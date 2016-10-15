Закон сохранения вещества. Почему «Ростов» не должен жаловаться на судейство

«Советский спорт» объясняет, почему футболисты и тренеры «Ростова» не должны предъявлять претензии к работе судьи в матче со «Спартаком».

Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»

Как убивали…

Ох, не завидую я сейчас Владиславу Безбородову. И меньше всего хотел бы сейчас оказаться на его месте. Представляю, что сейчас начнется на просторах интернета: войны в комментариях и социальных сетях, в которых, разумеется, примут участие неравнодушные к красно-белым цветам болельщики «Зенита» и ЦСКА. Разбор действий рефери – по минутам, со скриншотами – должен быть написан непременно. Не удивлюсь, если «Ростов» и «Спартак» по примеру событий минувшего тура подготовят видео – одни расскажут о том, как их «убивали», вторые – о том, как все было честно или, может быть, как убивали их. В общем, продолжение часть марлезонского балета.

Хотя, например, на месте недоброжелателей «Спартака» я бы вместо того, чтобы склонять судью Безбородова, поглумился над тем, как команда не могла забить оставшемуся вдевятером сопернику и, больше того, едва не пропустила (отдельное спасибо Реброву). Но это ж неинтересно, это же про футбол, а не про теории заговоров и контрзаговоров.

Руководство «Спартака» поступило абсолютно правильно – после, скажем так, крайне неоднозначного судейства в матче с «Зенитом» (а ведь была еще игра с «Уфой», где арбитр Роман Галимов из большого футбольного города Улан-Удэ тоже, скажем так, отработал весьма спорно) раздув скандал. Ход логичный и практически беспроигрышный, который должен был обеспечить команде в игре с «Ростовом» ровное и, может быть, даже лояльное судейство. Что

Полагаю, так на месте спартаковских боссов поступил бы каждый футбольный руководитель. Так, например, периодически делает уважаемый президент ЦСКА Евгений Гинер. Помогает. Или вот в конце лета тогда еще главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после игры с «Локомотивом» возмущался, что его команду «душат» люди со свистками и флажками. Судя по комментариям, вернее, их отсутствию, «душить» перестали. Более того, многие, кто смотрел матч ЦСКА – «Краснодар», отметили, что рефери Виталий Мешков был довольно лоялен к «быкам». Так что в этом смысле «Спартак» ничем из общего ряда не выделяется. «Ростову» в данном случае просто не повезло, что следующий после скандала матч красно-белые играли именно с ним.

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Привет от Лапочкина

И потом, хочется заметить вот еще что. В физике существует закон сохранения вещества – оно никуда не исчезает, оно просто меняет свою сущность. В жизни же, и в футболе в частности, существует такая закономерность – существует определенное метафизическое равновесие. Если тебе где-то прибыло, то потом обязательно убудет, причем столько же. Такая вот вариация на тему закона сохранения вещества.

Ну, например, все помнят ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» в 2009 году и судейство норвежца Тома Хеннинга Эвребе. Который, как считается, не назначил в ворота каталонцев штук пять верных пенальти (или пять это у Вацлава Крондла в Софии было?) и вообще закопал славный лондонский коллектив, ведомый Гусом Хиддинком. А можно копнуть чуть глубже и вспомнить, как возглавляемую Хиддинком Корею судили на ЧМ-2002 в матчах с Италией и Испанией. Там – прибыло, в «Челси» в том полуфинале – убыло. Вселенское равновесие сохранено.

Так вот, давайте вспомним начало апреля и матч «Ростов» - «Спартак» в Ростове-на-Дону. Два крайне спорных гола, забитых хозяевами. Разгоревшийся скандал. Высказывание Виталия Мутко о проверках на детекторах лжи и его слова: «Думаю, эти судьи больше работать не будут». Больше всего пострадал боковой арбитр Рашид Абусуев, а вот главный – Сергей Лапочкин – как работал, так и работает. Может, субботний матч на «Открытие Арене» просто уравновесил баланс сил во Вселенной? Тогда ведь, как и сейчас, решения были пограничные, как говорится, на усмотрение. В общем, закон сохранения вещества в действии.

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