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Двусмысленный «Спартак», двусмысленный приговор… Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Двусмысленный «Спартак», двусмысленный приговор… Колонка Юрия Цыбанева
Источник: Sovsport.ru

В субботу на «Открытии Арене» давали футбол с двойным дном.

«Спартак» взял у «Ростова», возможно, ключевой матч в смысле турнирных шансов. Но если б можно было измерить после игры динамику массовых симпатий, то «Ростов» наверняка обзавелся новыми болельщиками, а «Спартак» остался при своих.

Любая другая команда в мире футбола, недосчитавшись по ходу дела двух боевых единиц да оставшись к тому же без целой вязанки наиболее искушенных и ключевых игроков, сникла бы и обреченно глянула в сторону командующего: «Все пропало, шеф…». А «Ростов» комбинацией Ерохина – Полоза – Нобоа установил, верно, мировой рекорд футбольной красоты, вескости и чего еще душа пожелает в жанре игры 9 против 11. В то время как численно преобладающий «Спартак» нервно подрагивал вокруг да около.

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О РЕШЕНИИ БЕЗБОРОДОВА…

Коллеги с телеканала «Матч – Наш футбол» разобрали по горячему следу все нюансы удаления Кудряшова. Почти все. Вспомнили, как нынешний глава судейского корпуса Алексей Николаев не дал за подобное прегрешеение красную Кураньи, а Мехмет Чакыр в финале Лиги чемпионов, напротив, предъявил оную Нани.

Но в дополнение мне вспомнилась история – или легенда – из седых наших футбольных времен. Кто-то из старинных арбитров настаивал на ее подлинности, другие опровергали. Вот суть: если кому-то из служителей Фемиды случалось напортачить, нанеся ущерб определенной команде, то он обращался к коллегам с нижайшей просьбой: «Вася, Петя, вам их судить скоро, уж исправьтесь за меня по возможности».

Не настаиваю, всего лишь предполагаю: а может, с приходом нового судейского начальника негласно восстановлена та традиция – дабы хоть так восстанавливать и баланс интересов? А то ведь у красно-белых претензии к судейству, что называется, накипели. И в паре последних матчей, и, до конъюнктурной кучи, при предыдущем весеннем свидании с «Ростовом».

С другой стороны, игроков с привычками Вернблума в ростовском составе как минимум трое.

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СМЕШАННЫХ ЧУВСТВАХ «СПАРТАКА»…

Ревнители романтических красно-белых традиций на меня наверняка вскинутся, но мне понравился «Спартак» первого тайма. Да вот такой – собранный, внушивший себе, что идет по минному полю, стреноживший атакующий порыв, полагаясь на голову Зе Луиша как на единственное проверенное средство атаки. Понравился тем, что, оказалось, может-таки при большом желании владеть собой. Тем, что ни одного фирменного бердыевского заброса за спины защитникам не пропустил (хотя Кутепов вновь не обошелся без чреватого угрозой просчета, к коему во второй половине присовокупил два еще более чреватых…).

Только у такого «Спартака» - с отлаженным базисом – возможна высокая турнирная перспектива. Надстройка-то в виде атакующей остроты нарастет, так или иначе.

Да только вот в удалении Кудряшова красно-белым послышался сигнал: «Он ушел, чтобы дать нам волю!». И команда быстро превратилась в компанию простодушных свободных художников. Точнее – рисовальщиков, Митьков этаких.

И Каррере придется, если хватит ему упорства и последовательности, вдалбливать в команду строгие ценности так, чтобы проникло в глубины подсознания. А то за «Спартак» его работы в субботу стало в концовке столь же неловко, как за аленичевский, защищавший год назад те же 1:0 с «Ростовом» хоть и силами семи штатных тыловиков, но запредельно панически.

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…И О ЗАЯВКЕ ЗОБНИНА

Хочется вынести из всего этого наворота хоть что-то однозначное. И я выделяю Романа Зобнина. Наверное, не случайно тренеры – и Каррера, и Черчесов – находят этому игроку разнообразное применение. Быть может, Зобнин не с одинаковым успехом выполняет задания по всему спектру. Но в нем заметны два ценных качества. Умеет добавить, активизироваться, что сделал во втором тайме с «Ростовом», - это раз. А главное – смелый! Не стесняется и не боится много брать на себя. Вспоминаю один из первых его выходов за «Динамо» - против «Наполи» в гостях. Вся команда буксовала так, что итальянцы словно и не ощущали противодействия. А Зобнин, абсолютный новичок, да в ответственной опорной зоне, пытался самостоятельно выбираться из неаполитанского плена. Ломал строй, ошибался, его чуть не главным виновником разгрома тогда назначили…

Но смелый! Пробует себя на максимуме, сколько жил хватит. И, пожалуй, он единственный в поколении, пришедшем в сборную, подает заявку на полевое лидерство.

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Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Справедливо ли удалили Кудряшова?

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