Двусмысленный «Спартак», двусмысленный приговор… Колонка Юрия Цыбанева
В
субботу на «Открытии Арене» давали футбол с двойным дном.
«Спартак» взял у «Ростова»,
возможно, ключевой матч в смысле турнирных шансов. Но если б можно было
измерить после игры динамику массовых симпатий, то «Ростов» наверняка обзавелся
новыми болельщиками, а «Спартак» остался при своих.
Любая другая команда в мире футбола, недосчитавшись по ходу дела двух боевых единиц да оставшись к тому же без целой вязанки наиболее искушенных и ключевых игроков, сникла бы и обреченно глянула в сторону командующего: «Все пропало, шеф…». А «Ростов» комбинацией Ерохина – Полоза – Нобоа установил, верно, мировой рекорд футбольной красоты, вескости и чего еще душа пожелает в жанре игры 9 против 11. В то время как численно преобладающий «Спартак» нервно подрагивал вокруг да около.
Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»
О РЕШЕНИИ БЕЗБОРОДОВА…
Коллеги с телеканала «Матч – Наш
футбол» разобрали по горячему следу все нюансы удаления Кудряшова. Почти все.
Вспомнили, как нынешний глава судейского корпуса Алексей Николаев не дал за
подобное прегрешеение красную Кураньи, а Мехмет Чакыр в финале Лиги чемпионов,
напротив, предъявил оную Нани.
Но в дополнение мне вспомнилась
история – или легенда – из седых наших футбольных времен. Кто-то из старинных
арбитров настаивал на ее подлинности, другие опровергали. Вот суть: если
кому-то из служителей Фемиды случалось напортачить, нанеся ущерб определенной
команде, то он обращался к коллегам с нижайшей просьбой: «Вася, Петя, вам их
судить скоро, уж исправьтесь за меня по возможности».
Не настаиваю, всего лишь
предполагаю: а может, с приходом нового судейского начальника негласно
восстановлена та традиция – дабы хоть так восстанавливать и баланс интересов? А
то ведь у красно-белых претензии к судейству, что называется, накипели. И в
паре последних матчей, и, до конъюнктурной кучи, при предыдущем весеннем
свидании с «Ростовом».
С другой стороны, игроков с привычками Вернблума в ростовском составе как минимум трое.
«Спартаку» подсуживали? Разбор спорных моментов матча с «Ростовом»
СМЕШАННЫХ ЧУВСТВАХ «СПАРТАКА»…
Ревнители романтических красно-белых
традиций на меня наверняка вскинутся, но мне понравился «Спартак» первого
тайма. Да вот такой – собранный, внушивший себе, что идет по минному полю,
стреноживший атакующий порыв, полагаясь на голову Зе Луиша как на единственное
проверенное средство атаки. Понравился тем, что, оказалось, может-таки при
большом желании владеть собой. Тем, что ни одного фирменного бердыевского
заброса за спины защитникам не пропустил (хотя Кутепов вновь не обошелся без
чреватого угрозой просчета, к коему во второй половине присовокупил два еще
более чреватых…).
Только у такого «Спартака» - с
отлаженным базисом – возможна высокая турнирная перспектива. Надстройка-то в
виде атакующей остроты нарастет, так или иначе.
Да только вот в удалении Кудряшова
красно-белым послышался сигнал: «Он ушел, чтобы дать нам волю!». И команда
быстро превратилась в компанию простодушных свободных художников. Точнее –
рисовальщиков, Митьков этаких.
И Каррере придется, если хватит ему
упорства и последовательнос
«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»
…И О ЗАЯВКЕ ЗОБНИНА
Хочется вынести из всего этого
наворота хоть что-то однозначное. И я выделяю Романа Зобнина. Наверное, не
случайно тренеры – и Каррера, и Черчесов – находят этому игроку разнообразное
применение. Быть может, Зобнин не с одинаковым успехом выполняет задания по
всему спектру. Но в нем заметны два ценных качества. Умеет добавить,
активизироваться
Но смелый! Пробует себя на максимуме, сколько жил хватит. И, пожалуй, он единственный в поколении, пришедшем в сборную, подает заявку на полевое лидерство.
Закон сохранения вещества. Почему «Ростов» не должен жаловаться на судейство
Глушаков 53 (1:0). Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46) Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90 Владислав Безбородов (Россия) 15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Глушаков 53 (1:0).
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Владислав Безбородов (Россия)
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция