«Играли лучше «Спартака», но судья сделал свое дело»
После матча футболисты «Ростова» критиковали судей, а игроки «Спартака» доказывали, что все удаления были справедливы.
«Спартак как команда слабее»
Первыми высказались ростовчане. Полузащитник Александр Гацкан сразу начал с горячей темы судейства.
- Мы играли лучше «Спартака», но арбитр сделал своё дело. «Спартак» две недели говорил о судействе. И вот теперь наши футболисты получили две красные карточки не за что.
- То есть прямой красной не было?
- Не было. Кудряшову можно было максимум желтую карточку показывать. Он в мяч хотел сыграть, не видел игрока. Да и Навас первую желтую получил не за что. Ничего такого он не делал.
- То, что игроков «Ростова» удаляют в матчах со «Спартаком» и «Зенитом», уже закономерность?
- Наверное, есть какие-то подводные течения. Надо разбирать все ситуации, а не только когда «Зенит» и «Спартак» играют. Неправильные красные карточки были, но про «Ростов» сейчас никто не будет говорить.
В том же тоне высказался и Тимофей Калачев.
- Не хочется плакать, но нас уже какую игру судят не очень хорошо…
«Спартак» вот поплакал после «Зенита» — и им помогли.
- Сказалась ли пауза на сборные? У «Ростова» уезжало в национальные команды 12 человек, а у «Спартака» — шесть?
- Нет. Просто «Спартак» как команда слабее.
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«Удаление Кудряшова – стопроцентное»
Денис Глушаков, после «Зенита» говоривший, как ему стыдно за чемпионат с таким судейством, на этот раз предпочел сдержанный ответ.
- С одной стороны, хорошо, что выиграли, с друг
- Калачев сказал, что «Спартак» был слабее.
- Пускай говорит.
- Судейство сломало игру?
- Почему сломало? Не хочу комменти
- Что за стычка произошла у вас с Ещенко?
- Никакой стычки не было. Просто подсказывал кое-какие моменты. Приходит 30 тысяч болельщиков, потому часто не слышно, что мы говорим друг другу.
Роман Зобнин заявил, что красная карточка Кудряшова «стопроцентная», и признался, что второй тайм команда провела плохо.
- Красная карточка
- Тренер был зол, что «Спартак» так и не забил больше голов?
- Он был зол, что мы плохо играли во втором тайме.
- Как вам играется без Промеса?
- Видно, что креатива не достает в нападении. Конечно, Промеса не хватает, поскорее бы он вернулся в строй.
- То что в сборные у «Спартака» было вызвано меньше игроков, чем у «Ростова», как-то повлияло?
- Не думаю, было время для восстановления. На результат это не повлияло.
- Будете после игры читать прессу, которая наверняка напишет, что поставили питерского судью, чтобы он сделал два удаления?
- Не знаю, посмотрим, - смеется Зобнин.
- Как отреагируете, если услышите подобное?
- Никак, читаю такое, да смеюсь иногда.
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Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция