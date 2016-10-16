«Играли лучше «Спартака», но судья сделал свое дело»

После матча футболисты «Ростова» критиковали судей, а игроки «Спартака» доказывали, что все удаления были справедливы.

«Спартак как команда слабее»

Первыми высказались ростовчане. Полузащитник Александр Гацкан сразу начал с горячей темы судейства.

- Мы играли лучше «Спартака», но арбитр сделал своё дело. «Спартак» две недели говорил о судействе. И вот теперь наши футболисты получили две красные карточки не за что.

- То есть прямой красной не было?

- Не было. Кудряшову можно было максимум желтую карточку показывать. Он в мяч хотел сыграть, не видел игрока. Да и Навас первую желтую получил не за что. Ничего такого он не делал.

- То, что игроков «Ростова» удаляют в матчах со «Спартаком» и «Зенитом», уже закономерность?

- Наверное, есть какие-то подводные течения. Надо разбирать все ситуации, а не только когда «Зенит» и «Спартак» играют. Неправильные красные карточки были, но про «Ростов» сейчас никто не будет говорить.

В том же тоне высказался и Тимофей Калачев.

- Не хочется плакать, но нас уже какую игру судят не очень хорошо…

«Спартак» вот поплакал после «Зенита» — и им помогли.

- Сказалась ли пауза на сборные? У «Ростова» уезжало в национальные команды 12 человек, а у «Спартака» — шесть?

- Нет. Просто «Спартак» как команда слабее.

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«Удаление Кудряшова – стопроцентное»

Денис Глушаков, после «Зенита» говоривший, как ему стыдно за чемпионат с таким судейством, на этот раз предпочел сдержанный ответ.

- С одной стороны, хорошо, что выиграли, с друг ой — плохо, что предоставили сопернику столько моментов, могли пропустить.

- Калачев сказал, что «Спартак» был слабее.

- Пускай говорит.

- Судейство сломало игру?

- Почему сломало? Не хочу комменти ровать судейство. Если говорить о первом удалении, то за такие моменты показывают красную карточку. Когда Федя играл в «Тереке», его удаляли за подобные нарушения.

- Что за стычка произошла у вас с Ещенко?

- Никакой стычки не было. Просто подсказывал кое-какие моменты. Приходит 30 тысяч болельщиков, потому часто не слышно, что мы говорим друг другу.

Роман Зобнин заявил, что красная карточка Кудряшова «стопроцентная», и признался, что второй тайм команда провела плохо.

- Красная карточка ? Соперник сыграл грубо, рука болит до сих пор. Так что красная карточка стопроцентная. Что касается игры, то во втором тайме мы должны были прессинговать и не давать сопернику ничего сделать. Но у наших ворот возникали моменты. И это настораживает.

- Тренер был зол, что «Спартак» так и не забил больше голов?

- Он был зол, что мы плохо играли во втором тайме.

- Как вам играется без Промеса?

- Видно, что креатива не достает в нападении. Конечно, Промеса не хватает, поскорее бы он вернулся в строй.

- То что в сборные у «Спартака» было вызвано меньше игроков, чем у «Ростова», как-то повлияло?

- Не думаю, было время для восстановления. На результат это не повлияло.

- Будете после игры читать прессу, которая наверняка напишет, что поставили питерского судью, чтобы он сделал два удаления?

- Не знаю, посмотрим, - смеется Зобнин.

- Как отреагируете, если услышите подобное?

- Никак, читаю такое, да смеюсь иногда.

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