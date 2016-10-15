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Вячеслав Основин: Икона в раздевалке оберегает меня

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вячеслав Основин
Вячеслав ОсновинИсточник: РИА «Новости»

С недавних времен раздевалка ЦСКА после матчей ожила – игроки охотно общаются с журналистами. Так случилось и после трудной победы над рижским «Динамо» (3:2).

После разгрома Минска (7:2) моим собеседником оказался вернувшийся из клуба НХЛ «Даллас Старз» Валерий Ничушкин, выходивший в тройке со своим земляком по Челябинску Вячеславом Основиным.

Основин нередко оказывался вне заявки на матч. Однако в четверг новичок армейцев открыл личный голевой счет, а в субботу к минскому голу присовокупил шайбу в ворота рижан и результативную передачу.

Я решил узнать у героя двух побед над динамовцами причину его взлета.

- С Ригой было сложнее, чем с Минском?
- Игра была равная. В концовке нам немножко повезло. Мы не должны были давать сопернику фору, доводить дело до третьего периода, все решать раньше.

- Какой-то непонятный гол вы забили...
- Все просто: мои крайние нападающие (Ничушкин и Ян Муршак. – Прим.ред.) хорошо поборолись в углу площадки, отдали шайбу наверх под синюю линию, защитник (Григорий Панин. – Прим.ред.) бросил, а я подставил…

- Что подставили?
- Клюшку. Голы не пахнут. Мне без разницы, как шайба залетела в ворота, главное – чтобы попала.

- После Минска тренеры подняли ваше звено – из третьего во второе. Это говорит о доверии?
- Не думаю. Просто сегодня у нас отдыхали некоторые ребята (Александр Попов, Кирилл Петров, Грег Скотт. – Прим.ред.). Поэтому нас подняли.

- Вы не всегда попадаете в основной состав. Теперь тренеры вам доверяют?
- Не хочу отвечать на этот вопрос, - Основин вдруг громко засмеялся. – Просто надо выходить и выполнять то, что хотят тренеры.

- В раздевалке за вашей спиной притаилась небольшая икона. Рассчитываете на божью помощь?
- И на себя. А икона оберегает. От всего.

- Давно с ней не расстаетесь?
- С прошлого года. Еще с Челябинска.

- За родным «Трактором» следите? Буксуют трактористы…
- А как же! Слежу. Сегодня тоже выиграли 3:2. Молодцы.

- Москва не пугает размахом? Уютно ли вам в столице? Где живете?
- Да нет, все нормально. А где живу – не скажу. Это никак не сказывается на моей игре.

Матч

ЦСКА - Динамо Р - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Энлунд 10:38 (1:0). Дарзиньш (Маллен), 17:51 (1:1 - мен.). Основин (Панин, Науменков), 35:36 (2:1). Редлихc М. (Редлихс), 36:06 (2:2). Муршак (Киселевич, Основин), 56:57 (3:2).

Место и дата

15 октября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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