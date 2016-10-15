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Венгер по-кубански

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Калешин
Евгений КалешинИсточник: ФК «Кубань»

«Кубань» спаслась в матче с «Балтикой» в первом матче с новым главным тренером.

***

Ситуация в «Кубани» накалилась: фанаты написали петицию президенту с просьбой сохранить клуб, увязший в долгах. Мол, «Томи» же помогало. Чем мы хуже?

Руководство сменило тренера, выписанного из Китая за миллион евро. За разрыв отношений Петреску получил 200 тысяч евро. Правда, не сразу – клуб выплатит их за 10 месяцев; пока таких сумм здесь не водится.

Игроки получили зарплату за три месяца и поняли, кто виноват в результатах клуба. Оказалось, бывший тренер. Он якобы портил атмосферу в коллективе, преследуя личные интересы.

По слухам, Дан настаивал на командном иске о взыскании с «Кубани» задолженностей.

Сейчас Петреску в Румынии, а на его месте Евгений Калешин. Еще год назад он рулил «Краснодар-2»; потом была «Кубань-2»; и сейчас – главная команда.

– Да он как Арсен Венгер! – завелись болельщики, когда Калешин вышел из раздевалки. Внешне Евгений был похож на француза: стильный кардиган блондина скрыт под клубным пуховиком.

Похожи и их эмоции. Весь матч Евгений импульсивен, прыгая по технической зоне. Кажется, эмоциям позавидовал бы и Петреску.

***

На игру в Краснодар «Балтика» добиралась полутора суток. Из-за задержки рейса в Калининграде на Кубань команда прилетела за несколько часов до игры, попросив сместить время ее начала на 18 часов.

Кубанцы ответили согласием. Заселившись в отель, парни сразу отправились на матч, не успев даже пообедать.

Голодной выглядела «Кубань». Самая богатая команда в чемпионате – на грани вылета из ФНЛ. Хотя перед сезоном здесь мечтали о Премьер-лиге.

Активнее игроков были болельщики кубанцев, затянувшие «руководство – «балаболы» (было другое слово). Потом их речь пошла об Эроле (тот якобы избил капитана «Кубани» Армаша).

Не скучно было и на поле. «Кубань» ушла от забросов, сделав ставку на короткий пасс. Дирижер – молодой Денис Якуба. При Петреску он наблюдал за играми с трибуны, у Калешина – с центра поля, где строил атаки. «Кубань» расцвела.

– Что ж вы раньше так не играли? – сразу понеслось с сектора фанатов.

Закрыв «Балтику» на их половине поля, краснодарцы не знали одного: как послать мяч в сетку. Кажется, Калешин освежил все, кроме фазы завершения атак. Она оставалась стабильной: никак.

«Кубань» выжигала все участки поля, а в атаках участвовали все игроки, включая голкипера Евгения Флорова. Но забила «Балтика». Отметился Павел Соломатин.

Калешин уткнулся головой себе под ноги. Такого в его практики не было. Трибуны засвистели; со второго яруса полетела шелуха от семечек. На стадионе «Кубань» они еще не запрещена…

***

От поражения краснодарцев спас Марков, забив с отскока. «Кубань» уцелела в первой игре Калешина.

Но главным героем вечера был не он. А болельщик, выскочивший на газон за десять минут до конца игры. Вырвавшись из рук стюардов, он сделал круг по полю и сдался в руки охранникам.

А с трибун понеслось: молодец. В Краснодаре свои герои…

В игре с «Балтикой» «Кубань» засияла. Впервые в сезоне, спустя четыре месяца после старта чемпионата. Клуб избавился от балласта, мешавшего в ранних играх.

Здесь не было игроков, безразличных к исходу игры и тому парню, что сидит на скамейке и верит в тебя. Здесь не было бестолковых забросов, которые надоели даже твоему сопернику. Здесь не было того, чем оказалась пропитана команда в первых турах ФНЛ – всеобщего безразличия ко всему.

Сейчас «Кубань» вновь превратилась в клуб, способный дать результат. А Евгений Калешин, если подтвердит реноме в следующих играх, может вырасти в перспективного тренера. Удастся ли? Скоро увидим.

Матч

Кубань - Балтика - 1:1 (0:0)

Голы

Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1).

Состав

Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин

Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69)

Предупреждения:

Алейник, 26 - нет

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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