение оставить Гасилина в запасе.

Продолжая тему сборной, Радимов выразил недовольство ее врачами: «Кстати, о теме сборной. У нас Карпов съездил в сборную. Получил травму. А доктора сборной даже не смогли поставить ему диагноз. После этого РФС хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную? Это называется хамством со стороны доктора сборной. Неужели сложно свозить человека на МРТ? Я очень сильно расстроен».


Матч

Мордовия - Зенит-2 - 2:2 (1:0)

Голы

Осипов 32 (1:0). Деобальд 61 (2:0). Гасилин 66 (2:1). Гасилин 82 (2:2).

Состав

Мордовия: Леонов, Чалов, Лебедев, Молодцов, Сабитов, Иванов, Осипов, Деобальд (Дегтярёв, 72), Астафьев (Лукьянов, 81), Амбарцумян (Кренделев, 68), Саркисов

Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин (Зиньковский, 75), Саламатов (Евсеев, 46), Исаев (Гасилин, 46), Бавин, Зырянов, Проничев (Камышев, 65), Долгов, Ящук

Предупреждения:

нет - Саламатов, 43; Зуев, 73; Йованович, 90

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

15 октября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция

Желание Калитвинцева посмотреть на глаза своих игроков

Воронежский «Факел» на своем поле переиграл московское «Динамо» - 2:1. Поражение стала всего лишь вторым в сезоне для бело-голубых.

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев нашел сразу две причины, почему с его командой случилась неудача: «Я обязательно попрошу нашего оператора отдельно вырезать крупные планы, чтобы посмотреть на глаза наших футболистов и игроков «Факела». Мне показалось, что у хозяев они блестели больше. Обидно проигрывать при таком преимуществе, но почему мы проиграли, я понимаю. Причина – ошибки в обороне».

Матч

Факел - Динамо - 2:1 (1:1)

Голы

Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).

Состав

Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов

Предупреждения:

нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция

Вина интервью… в поражении «СКА-Хабаровска»

Дальневосточное дерби «СКА-Хабаровск» - «Луч-Энергия» большим количеством голов зрителей не порадовало. Единственный мяч забил форвард «Луча-Энергии» Руслан Гордиенко на 86-й минуте.

Несмотря на поражение, главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян игрой остался доволен: «Мы достаточно мощно начали и очень качественно сыграли первый тайм. Стопроцентные голевые моменты мы создавали каждые семь минут».

Несмотря на удовлетворенность действиями своей команды, Григорян планирует сделать выводы: «Видимо что-такое есть, что сегодня «Луч» одержал победу. Может быть, мы слишком много интервью раздавали перед игрой... Думаю надо немного притормозить в этом плане».

Матч

СКА-Хабаровск - Луч-Энергия - 0:1 (0:0)

Голы

Гордиенко 86 (0:1).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Микуцкис, Кацаев, Карасёв (Калинский, 77), Черевко, Дедечко, Булия (Кобялко, 61), Лескано (Корян, 61), Казанков (Никифоров, 46)

Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Кашкавал (Пономаренко, 46), Килин (Минич, 88), Носов (Гордиенко, 73), Ребко (Машнев, 58), Михалёв

Предупреждения:

Черевко, 32; Кацаев, 90 - Кашкавал, 40; Попов, 90

Судья:

Денис Шпилев (Россия)

Место и дата

15 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Очередные голы форварда «Тосно» Маркова

Героем матча «Тосно» - «Нефтехимик» стал форвард хозяев Евгений Марков. На его счету два забитых мяча. А всего этой осенью в первенстве ФНЛ он забил уже восемь голов. Больше в это время года в турнире не забил никто.

Самое удивительное в этой истории, что до сентября 22-летний Марков в нынешнем сезоне не забивал вообще! Несмотря на то, что на поле появлялся. Голами он разразился сразу после того, как стало известно о трансфере в «Тосно» известного украинского нападающего Артема Милевского. Как после этого не поверить, что конкуренция способна делать спортсменов сильнее?

«Тосно» победил «Нефтехимик» со счетом 4:2.

Матч

Тосно - Нефтехимик - 4:2 (1:0)

Голы

Марков 35 (1:0). Марков 52 (2:0). Кива 75 (2:1). Галиулин 82 (3:1). Кутьин 85 (4:1). Чадов 87 (4:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Гарбуз, Аравин, Богаев (Палиенко, 70), Мухаметшин, Галиулин (Причиненко, 89), Чиркин, Марков (Милевский, 78), Заболотный (Кутьин, 68)

Нефтехимик: Самохвалов, Погорельцев, Пытлев (Соболев, 65), Сурков, Кобахидзе, Тараканов, Духнов, Кива (Решетников, 78), Корнилов, Галиакберов (Кортава, 54), Муллин (Чадов, 67)

Предупреждения:

Гарбуз, 42 - Кобахидзе, 38; Корнилов, 56; Соболев, 88

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

15 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Победный мяч полузащитника «Енисея» Ломакина

Появляется приятная традиция – отмечать молодых игроков «Енисея».

В прошлом туре «Советский спорт» выделил 20-летнего опорного полузащитника Олега Ланина. Его надежные действия в центре поля помогли красноярцам обыграть «Факел» - 2:0.

В этот раз уверенно действовал уже 21-летний центральный полузащитник Александр Ломакин. «Енисей» обыграл «Сокол» - 3:0, а он открыл счет уже на третьей минуте. Отличиться ему позволил красивый дальний удар. В нынешнем сезоне это уже его третий гол. Плюс имеет он в своем активе голевую передачу.


Матч

Сокол - Енисей - 0:3 (0:3)

Голы

Ломакин 3 (0:1). Малоян 29 (0:2). Чичерин 45 (0:3).

Состав

Сокол: Фёдоров, Пасько, Климов, Васянович, Ходырев (Семёнов, 59), Мануковский, Платика, Перченок (Дергачёв, 72), Хрущёв, Паштов (Домшинский, 59), Дудолев (Шпитальный, 73)

Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Васильев, Чернов, Ланин, Алиев (Тихонов М., 81), Иванов (Колев, 79), Ломакин, Камеш (Нивалдо, 64), Малоян (Козлов, 67)

Предупреждения:

Хрущёв, 26; Платика, 31 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Другие результаты 17-го тура здесь

м команда и в н п м о
1
 Динамо 17 12 3 2 29 – 12 39
2
 Тосно 17 10 5 2 30 – 15 35
3
 Факел 17 8 5 4 22 – 15 29
4
 Енисей 17 8 3 6 21 – 15 27
5 Шинник 17 7 6 4 19 – 13 27
6 Зенит-2 17 6 8 3 22 – 18 26
7 СКА-Хабаровск 17 6 7 4 20 – 18 25
8 Спартак-2 17 6 6 5 22 – 19 24
9 Тамбов 17 6 6 5 15 – 15 24
10 Волгарь 17 6 3 8 19 – 25 21
11 Тюмень 17 5 6 6 17 – 19 21
12 Химки 17 4 8 5 15 – 21 20
13 Луч-Энергия 17 5 4 8 13 – 19 19
14 Сибирь 17 3 9 5 15 – 18 18
15 Спартак-Нальчик 17 3 9 5 11 – 14 18
16
 Кубань 17 3 8 6 14 – 18 17
17
 Мордовия 17 4 4 9 16 – 21 16
18
 Сокол 17 2 10 5 17 – 22 16
19
 Нефтехимик 17 3 5 9 15 – 27 14
20
 Балтика 17 2 7 8 11 – 19 13
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