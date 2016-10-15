«РФС еще хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную?» Пять событий 17 тура ФНЛ
«Советский» спорт» рассказывает о самых интересных событиях очередного тура второго по силе футбольного дивизиона России.
Недовольство Радимова врачами молодежной сборной России
Матч «Мордовия» - «Зенит-2» получился увлекательным в плане голов. Он завершился со счетом 2:2.
Игра запомнилась переходом «Зенита-2» на схему 3-4-4 во втором тайме. В результате дубль сделал форвард Алексей Гасилин. Он появился на поле сразу после перерыва.
«Гасилин вышел на замену, потому что ездил в молодежную сборную России. Сбор за национальную команду физически истощает футболистов», - объяснил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов свое решение оставить Гасилина в запасе.
Продолжая тему сборной, Радимов выразил недовольство ее врачами: «Кстати, о теме сборной. У нас Карпов съездил в сборную. Получил травму. А доктора сборной даже не смогли поставить ему диагноз. После этого РФС хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную? Это называется хамством со стороны доктора сборной. Неужели сложно свозить человека на МРТ? Я очень сильно расстроен».
Матч
Мордовия - Зенит-2 - 2:2 (1:0)
Голы
Осипов 32 (1:0). Деобальд 61 (2:0). Гасилин 66 (2:1). Гасилин 82 (2:2).
Состав
Мордовия: Леонов, Чалов, Лебедев, Молодцов, Сабитов, Иванов, Осипов, Деобальд (Дегтярёв, 72), Астафьев (Лукьянов, 81), Амбарцумян (Кренделев, 68), Саркисов
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин (Зиньковский, 75), Саламатов (Евсеев, 46), Исаев (Гасилин, 46), Бавин, Зырянов, Проничев (Камышев, 65), Долгов, Ящук
Предупреждения:
нет - Саламатов, 43; Зуев, 73; Йованович, 90
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
15 октября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция
Желание Калитвинцева посмотреть на глаза своих игроков
Воронежский «Факел» на своем поле переиграл московское «Динамо» - 2:1. Поражение стала всего лишь вторым в сезоне для бело-голубых.
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев нашел сразу две причины, почему с его командой случилась неудача: «Я обязательно попрошу нашего оператора отдельно вырезать крупные планы, чтобы посмотреть на глаза наших футболистов и игроков «Факела». Мне показалось, что у хозяев они блестели больше. Обидно проигрывать при таком преимуществе, но почему мы проиграли, я понимаю. Причина – ошибки в обороне».
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция
Вина интервью… в поражении «СКА-Хабаровска»
Дальневосточное дерби «СКА-Хабаровск» - «Луч-Энергия» большим количеством голов зрителей не порадовало. Единственный мяч забил форвард «Луча-Энергии» Руслан Гордиенко на 86-й минуте.
Несмотря на поражение, главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян игрой остался доволен: «Мы достаточно мощно начали и очень качественно сыграли первый тайм. Стопроцентные голевые моменты мы создавали каждые семь минут».
Несмотря на удовлетворенность действиями своей команды, Григорян планирует сделать выводы: «Видимо что-такое есть, что сегодня «Луч» одержал победу. Может быть, мы слишком много интервью раздавали перед игрой... Думаю надо немного притормозить в этом плане».
Матч
СКА-Хабаровск - Луч-Энергия - 0:1 (0:0)
Голы
Гордиенко 86 (0:1).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Микуцкис, Кацаев, Карасёв (Калинский, 77), Черевко, Дедечко, Булия (Кобялко, 61), Лескано (Корян, 61), Казанков (Никифоров, 46)
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Кашкавал (Пономаренко, 46), Килин (Минич, 88), Носов (Гордиенко, 73), Ребко (Машнев, 58), Михалёв
Предупреждения:
Черевко, 32; Кацаев, 90 - Кашкавал, 40; Попов, 90
Судья:
Денис Шпилев (Россия)
Место и дата
15 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Очередные голы форварда «Тосно» Маркова
Героем матча «Тосно» - «Нефтехимик» стал форвард хозяев Евгений Марков. На его счету два забитых мяча. А всего этой осенью в первенстве ФНЛ он забил уже восемь голов. Больше в это время года в турнире не забил никто.
