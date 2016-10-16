Евгений Ловчев: Не вижу у «Спартака» игры

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре 10-го тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов» (1:0).

Много раз уже говорил, что пока не вижу у «Спартака», как у претендента на чемпионство, игры. Ее, как таковой, и нет. Бьются, стараются, в обороне порядка стало больше. Но вместо атакующих действий вижу индивидуально сильных атакующих игроков. И это было доказано, когда 11 спартаковцев чуть не упустили победу против девяти игроков «Ростова».

«Спартак» всегда ценили за коллективную игру. Когда отдать толковый пас на гол считалось за счастье. Сейчас же Попов иАнанидзе не только не объединили команду, но и сами стали индивидуалистами , как Зе Луиш и Промес. Даже когда спартаковцы выходили втроем против двух защитников, тот же Зе Луиш не отдал пас, в другой атаке уже Ананидзе пожадничал.

Хотя надо отметить тонкую голевую передачу Зе на Глушакова. Но это частное не отменяет общего. Как коллектив, как команда, движимая тренерской идеей и единым планом, «Спартак» в игре с «Ростовом» не убедил. И игра в концовке повернулась так, что в пору было вспоминать вторую часть футбольного закона: «Не забиваешь ты, забивают тебе». «Ростов» вдевятером создал просто потрясающий момент. Нобоа должен был забивать.

Как тут не вспомнить, что «Ростов» более уверенно начинал игру. В первом тайме «Спартак» практически ничего не создал. Отмечу Глушакова, грамотные подключения которого многое предопределили в матче. Еще Симонян мне как-то говорил: «Не надо подключаться в каждую атаку. Защитники привыкают к этому и перестраиваются. Надо подключаться изредка, но точечно, тогда получается опасно». Также делал Глушаков - не знаю, сам ли додумался или с подсказки тренера. Но не бежал в каждую атаку, а именно подключался, когда нужно.

Конечно, удаление много поменяло в игре. Но, послушайте, что это за объяснение фола от Кудряшова: «Он не очень сильно ударил. И извинился». Я этого не понимаю. Тем более, что мы неоднократно видели, как Кудряшов в схожем стиле влетал ногой в живот или в голову сопернику. В «Тереке» его когда-то, кстати, в игре со «Спартаком» за похожий момент удаляли. Поэтому никаких оправданий тут быть не может. Кудряшов видел Зобнина, видел, что тот выигрывает мяч, но все равно воткнулся в него шипами. Не носочком бутсы, а шипами!

В концовке матча «Спартак» выглядел напуганным. Видно, что команда потрясена тремя поражениями подряд. И нет в ней той волчьей хватки, которая бывает, когда команда годами идет в лидерах, все время бьется за золотые медали. «Спартак» настолько испугали те редкие вылазки «Ростова», что они стали защищаться даже в 11 человек против девятерых.

И эту трусоватость не выбьешь за пару месяцев эмоционального тренинга. Тем более, откуда браться уверенности в своих силах, если Хабаровску проигрываешь. Чемпионской игры у «Спартака» не вижу. Другое дело, у кого она есть? У ЦСКА, например, большие проблемы. Ближе всех к чемпионской игре, наверное, «Зенит». Хотя бы потому, что у них для любого игрока есть замена. А у «Спартака» не вышел Промес – и это сразу чувствуется.

«Ростов» же ждут очень непростые недели. Из-за красных карточек пропустят ближайшие матчи Кудряшов и Навас. Плюс травмировались Гацкан и Калачев. При игре на два фронта эти потери могут очень сильно ударить по команде.



