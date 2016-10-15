Вячеслав Основин: Икона в раздевалке оберегает меня

С недавних времен раздевалка ЦСКА после матчей ожила – игроки охотно общаются с журналистами. Так случилось и после трудной победы над рижским «Динамо» (3:2).

После разгрома Минска (7:2) моим собеседником оказался вернувшийся из клуба НХЛ «Даллас Старз» Валерий Ничушкин, выходивший в тройке со своим земляком по Челябинску Вячеславом Основиным.

Основин нередко оказывался вне заявки на матч. Однако в четверг новичок армейцев открыл личный голевой счет, а в субботу к минскому голу присовокупил шайбу в ворота рижан и результативную передачу.

Я решил узнать у героя двух побед над динамовцами причину его взлета.

- С Ригой было сложнее, чем с Минском?

- Игра была равная. В концовке нам немножко повезло. Мы не должны были давать сопернику фору, доводить дело до третьего периода, все решать раньше.

- Какой-то непонятный гол вы забили...

- Все просто: мои крайние нападающие (Ничушкин и Ян Муршак. – Прим.ред.) хорошо поборолись в углу площадки, отдали шайбу наверх под синюю линию, защитник (Григорий Панин. – Прим.ред.) бросил, а я подставил…

- Что подставили?

- Клюшку. Голы не пахнут. Мне без разницы, как шайба залетела в ворота, главное – чтобы попала.

- После Минска тренеры подняли ваше звено – из третьего во второе. Это говорит о доверии?

- Не думаю. Просто сегодня у нас отдыхали некоторые ребята (Александр Попов, Кирилл Петров, Грег Скотт. – Прим.ред.). Поэтому нас подняли.

- Вы не всегда попадаете в основной состав. Теперь тренеры вам доверяют?

- Не хочу отвечать на этот вопрос, - Основин вдруг громко засмеялся. – Просто надо выходить и выполнять то, что хотят тренеры.

- В раздевалке за вашей спиной притаилась небольшая икона. Рассчитываете на божью помощь?

- И на себя. А икона оберегает. От всего.

- Давно с ней не расстаетесь?

- С прошлого года. Еще с Челябинска.

- За родным «Трактором» следите? Буксуют трактористы…

- А как же! Слежу. Сегодня тоже выиграли 3:2. Молодцы.

- Москва не пугает размахом? Уютно ли вам в столице? Где живете?

- Да нет, все нормально. А где живу – не скажу. Это никак не сказывается на моей игре.