Самое удивительное в этой истории, что до сентября 22-летний Марков в нынешнем сезоне не забивал вообще! Несмотря на то, что на поле появлялся. Голами он разразился сразу после того, как стало известно о трансфере в «Тосно» известного украинского нападающего Артема Милевского. Как после этого не поверить, что конкуренция способна делать спортсменов сильнее?
«Тосно» победил «Нефтехимик» со счетом 4:2.
Матч
Тосно - Нефтехимик - 4:2 (1:0)
Голы
Марков 35 (1:0). Марков 52 (2:0). Кива 75 (2:1). Галиулин 82 (3:1). Кутьин 85 (4:1). Чадов 87 (4:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Гарбуз, Аравин, Богаев (Палиенко, 70), Мухаметшин, Галиулин (Причиненко, 89), Чиркин, Марков (Милевский, 78), Заболотный (Кутьин, 68)
Нефтехимик: Самохвалов, Погорельцев, Пытлев (Соболев, 65), Сурков, Кобахидзе, Тараканов, Духнов, Кива (Решетников, 78), Корнилов, Галиакберов (Кортава, 54), Муллин (Чадов, 67)
Предупреждения:
Гарбуз, 42 - Кобахидзе, 38; Корнилов, 56; Соболев, 88
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
15 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Победный мяч полузащитника «Енисея» Ломакина
Появляется приятная традиция – отмечать молодых игроков «Енисея».
В прошлом туре «Советский спорт» выделил 20-летнего опорного полузащитника Олега Ланина. Его надежные действия в центре поля помогли красноярцам обыграть «Факел» - 2:0.
В этот раз уверенно действовал уже 21-летний центральный полузащитник Александр Ломакин. «Енисей» обыграл «Сокол» - 3:0, а он открыл счет уже на третьей минуте. Отличиться ему позволил красивый дальний удар. В нынешнем сезоне это уже его третий гол. Плюс имеет он в своем активе голевую передачу.
Матч
Голы
Ломакин 3 (0:1). Малоян 29 (0:2). Чичерин 45 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров, Пасько, Климов, Васянович, Ходырев (Семёнов, 59), Мануковский, Платика, Перченок (Дергачёв, 72), Хрущёв, Паштов (Домшинский, 59), Дудолев (Шпитальный, 73)
Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Васильев, Чернов, Ланин, Алиев (Тихонов М., 81), Иванов (Колев, 79), Ломакин, Камеш (Нивалдо, 64), Малоян (Козлов, 67)
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Другие результаты 17-го тура здесь
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Динамо
|17
|12
|3
|2
|29 – 12
|39
|
2
|Тосно
|17
|10
|5
|2
|30 – 15
|35
|
3
|Факел
|17
|8
|5
|4
|22 – 15
|29
|
4
|Енисей
|17
|8
|3
|6
|21 – 15
|27
|5
|Шинник
|17
|7
|6
|4
|19 – 13
|27
|6
|Зенит-2
|17
|6
|8
|3
|22 – 18
|26
|7
|СКА-Хабаровск
|17
|6
|7
|4
|20 – 18
|25
|8
|Спартак-2
|17
|6
|6
|5
|22 – 19
|24
|9
|Тамбов
|17
|6
|6
|5
|15 – 15
|24
|10
|Волгарь
|17
|6
|3
|8
|19 – 25
|21
|11
|Тюмень
|17
|5
|6
|6
|17 – 19
|21
|12
|Химки
|17
|4
|8
|5
|15 – 21
|20
|13
|Луч-Энергия
|17
|5
|4
|8
|13 – 19
|19
|14
|Сибирь
|17
|3
|9
|5
|15 – 18
|18
|15
|Спартак-Нальчик
|17
|3
|9
|5
|11 – 14
|18
|
16
|Кубань
|17
|3
|8
|6
|14 – 18
|17
|
17
|Мордовия
|17
|4
|4
|9
|16 – 21
|16
|
18
|Сокол
|17
|2
|10
|5
|17 – 22
|16
|
19
|Нефтехимик
|17
|3
|5
|9
|15 – 27
|14
|
20
|Балтика
|17
|2
|7
|8
|11 – 19
|13