«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» (5:1) и вышел в полуфинал Кубка мира

Это было эль-классико российского хоккея с мячом на льду шведской «Йоранссон-Арены « в Сандвикене. Высочайшие скорости, высокий прессинг, атаки сходу и шикарная игра вратарей.

Матч начинается, когда в Красноярске 4.45 утра, а в Хабаровске взошло солнце (7.45). В начале встречи «Енисей» был на такт активнее и быстрее. Это вылилось в гол Алмаза Миргазова. Но затем более опытные хоккеисты «СКА-Нефтяника» прибрали инициативу. Юрий Шардаков стрельнул под перекладину (1:1). С этим багажом и отправились на перерыв.

После отдыха на поле была только одна команда и называлась она «СКА-Нефтяник». Ключевыми стали два сольных прохода Максима Ишкельдина. На этом турнире он выглядит блестяще.

Через 10 часов (в 12.30 по московскому времени) «СКА-Нефтяник» вновь выйдет на лед, чтобы сыграть в полуфинале против шведской «Виллы».