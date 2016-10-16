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Валерий Грачев: Раньше на Кубке мира был праздник, а сейчас это – простой турнир

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фото: Татьяна Глюк
Фото: Татьяна Глюк

В перерыве между четвертьфинальными матчами корреспондент Sovsport.ru поговорил с тренером «Байкал-Энергии», экс-капитаном сборной России Валерием Грачевым.

Напомним, иркутская команда (вице-чемпион России и обладатель Кубка страны-2015), победив шведскую «Ботнию» (12:2), затем уступили двум шведским грандам «Сандвикену» и «Хаммарбю» с одинаковым счетом 1:5 и остались за чертой плей-офф.

- Валерий, когда начнем побеждать шведов?
- Тренироваться нужно больше.

- В чем им уступила «Байкал-Энергия»?
- Почти во всем: в движении, в скорости мысли.

- А в желании?
- Наши настраивались очень серьезно и хотели победить, но у больших шведских клубов желания было больше. Такие турниры выигрывают только такие команды. Без желания здесь делать нечего.

- Может быть, мастерства у ваших подопечных поменьше?
- Я так не считаю. У нас опытная команда, почти все играли на Кубке мира, многие – на чемпионатах мира. Становились и призерами, и чемпионами. Причины точно не в этом.

- Вы поиграли и в России, и в Швеции. Тренировали и российские, и шведские команды. Там зачастую игроки в ходе сезона работают 4-5 часов, и только потом идут тренироваться. Почему же шведы физически готовы лучше многих наших?
- Загадка. Действительно, многие приходят на занятия после рабочей смены. Но, может быть, они поэтому и тренируются усерднее (смеется).

- Можете сравнить Кубок мира, который проходил на открытом стадионе в крошечном городке Юсдаль и сегодняшний, где команды играют на отличной закрытой арене?
- Там был праздник: шоу вокруг стадиона, ночные матчи, фейерверки… Но в последние годы юсдальского этапа Кубка мира там мы играли в плохих погодных условиях – то в снег, то в дождь. С этой точки зрения, турнир в Сандвикене проходит в идеальных условиях. Но праздника нет. Увы.

- Давайте поговорим о «Байкал-Энергии». Какие задачи поставили команде на ближайший сезон?
- Лично мне кажется, что планку всегда нужно поднимать. Мы вот заняли второе место, нужно стремиться к чемпионству. Иначе зачем играть? Мне раньше говорили, что хоккейная жизнь проходит очень быстро. В 20 лет я улыбался. Сейчас напоминаю об этом молодым игрокам. Нужно делать здесь и сейчас. Конечно, мы будем стараться.

- Крытый ледовый дворец в Иркутске начали строить?
- Пока вопрос на стадии проектирования. Но наш губернатор любит хоккей с мячом. Сейчас Иркутску доверили проведение чемпионата мира 2019 года. Надеюсь, к этому времени дворец соорудят. В Швеции, кстати, строят очень быстро. Было бы желание. И деньги.

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